Rubio je presvedčený, že krajiny pošlú jednotky do stabilizačných síl v Gaze

WASHINGTON - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyjadril v piatok presvedčenie, že krajiny vyšlú svoje jednotky do Pásma Gazy ako súčasť medzinárodných stabilizačných síl. Šéf diplomacie USA tiež vyhlásil, že mier nie je možný, ak sa palestínske militantné hnutie Hamas neodzbrojí. Informuje o tom agentúra AFP.
„Som presvedčený, že máme niekoľko štátov, ktoré sú pre všetky strany prijateľné a sú ochotné postaviť sa a byť súčasťou stabilizačných síl,“ povedal Rubio novinárom vo Washingtone.
Ďalším krokom je podľa neho oznámiť zloženie Rady mieru a palestínsku skupinu technokratov, ktorá pomôže zabezpečiť každodennú správu Pásma Gazy. Následne sa môžu zaoberať stabilizačnými silami vrátane toho, ako budú platené, aké budú pravidlá zapojenia sa, aká bude ich úloha v demilitarizácii.
Odzbrojenie Hamasu kľúčové pre mier
Na otázku novinárky, či sú Spojené štáty pripravené prijať možné čiastočné odzbrojenie Hamasu, Rubio vyhlásil, že nebude hovoriť o podrobnostiach rokovaní o tejto otázke. Každý podľa neho chce mier a nikto si neželá návrat vojny. Mier podľa neho nebude možný, pokým Hamas nezloží zbrane. „Ak by sa Hamas niekedy v budúcnosti dostal do pozície, v ktorej by mohol ohrozovať alebo útočiť na Izrael, mier nebude možný,“ uviedol a konštatoval, že preto je odzbrojenie také dôležité. Rubio tvrdí, že nikoho nemožno presvedčiť, aby investoval peniaze do Gazy, ak sa domnieva, že za dva-tri roky vypukne ďalšia vojna.
Stretnutie Witkoffa s krajínami prímeria
V americkom Miami sa v piatok stretne osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff s vysokými predstaviteľmi sprostredkovateľských krajín prímeria medzi Izraelom a Hamasom - Kataru, Egypta a Turecka -, aby rokovali o druhej fáze mierového plánu USA, pričom proces doposiaľ stagnuje. Vysokopostavený člen Hamasu Básim Naím uviedol, že rokovania musia mať za cieľ ukončiť porušovanie prímeria zo strany Izraela.
V rámci druhej fázy by sa mal Izrael stiahnuť z pozícií v Pásme Gazy a nad palestínskym územím má prebrať kontrolu dočasná vláda namiesto hnutia Hamas. Zároveň by sa tam mali nasadiť medzinárodné stabilizačné sily.