Aj na Slovensku bojujeme s cigaretovými filtrami

Poznáte to, prejdete sa centrom mesta, sadnete si na lavičku, alebo len čakáte na autobus… a pod nohami zbadáte filter z cigarety. Hoci ide len o jeden z drobných odpadov, ktoré stále ešte končia voľne pohodené v uliciach a prírode, nemalo by nám to byť jedno. Nielen u nás, ale aj vo svete, ide totiž o najviac rozšírený mikroplastový odpad. Takto voľne pohodený jeden filter sa pritom rozkladá aj 15 rokov a do okolia sa z neho uvoľňujú mikroplasty.
Výrobcovia si povedali - stačilo
Problém filtrov z tabakových výrobkov je dvojitý – sú zdrojom mikroplastov a zároveň špatia vzhľad ulíc, parkov a verejných priestranstiev. A hoci Slovensko malo už koncom minulého roka aj v zmysle európskej legislatívy predstaviť systém, ktorý by bojoval aj s týmto typom odpadu, nestalo sa tak. To však neznamená, že by sa u nás nič pre Slovensko bez filtrov nerobilo.
Už od roku 2023 s voľne pohodenými filtrami na dobrovoľnej báze bojuje iniciatíva výrobcov a dovozcov tabakových výrobkov - SPAK-EKO. A nie sama. Od začiatku spolupracuje s tými, ktorí na konci dňa musia ulice aj od filtrov čistiť – mestami a obcami. V tejto chvíli sa už do tejto iniciatívy zapojili mestá a obce s viac ako 1,1 miliónom obyvateľov. „Každý rok prispievame spolupracujúcim samosprávam na čistenie verejných priestorov, či osádzanie smetných nádob v miestach, kde majú skúsenosť s väčším výskytom voľne pohodených filtrov z cigaretových výrobkov,“ vysvetľuje Miroslav Jurkovič, výkonný riaditeľ SPAK-EKO.
V prípade niektorých miest a obcí nejde vôbec o zanedbateľné finančné príspevky. V prípade niektorých z nich finančný príspevok od SPAK-EKO pokrýva významnú časť nákladov na čistenie verejných priestorov. Ako dodáva Miroslav Jurkovič, o téme potrieb miest a obcí pri čistení verejných priestorov aj od filtrov z cigariet pravidelne a intenzívne komunikujú so Združením miest a obcí Slovenska, ako aj Úniou miest Slovenska.
Aktivity SPAK-EKO sa však neobmedzujú iba na spoluprácu a finančné príspevky mestám a obciam. „Významnú časť našich aktivít tvorí aj vzdelávanie konzumentov tabakových výrobkov. Ako v prípade rôznych obalov, či plastových fľašiek, je to aj v tomto prípade najmä o správnom rozhodnutí nevyhodiť filter z cigarety na zem, ale do koša,“ vysvetľuje Miroslav Jurkovič. Okrem iného mohla verejnosť zachytiť kampane ako Cigaretovník, ale aj aktuálne Slovensko bez filtrov.
Pripravený na celé Slovensko
Ako už bolo spomenuté, Slovensko malo mať už od januára vytvorený oficiálny systém, ktorý by boj s odpadom z tabakových výrobkov riešil plošne a na úrovni rozhodnutia vlády. Napokon, ide o najrozšírenejší mikroplastový odpad nielen u nás. Keďže sa tak nestalo a v boji s týmto mikroplastovým odpadom meškáme, Európska komisia voči nám už aj spustila konanie.
Podľa Miroslava Jurkoviča by v prípade rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR vedeli pokryť celé Slovensko. V súčasnosti v rámci dobrovoľnej schémy pomáha SPAK-EKO viac ako 50 mestám a obciam s vyše 1,1 miliónom obyvateľov „Systém funguje, výsledky vidno hneď a štát nič nestojí. Ak ministerstvo rozhodne, že tento systém má pokryť celé Slovensko, a tým pádom nemusí budovať štátny systém, sme na to pripravení,” dodáva Miroslav Jurkovič.
Napríklad aj v susednej Českej republike zveril zodpovednosť za boj s odpadom z tabakových výrobkov štát ich výrobcom a dovozcom. Pozitívne skúsenosti s týmto spôsobom boja s odpadom však máme aj na Slovensku. Napríklad v prípade plastového odpadu, kde jeho zber a recykláciu zabezpečujú výrobcovia využívajúci plasty na obaly, alebo v rámci svojich výrobkov, funguje už dlhé roky. Slovensko sa napríklad z hľadiska recyklácie plastov vďaka tomu dostalo minulý rok medzi premiantov v boji s týmto druhom odpadu, a to na 3. miesto v rámci celej Európskej únie.
