Tragická nehoda lietadla a vrtuľníka: Americká vláda priznala chybu pri januárovej kolízii

WASHINGTON - Americká vláda v stredu večer priznala, že Federálny úrad pre letectvo (FAA) a armáda mali podiel na spôsobení kolízie medzi dopravným lietadlom a vrtuľníkom, ktorá si v januári neďaleko Washingtonu vyžiadala 67 obetí. Napísala to agentúra AP. Išlo o najtragickejšiu leteckú nehodu na americkom území za viac ako dve desaťročia.
V oficiálnej odpovedi na prvú žalobu podanú jednou z rodín obetí sa píše, že vláda nesie čiastočnú zodpovednosť za nehodu. Letový dispečer totiž údajne porušil postupy týkajúce sa toho, kedy sa má spoliehať na pilotov, aby v danú noc udržiavali odstup. Vláda je podľa žaloby zodpovedná aj za "nedostatočnú ostražitosť" pilotov armádneho vrtuľníka Black Hawk, ktorí nevideli dopravné lietadlo a nevyhli sa mu.
Na vine mohli byť podľa žaloby tiež piloti
Na vine mohli byť podľa žaloby tiež piloti lietadla a aerolinky American Airlines (AA). Ju a jej regionálneho partnera PSA Airlines právny dokument viní z podielu na havárii, obe spoločnosti však podali návrhy na zamietnutie žaloby s tým, že žalobcovia nemajú nárok na právne odškodnenie voči AA, ale voči vláde Spojených štátov.
"Spojené štáty priznávajú, že mali voči žalobcom povinnosť starostlivosti, ktorú porušili, čím priamo spôsobili tragickú nehodu," uviedli právnici vlády. "Vláda priznala zodpovednosť armády za zbytočnú stratu životov a zlyhanie FAA pri dodržiavaní postupov riadenia letovej prevádzky. Správne tiež uznala, že k úmrtiam prispeli aj ďalšie subjekty, a to American Airlines a PSA Airlines, "povedal právnik rodiny jednej z obetí.
Dopravné lietadlo sa zrazilo 29. januára
Dopravné lietadlo so 64 ľuďmi a vrtuľník s tromi vojakmi sa zrazili tento rok 29. januára večer amerického času tesne pred pristátím komerčného letu na letisku na okraji Washingtonu. Vrtuľník zrejme vletel do dráhy lietadla AA. Po kolízii stroja dopadli do rieky Potomac, kde záchranári celú noc neúspešne pátrali po preživších. Národný úrad pre bezpečnosť v doprave (NTSB) zverejní svoju správu o príčine havárie na začiatku budúceho roka.