Rusko zváži odblokovanie služby Roblox: Musia dodržať zákony

MOSKVA - Ruský úrad pre dohľad nad masmédiami a telekomunikáciami (Roskomnadzor) v stredu oznámil, že je pripravený zvážiť odblokovanie služby Roblox, ak spoločnosť so sídlom v USA podnikne kroky na dodržiavanie ruských zákonov. Píše agentúra TASS a webu The Moscow Times.
Roskomnadzor začiatkom mesiaca zablokoval Roblox pre údajnú propagáciu „extrémistického“ obsahu vrátane takzvanej „LGBT propagandy“, aby ochránil ruské deti. Herná platforma mala v Rusku v čase zablokovania odhadom 18 miliónov používateľov. Tento krok nasledoval po opakovanej slabej reakcii spoločnosti Roblox na požiadavky ruského práva. Roskomnadzor v stredu uviedol, že vedenie Robloxu ho kontaktovalo a vyjadrilo ochotu riešiť nahlásený obsah.
„Vítame ochotu platformy spolupracovať a prispôsobiť svoje fungovanie v Rusku,“ uviedol Roskomnadzor vo vyhlásení. „Ak to nie sú len slová, ale skutočný záväzok zlepšiť bezpečnosť detí online, Roskomnadzor bude spolupracovať s Robloxom, rovnako ako s akoukoľvek inou službou, ktorá je v súlade s ruskými zákonmi,“ dodal úrad.
Roblox neskôr potvrdil komunikáciu s Roskomnadzorom
Roblox neskôr potvrdil komunikáciu s Roskomnadzorom a uviedol, že je pripravený prehodnotiť svoje procesy moderovania obsahu a „dočasne obmedziť komunikačné funkcie v Rusku“, aby obnovil prístup v krajine.
Roblox Corporation so sídlom v Kalifornii má približne 100 miliónov denných používateľov na celom svete. Deti do 13 rokov tvorili v roku 2024 zhruba 40 percent jeho používateľov a v roku 2023 to bola najsťahovanejšia mobilná hra v Rusku. Kremeľ minulý týždeň oznámil, že deti z celého Ruska zaplavili jeho komunikačné oddelenie sťažnosťami na zákaz Robloxu. Podľa iných zdrojov mnohé z detí uviedli, že vzhľadom na zákaz chcú opustiť Rusko.