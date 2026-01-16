Piatok16. január 2026, meniny má Kristína, zajtra Nataša

PANIKA na obľúbenej pláži: More sa za jasného počasia zdvihlo o 15 metrov! Hlásia jednu obeť a desiatky zranených

Na argentínskej pláži Mar Chiquita vyčíňali meteocunami. More sa zdvihlo v niektorých miestach aj o 15 metrov. všetko sa odohralo za jasného, slnečného počasia.
Na argentínskej pláži Mar Chiquita vyčíňali meteocunami. More sa zdvihlo v niektorých miestach aj o 15 metrov. všetko sa odohralo za jasného, slnečného počasia. (Zdroj: X/Nicolás Padovan)
SANTA CLARA DEL MAR – Na pobreží Argentíny vyčíňal začiatkom týždňa prírodný jav, ktorý zmenil dovolenkovú atmosféru na čistú apokalypsu. Turisti na preplnenej pláži len v nemom úžase pozerali, čo sa na nich rúti od mora. Všetko sa navyše odohrávalo za jasného počasia.

V severozápadnej časti Argentíny na pobreží medzi mestami Santa Clara del Mar a Mar Chiquita vyčíňali začiatkom tohto týždňa veľké vlny. Mnohých turistov aj miestnych tento jav zaskočil, pretože sa tak dialo za jasného slnečného počasia. Ako však informuje La Nacion, išlo o zriedkavý prírodný jav známy ako meteocunami.

Nevedel plávať 

Séria mohutných vĺn, po ktorých nastáva výrazný odliv, spôsobila nemalé škody na veľkej časti argentínskeho pobrežia. Podľa informácií si tento nečakaný prírodný jav vyžiadal jednu obeť. Argentínčana Yaira Mannoa (†29) počas mohutnej vlny stiahol prúd a už sa nedalo nič robiť.

Všetci ľudia naokolo plávali a utekali do bezpečia. Tí, ktorí obeť poznali neskôr priblížili, že nevedel plávať. Keď vlny dorazili na pobrežie, mal sa nachádzať v blízkosti rybárov v lagúne Mar Chiquita. Mannoa stiahla z pobrežia silná vlna počas odlivu. 

"Z ničoho nič sa objavila vlna, ktorá zdvihla hladinu vody aj o 15 metrov. Na pobrežie udrela veľkou silou a potom sa všetko vrátilo do normálu," povedal pre Clarín Claudio. 

Odborníci hovoria, že meteocunami vznikajú v dôsledku náhlej zmeny tlaku vzduchu spojenej so silnými búrkami a nárazovým vetrom. Vznikajú aj pri rýchlom prechode poveternostných javov. 
 

