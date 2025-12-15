Revolúcia v kriminalistike: Vedci skúmajú využitie ploštíc pri vyšetrovaní zločinov

Malajzijskí vedci našli veľmi nepravdepodobné tvory, ktorí by mohli polícii pomáhať pri vyšetrovaní závažných trestných činov: obyčajné ploštice. Tento hmyz by sa tak mohol zmeniť z obávaného parazita na postrach zločincov, napísala agentúra AFP.
