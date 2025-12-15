Pondelok15. december 2025, meniny má Ivica, zajtra Albína

Revolúcia v kriminalistike: Vedci skúmajú využitie ploštíc pri vyšetrovaní zločinov

Malajzijskí vedci našli veľmi nepravdepodobné tvory, ktorí by mohli polícii pomáhať pri vyšetrovaní závažných trestných činov: obyčajné ploštice. Tento hmyz by sa tak mohol zmeniť z obávaného parazita na postrach zločincov, napísala agentúra AFP.

Zoznam TV

Patrícia a Robo Vittek opäť spolu: Neuveríte, kvôli čomu! Padali SLZY
Prominenti
Emma Zapletalová zavítala do Inkognita: Jožko Vajda bol úplne hotový!
Prominenti
Tr’ondëk-Klondike - krajina zlatej horúčky a pôvodných obyvateľov Kanady
Cestovanie

Domáce správy

Domáce
Fico sa pýta, čo ešte robí Vasiľ Špirko na prokuratúre: Toto sú neprípustné útoky, reaguje Maroš Žilinka
Domáce
Rozhodnutie o dovolaní v prípade Dušana Kováčka nehodnotí vinu alebo nevinu
Domáce
Polícia v Bardejove zadržala vodiča pod vplyvom alkoholu – nafúkal viac ako 2 promile
Bardejov

Zahraničné

ZVRAT v pátraní po 12-ročnom Marekovi: Nebol to útek, ale ÚNOS! Chlapca väznili na chate, život si zachránil krikom
Zahraničné
Európsky parlament bude hlasovať o opatreniach na posilnenie bezpečnosti či dovoze ruského plynu
Zahraničné
Revolúcia v kriminalistike: Vedci skúmajú využitie ploštíc pri vyšetrovaní zločinov
dromedar.sk
Známy konverzačný chatbot zlyhal: Zavádzal o teroristickom útoku na pláži v Sydney
Zahraničné

Prominenti

Noël Czuczor zahrá čokoľvek, jedine TOTO by odmietol: Tam je limit! Ďakujem, nie
Domáci prominenti
Veľká bodka za legendou: Obľúbený herec končí s kariérou... Koniec mu ale nevyšiel!
Zahraniční prominenti
Fero Joke si svojou kauzou poriadne zavaril: Prvá ZRUŠENÁ spolupráca... Stiahli aj reklamný spot!
Domáci prominenti
Studená sprcha pre Karlosa: Pochválil Lelu a... fanúšikovia ho rozniesli v zuboch!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

NASA posiela ľudí späť k Mesiacu: Vaše MENO môže letieť do vesmíru! Stačí pár klikov
Zaujímavosti
TENTO populárny trik na upchatý odtok je úplne zbytočný: Inštalatér prezradil, čo NAOZAJ FUNGUJE!
Zaujímavosti
Tip na zimný výlet: Sedem hotelov, kde v cene ubytovania získate aj výnimočné zážitky
dromedar.sk
Vesmír pripravil ĎALŠIE prekvapenie: Saturn má OVEĽA viac mesiacov, než si vedci mysleli! Najskôr tomu odmietali veriť
Zaujímavosti

Dobré správy

Domáce
Jedna chyba za volantom vás môže vyjsť poriadne draho: Na čo si dať v zime pozor?
hashtag.sk
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka
Domáce
ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy
Domáce

Ekonomika

Wizz Air spúšťa 7 nových liniek: Kam všade sa v zime dostanete z Bratislavy? Pozrite si to na prehľadnej mape!
Ďalšie zdražovanie na pošte: Pozrite si, ako sa zmenia ceny už od nového roka! (veľký prehľad)
Dva grafy hovoria za všetko: Slovensko žije od svojho vzniku na dlh a zatíname stále väčšiu sekeru!
Budú nebezpeční šoféri platiť viac? Umelá inteligencia mení poisťovníctvo, ako ho poznáme!
Varenie a recepty

Rýchle vianočné koláče, ktoré zvládnete aj na poslednú chvíľu. 17 TOP receptov na jednom mieste.
Najlepšie cesto na vanilkové rožky od pani Margity. Netrhá sa a stačia naň 4 suroviny.
Šuhajdy z ľadových gaštanov: Vianočná klasika, ktorá nesklame
Výber receptov
Vianočné štafetky v čokoláde s kávovo-rumovým krémom
Koláče a torty

Šport

FOTO Hokejová rodina sa zahalila do smútku: Zomrela československá legenda a majster sveta
Česko
VIDEO Weiss vyradil štyroch hráčov Slovana: Pre mňa je to nepochopiteľné a bude to mať dôsledky
Niké liga
Na jar ešte hrali o zisk trofeje: Tradičný taliansky klub sa topí na dne a hrozí mu vypadnutie
Serie A
Bol favoritom na zlato, kvôli komunistom nemohol ísť na olympiádu: Slovenský velikán sa dočká pocty
Atletika

Auto-moto

KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
Novinky
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Doprava
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
Doprava

Kariéra a motivácia

7 nenápadných trikov, ktoré vám okamžite zlepšia náladu v práci
Rady, tipy a triky
Chcete vyšší plat? Psychológovia radia, ako si oň konečne vypýtať
Mzda
Práca z domu už nie je výhra? Tieto negatíva prehliada väčšina ľudí
Prostredie práce
Prečo mladí menia prácu častejšie než ponožky?
Trendy na trhu práce

Technológie

Prekladač Google už neprekladá len slová. Toto je najväčšia zmena v jeho histórii, ktorú určite oceníš
Správy
Čína predbehla svet. Ukázala, ako zvýšiť kapacitu železníc bez stavby nových tratí. Toto ešte nikto neskúsil
Technológie
AKTUÁLNE: FBI našla u jedného hackera 630 miliónov hesiel. Takto zistíš, či si sa stal obeťou hackera aj ty
Bezpečnosť
Rozmýšľaš nad kúpou nového smartfónu? Dlho neváhaj, budúci rok príde zdražovanie. Takto vzrastie priemerná cena
Správy

Bývanie

Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Pre kutilov

Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Recepty
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Údržba a opravy
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Záhrada
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Údržba a opravy

Stream naživo

Toto sú najvášnivejšie dvojice podľa horoskopu: Kto vytvára spojenia, kde o príťažlivosť a chémiu nie je núdza?
Partnerské vzťahy
Zahraničné
ZVRAT v pátraní po 12-ročnom Marekovi: Nebol to útek, ale ÚNOS! Chlapca väznili na chate, život si zachránil krikom
Domáce
Fico sa pýta, čo ešte robí Vasiľ Špirko na prokuratúre: Toto sú neprípustné útoky, reaguje Maroš Žilinka
Domáce
Weiss po bitke poriadne naložil expremiérovi: Matovič že bojuje proti Ficovi? Veď sa vzájomne potrebujú!
Domáce
Fiasko a bezradnosť v priamom prenose: Kamenický sa išiel pochváliť porovnávačom cien, SYSTÉM skolaboval!

