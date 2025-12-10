Pohraničný konflikt: Thajsko evakuovalo už 400-tisíc občanov, Trump chce zasiahnuť

BANGKOK – Viac než 400.000 ľudí v Thajsku evakuovali z ich obydlí v dôsledku pohraničného konfliktu, ktorý sa opäť rozhorel medzi Thajskom a Kambodžou. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na thajské ministerstvo obrany.
„Civilisti museli vo veľkom počte opustiť svoje domovy pre bezprostredné ohrozenie ich bezpečnosti. Viac než 400.000 ľudí evakuovali do bezpečných lokalít v siedmich provinciách,“ povedal novinárom na brífingu hovorca ministerstva obrany Surasant Kongsiri.
Kambodža odstúpila z Hier Juhovýchodnej Ázie
Kambodža v stredu odstúpila z Hier Juhovýchodnej Ázie 2025 po tom, čo sa pohraničný konflikt s hostiteľským Thajskom vyhrotil a tisíce civilistov z oboch krajín utiekli zo svojich domovov v pohraničných oblastiach, uviedol pre agentúru AFP predstaviteľ hier. „Je potvrdené, že Kambodža odstúpila,“ povedal pre AFP vysoký predstaviteľ SEA Games Akarin Hiranprueck.
Trump chce zasiahnuť do obnovených pohraničných bojov
Americký prezident Donald Trump plánuje zasiahnuť do obnoveného pohraničného konfliktu medzi Thajskom a Kambodžou, pričom naznačil, že zatelefonuje lídrom oboch krajín. Trump to vyhlásil v utorok večer počas svojho vystúpenia v americkom štáte Pensylvánia. Informuje o tom agentúra DPA.
Pred svojimi podporovateľmi v meste Mount Pocono Trump povedal, že len málokto iný dokáže „telefonátom zastaviť vojnu dvoch veľmi mocných krajín, Thajska a Kambodže“. Poukázal pritom na minulé medzinárodné, mierové dohody, ktoré podľa vlastných slov sprostredkoval - vrátane prechádzajúceho prímeria medzi Thajskom a Kambodžou.
Násilie opätovne prepuklo približne šesť týždňov po tom, čo Thajsko a Kambodža podpísali prímerie. V utorok hlásili ťažké boje pozdĺž 800-kilometrovej hranice, pre ktoré už státisíce ľudí z pohraničia museli opustiť svoje domovy.