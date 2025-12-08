Slovenský herec sa OBUL do Emy Lacovej: Nie si žiadna OBEŤ! Mlčať je zlato

BRATISLAVA - Kauza predaja areálu vo Voderadoch za 17 miliónov eur opäť rozvírila verejnú debatu. Po vyjadreniach Emy Lacovej, ktoré vyvolali vlnu reakcií na internete, sa ozval aj herec Lukáš Frlajs a jej slová ostro skritizoval.
Uplynulý víkend sa Ema Lacová, dcéra známeho podnikateľa Gustáva Lacu, rozhodla verejne reagovať na kauzu okolo predaja objektu vo Voderadoch. Kontroverzný predaj za približne 17 miliónov eur okomentovala veľmi kontroverzným spôsobom – označila ho za „slayádu“. Práve tento výraz okamžite vyvolal silnú odozvu na internete, kde sa jej slová stali virálnymi. Sociálne siete zaplavili reakcie – mnohí používatelia jej výrok parodovali, pridávali meme obrázky.
Témy sa chytili influenceri aj rôzne satirické účty. K veci sa následne začali vyjadrovať aj politici. Najnovšie sa do diskusie zapojil aj herec Lukáš Frlajs, ktorý reagoval pomerne ostro a bez servítky. Vo svojom vyjadrení sa kriticky obrátil priamo na Emu. „Mlčať je niekedy zlato, a tak ti poviem, nielen tvoja fuňa je skromná, ale aj tvoj mozog je skromný na intelekt, pretože pokiaľ si podpísaná pod nejakú firmu, tak nesieš za ňu zodpovednosť… Ibažeby si bola biely kôň, ale to by ti určite tvoj tatko neurobil,“ začal svoj prejav.
Následne dodal, že podľa neho nejde o mediálny lynč ani o útok na jej osobu, ale o legitímnu kritiku veľkej kauzy. „Nie, nie je to žiadny mediálny lynč, nie, nie si žiadna obeť, skrátka je to prúser ako sviňa. Musíš znášať následky. Toto je neobhájiteľné,“ pokračoval. Vo svojom videu herec poukázal aj na ekonomickú stránku problému. Zdôraznil, že celé dianie vyvoláva negatívne reakcie najmä preto, že ide o narábanie s verejnými financiami, ktoré sa v náročnom období konsolidácie považujú za obzvlášť citlivé.
Pripomenul tiež, že v minulosti sa objekt ponúkal za oveľa nižšiu cenu, no nebol oňho záujem, čo podľa neho len zvyšuje nedôveru verejnosti. Na záver Frlajs pridal aj upozornenie do budúcna. „Nabudúce, keď sa budeš podpisovať pod firmu, tak si dvakrát zváž, pod akú sa podpisuješ, a netvárme sa, že tie peniaze by nešli aj tebe,“ uzavrel.