Slováci, pozor! Nový grafikon vlakovej dopravy, pozrite si prehľad najdôležitejších zmien

BRATISLAVA - Od nedele 14. decembra vstupuje na Slovensku do platnosti nový cestovný poriadok. Priblížime vám tie najdôležitejšie novinky.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zavádza nový Grafikon vlakovej dopravy 2025/2026. Národný dopravca sa zameral na zlepšenie prípojovosti, posilnenie vybraných úsekov s vysokým dopytom a rýchlejšie spojenia medzi najvýznamnejšími mestami.
Zároveň prináša viac spojov v rannej a popoludňajšej špičke či podporu dochádzania do škôl a zamestnania. Podnikol aj ďalšie kroky v modernizácii služieb. Pozitívom je ukončenie viacerých dlhoročných výluk, ale aj viac nových moderných vlakov po celej krajine.
Z Bratislavy do Košíc za menej než päť hodín
Nový cestovný poriadok prinesie výrazné zrýchlenie diaľkovej dopravy, platí to aj pre Expresy Kriváň aj Tatran medzi Košicami a Bratislavou. Najrýchlejšie Kriváne zvládnu trasu za menej než päť hodín – 4 hodiny a 53 minút. Nočné rýchliky Zemplín budú jazdiť opäť až do a z Humenného vďaka ukončeniu elektrifikácie na východnom Slovensku.
Na hlavnom ťahu Bratislava – Banská Bystrica sa obnoví priame spojenie bez nutnosti prestupov do autobusov. Od leta 2026 budú rýchliky medzi Bratislavou a Žilinou jazdiť v pravidelnom hodinovom takte a dopravca do nich zaradí aj obľúbené „dámske kupé“. Rýchliky zo Zvolena a Banskej Bystrice budú jazdiť až do Žiliny, čo uľahčí cestovanie naprieč stredným Slovenskom.
Zmena na Záhorí či nový vlak do Handlovej
Obyvatelia Záhoria taktiež pocítia výraznú zmenu. Všetky vlaky na linke Bratislava – Kúty budú po novom zastavovať aj v Sekuliach. V úseku Kúty – Brodské sa zároveň upravia prestupy na vlaky EuroCity smerom do Bratislavy.
Na linke Nové Zámky – Levice sa po ukončení výlukových prác vracia prehľadný taktový grafikon. V špičke pôjdu vlaky každú hodinu, čo cestovanie výrazne zjednoduší. Nový ranný vlak do Handlovej zabezpečí príchod do škôl načas na vyučovanie. Počas roka pribudne aj posilnenie spojov medzi Trenčínom a Žilinou.
Kratší prestup v Kraľovanoch
Cestujúci v Žilinskom kraji sa dočkajú zásadného vylepšenia. Prestupy v Kraľovanoch budú trvať len niekoľko minút (8 až 12), namiesto doterajšieho dlhého čakania (19 minút). Zároveň pribudnú posilnené diaľkové spoje smerujúce na Žilinu.
Úseky Nová Baňa – Levice a Fiľakovo – Lučenec sa v Banskobystrickom kraji vracajú do bežného režimu bez náhradnej autobusovej dopravy. Pre veľmi nízky dopyt sa však pozastavuje osobná doprava na trati Šahy – Zvolen. V Prešovskom kraji pribúdajú nové spoje na linke Kežmarok – Stará Ľubovňa.
Novinky pre budúcich zamestnancov vo Valalikoch
V Košickom kraji budú opäť v plnej prevádzke vlaky na linke Košice – Humenné, pričom počas pracovných dní pribudnú aj ďalšie spoje. ZSSK pripravuje po otvorení aj dopravné riešenia pre budúcich zamestnancov nového automobilového závodu vo Valalikoch. Posilnené budú smery na Moldavu nad Bodvou, Rožňavu, Čaňu a okolité obce.
Cestovanie do zahraničia v moderných súpravách
Na medzinárodnej trase Praha – Bratislava – Budapešť bude väčšina vlakov premávať v moderných jednotkách ComfortJet a RailJet. Cestujúci sa môžu tešiť napríklad na modernú reštauračnú zónu, palubný multimediálny portál, miesta pre rodiny s deťmi, detské kino a prebaľovací pult. To prinesie novú úroveň pohodlia a služieb medzi metropolami Česka, Slovenska a Maďarska.
Modernizácia naďalej pokračuje
Aj v roku 2026 bude prebiehať modernizácia viacerých železničných úsekov. Plánované práce sa dotknú najmä trás:
- Bratislava-Rača – Nové Mesto nad Váhom,
- Cífer – Trnava,
- Poprad – Vydrník,
- Červená Skala – Telgárt,
- Úsek Púchov – Horní Lideč na českej strane.
Cieľom výluk je celkové zrýchlenie dopravy, vyššia bezpečnosť či modernejšie trate. Aj preto by mali byť pasažieri trpezliví a ohľaduplní, pretože ide o investíciu do budúcnosti. Aj v spolupráci so ZSSK môže byť cestovanie vlakom každým rokom lepšie. Na základe aktuálnych zmien môžu cestujúci vidieť výrazné posuny vlakovej dopravy na Slovensku. Cestujte vlakom aj vy!
KOMPLETNÝ PREHĽAD ZMIEN
Advertoriál pripravený v spolupráci so ZSSK.