Kúpele? Jednoznačne!

Nič nenakopne imunitu viac, ako pobyt na Kúpeľnom ostrove. Kombinácia saunovania, wellness a procedúr je presne to, čo v chaotickom a uponáhľanom decembri potrebujete ako teplé objatie.
Vedeli ste, že pobyt v kúpeľoch funguje ako posilka pre vašu imunitu? Všetko, čo v hoteli Splendid zo siete Ensana Health Spa Hotels počas zimného pobytu zažijete, funguje ako obrovská vzpruha pre imunitný systém. Ak ste zatúžili vypadnúť pred sviatkami aspoň na predĺžený víkend, pripomíname vám, že možno máte niekde ešte stále nevyužitý benefit od svojho zamestnávateľa v podobe rekreačného poukazu. Na ten máte nárok v prípade, že pracujete aspoň 24 mesiacov vo firme, ktorá má viac než 49 zamestnancov. Suma, ktorou vám už len do konca tohto roka zamestnávateľ prispeje na vašu rekreáciu nie je vôbec zanedbateľná! Preplatí vám až 55 % z ceny vášho oddychu na Slovensku, maximálne však 275 €. Nevyčerpané rekreačné poukazy sa nedajú preniesť do budúceho roka. Ak by sa vám v decembri nepodarilo vybehnúť už ani na predĺžený víkend, svoj rekreačný poukaz môžete darovať svojim rodičom- tým za opatrovanie vnúčat Splendid na piešťanskom Kúpeľnom ostrove pred sviatkami určite dobre padne.
To, že saunovanie, kúpele, wellness a liečebné procedúry majú na imunitný systém pozitívny vplyv ste možno tušili. Tipujeme však, že o jeho komplexnosti veľa informácií nemáte. Komplexnosť kúpeľných pobytov spojených s wellnessom a zmenou prostredia má taký blahodarný vplyv na imunitu preto, lebo každý zo spomenutých prvkov pôsobí na zdravie trochu inak. Všeobecne však platí, že tieto aktivity pomáhajú telu lepšie sa vyrovnať so stresom, bojovať proti infekciám a udržiavať rovnováhu, ktorá je obzvlášť v zime atakovaná viac, než počas iných ročných období.
Saunujte sa:
Saunovanie vystavuje telo kontrolovanému tepelného stresu. To má pri pravidelnom opakovaní výrazné stimulačné účinky na imunitu. Zvyšuje aktivitu bielych krviniek, ktoré sú kľúčové pre boj s infekciami. Počas saunovania sa začnú správať podobne, ako keby ste mali horúčku- zmobilizujú sa a podporí sa tvorba nových. Krvinkami to však nekončí. Pri rozohriatí organizmu sa produkujú aj takzvané šokové tepelné proteíny, ktoré majú za úlohu ochraňovať bunky pred poškodením. Saunovanie tiež zlepšuje krvný obeh, čo zlepšuje prekrvenie slizníc. Vďaka tomu je imunita schopná rýchlejšej reakcie. Saunovanie tiež preukázateľne pôsobí ako účinná prevencia pred prechladnutím.
„Máčajte sa“ a relaxujte:
Účinky kúpeľov a wellness sú primárne spojené s hydroterapiou – no okrem vody ako takej blahodarne pôsobia aj jej zložky a už len samotný fakt, že voda znižuje stres. Relax v príjemne teplom kúpeli, masáže a pokojné prostredie wellness centier výrazne znižujú hladinu stresového hormónu kortizolu. Jeho zvýšené hladiny dlhodobo vyčerpávajú imunitu.
Procedúry – čerešnička kúpeľov:
Kúpeľné procedúry pomáhajú kvalitnejšiemu spánku, počas ktorého sa tvoria cytokíny – bielkoviny, ktoré slúžia ako komunikačné molekuly medzi bunkami imunitného systému. No spánok je len jedným zo sekundárnych pozitív, ktoré kúpeľné procedúry prinášajú. Minerály z kúpeľov majú lokálne aj hĺbkové protizápalové účinky, čo podporuje celkovú očistu organizmu. Účinky liečebných procedúr tak pretrvávajú ešte dlho po ich absolvovaní a znižujú chronický zápal, ktorý by inak zaťažoval imunitný systém.
Tieto metódy v kombinácii s komfortným ubytovaním v hoteli Splendid, ktorý ponúka celoročný All inclusive, fungujú predovšetkým synergicky: relaxácia znižuje hladinu kortizolu a tým pádom aj stres, tepelný stres – to je ten, ktorý máme radi – priamo aktivuje imunitné bunky. Pravidelnosť týchto aktivít spolu s účinkami piešťanskej geotermálnej vody vedie k lepšej adaptabilite a silnejšej obranyschopnosti organizmu.
Tak si to zhrňme: ak ste ešte neminuli rekreačný poukaz, máte jedinečnú šancu využiť ho ešte v decembri na kúpeľnom ostrove. Keď nemáte rekreačný poukaz, nič sa nedeje! Potešia vás predsviatočné zľavy a imunitný boost v podobe krátkeho predvianočného úniku na Kúpeľný ostrov vás nielen posilní, ale aj poteší v období naháňania darčekov a stromčekov. Rezervujte na ensanahotels.com/sk.
- reklamná správa -