Napätie na Kréte! Došlo k stretom medzi políciou a protestujúcimi farmármi

ATÉNY - Na gréckom ostrove Kréta došlo v pondelok k stretom medzi poľnohospodármi a políciou počas protestov súvisiacich s vyšetrovaním dotácií Európskej únie (EÚ). Polícia proti demonštrantom použila slzný plyn, informuje správa agentúry AFP.
Verejnoprávna televízia ERT odvysielala zábery, ako desiatky ľudí kameňmi a palicami rozbíjajú policajné vozidlá, ktoré protestujúcim blokovali cestu. K stretom došlo v blízkosti medzinárodného letiska Ioannisa Daskalogiannisa Chania. Európski prokurátori ešte v máji obvinili tisíce ľudí z nelegálnych žiadosti o dotácie na pozemky, ktoré nevlastnili, a z klamania o počtoch hospodárskych zvierat na farmách. V dôsledku vyšetrovania sa oneskorilo vyplatenie dotácií EÚ.
Tisíce poľnohospodárov blokovali diaľnice
AFP uvádza, že tisíce poľnohospodárov blokovali v posledných týždňoch diaľnice hlavne v strednom a severnom Grécku a požadovali rýchlejší prístup k dotáciám. Vláda trvá na tom, že poľnohospodári, ktorí nepodvádzali, po skončení vyšetrovania o svoje peniaze neprídu. Chovatelia dobytka tiež požadujú kompenzáciu za stratu viac ako 400.000 oviec a kôz v dôsledku šírenia ovčích kiahní. AFP vysvetľuje, že všetky zvieratá boli zabité, aby sa zabránilo šíreniu tejto choroby.