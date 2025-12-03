Moskva poprela, že by Putin odmietol mierový plán: Detaily rokovaní zostávajú tajné

MOSKVA - Kremeľ odmieta tvrdenia, že Vladimir Putin zamietol návrh Washingtonu na ukončenie vojny na Ukrajine. Podľa hovoru Dmitrija Peskova ide o mylnú interpretáciu a všetky strany sa dohodli, že obsah rokovaní zostane mimo očí verejnosti.
„Nesprávna formulácia,“ tvrdí Kremeľ
Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov na brífingu podľa agentúry TASS uviedol, že tvrdenia o tom, že Putin odmietol americký mierový návrh, nezodpovedajú realite.
Zdôraznil, že rozhovory s USA o možnom urovnaní konfliktu majú prebiehať „ticho a bez megafónovej diplomacie“. Podľa jeho slov sa týmto prístupom riadi aj Washington.
„V tejto fáze nie sme priaznivcami hlasného vykrikovania diplomatických detailov – a Američania to očividne chápu rovnako,“ povedal Peskov, keď bol požiadaný o komentár k nezverejneným bodom rokovaní v Ženeve a na Floride.
Rusko tvrdí, že je pripravené rokovať ďalej
Peskov zároveň uviedol, že ruská strana je ochotná stretávať sa s americkými vyjednávačmi tak často, ako si mierový proces na Ukrajine vyžiada. „Sme pripravení absolvovať toľko stretnutí, koľko bude potrebné,“ vyhlásil.
Päťhodinová schôdzka bez prelomu
V utorok sa v Kremli uskutočnilo dlhé, vyše päťhodinové rokovanie amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s Vladimirom Putinom a jeho poradcom Jurijom Ušakovom.
Napriek rozsiahlej diskusii sa podľa Ušakova Moskva a Washington nepriblížili ku koncu vojny.
„Zatiaľ sme nenašli kompromis, ale vieme hovoriť o niektorých amerických návrhoch,“ povedal Ušakov. Dodal, že obe strany majú pred sebou „veľa práce“ – najväčším sporným bodom zostávajú územné otázky.
Sankcie ako kľúčová téma rozhovorov
Aj keď sa USA a Rusko dohodli, že obsah schôdzky nezverejnia, obe strany potvrdili, že sa venovali aj ekonomickým témam.
Kremeľ podľa TASS dal najavo, že jeho prioritou je zrušenie amerických sankcií, ktoré výrazne brzdia ruskú ekonomiku.
Američania zrušili plánované rokovanie so Zelenským
Podľa portálu Kyiv Post sa mal Witkoff s Kushnerom deň po návšteve v Moskve stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Stretnutie však americká strana zrušila bez bližšieho vysvetlenia.