Ďalšie značky zavádzajú samoobslužné pokladne! Prvé sa v obchodoch objavia už o pár týždňov

BRATISLAVA - Téma samoobslužných pokladní sa na Slovensku v posledných mesiacoch dostala do centra pozornosti a vyvolala výrazne rozdielne reakcie. Časť verejnosti ich odmieta a hovorí o bojkote, pretože v nich vidí presúvanie práce na zákazníkov. Iní ich naopak vítajú, najmä pri rýchlych nákupoch. Napriek rozporom firma LPP oznámila, že ich plánuje do obchodov svojich značiek zaviesť už o pár týždňov.
Diskusia okolo samoobslužných pokladní sa stala súčasťou širšej debaty o tom, ako sa mení nakupovanie. Pre niektorých zákazníkov sú moderným a praktickým riešením, ktoré zrýchľuje obsluhu. Pre iných predstavujú krok späť, pretože sa obávajú chýb, technických problémov či straty osobného kontaktu s personálom, ale taktiež to vnímajú ako prenesenie povinností predajcov na zákazníka. Napriek tomu sa zdá, že trend automatizácie sa bude ďalej rozširovať.
Patrik Čanecký, konateľ spoločnosti LPP Slovakia, ktorá zastrešuje značky Cropp, Sinsay, Mohito, Reserved a House, v rozhovore pre Denník N oznámil, že plánujú zavádzať prvé samoobslužné pokladne už v apríli. Čanecký zdôrazňuje, že nejde o reakciu na novelu Trestného zákona či na aktuálne spoločenské nálady. "Budeme to mať zabezpečené," hovorí na margo možných krádeží. Zavádzanie je súčasťou dlhodobo pripravovanej stratégie, ktorú firma realizuje aj v ďalších krajinách.
Pokladne sa najskôr do konca roka objavia v niektorých predajniach Sinsay a postupne sa budú rozširovať. "Inštalácie budú prebiehať postupne," uviedol. Firma zároveň ubezpečuje, že v obchodoch zostanú aj klasické pokladne s obsluhou, aby si zákazníci mohli vybrať spôsob, ktorý im vyhovuje. Podľa Čaneckého nejde o trend, ktorý by sa dal zastaviť – podobné riešenia testujú aj ďalší maloobchodníci.
Nákupná nálada sa ale podľa Čaneckého citeľne zhoršila. Podľa jeho slov je kúpna sila obyvateľstva slabšia, čo sa prejavuje tým, že ľudia chodia do obchodov menej často, míňajú menej peňazí a čoraz častejšie čakajú na zľavy. Obchodníci preto hľadajú spôsoby, ako zvýšiť atraktivitu predajní a zároveň zefektívniť ich fungovanie.