Premiéra hry Coco&Tina: Pavol Plevčík ukázal utajovanú priateľku a... Mame akoby z oka vypadol!

BRATISLAVA - V stredu večer sa v bratislavskom Dome kultúry Ružinov konala slávnostná premiéra bizarnej detektívnej komédie z pera Andyho Krausa - Coco & Tina. V hlavných úlohách sa predstavili Lucia Lapišáková, Katarína Ivanková, Přemysl Boublík a Pavol Plevčík. No a práve on v spoločnosti po prvýkrát ukázal aj ženy svojho života. Odhalil svoju utajovanú priateľku, aj mamu... Aha, tej akoby z oka vypadol!
Divadelná novinka Coco&Tina je vtipnou paródiou detektívok Agaty Christie s nečakanými zápletkami, ktoré sa zamotávajú presne vtedy, keď si myslíte, že už viete, kto je vinný. Atmosféru dotvára štýlová scéna, dobové kostýmy inšpirované New Yorkom 30. rokov, hudba aj svižné dialógy, pod ktoré sa podpísal Andy Kraus. V hlavných úlohách hrajú Lucia Lapišáková, Katarína Ivanková, Přemysl Boublík a Pavol Plevčík.
V stredu večer sa v Dome kultúry Ružinov konala slávnostná premiéra a vo vypredanej sále sedeli aj mnohé známe osobnosti. Za všetky spomeňme speváčku a muzikálovú herečku Lenku LeRu Rakar, dabingovú herečku Vandu Ružičkovú, celebritného šperkára Tomáša Stríža, módnu návrhárku Janu Jurčenko či bývalého markizáka, dnes poradcu ministra Samuela Migaľa, Valéra Ferka. No a nechýbali ani najbližší hlavných hviezd večera.
Katku Ivankovú prišiel podporiť partner a otec jej malej dcérky Olívie, tanečník Juraj Jánošík, Přemek Boublík tam mal dlhoročnú partnerku Karin Olasovú a syna Oliverka, Lucia Lapišáková synov Matúša a Lukáša a Pavol Plevčík? Toho prišli podporiť ženy jeho života - pyšná mama Tatiana, ktorej herec akoby z oka vypadol. No a po mesiacoch tajností konečne verejnosti predstavil aj priateľku Ninu. Doposiaľ o nej len s láskou rozprával, no tentokrát ju priviedol aj do spoločnosti. Pozrite, aký je z nich krásny pár!