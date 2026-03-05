BIZÁR počas vojny: Rezorty v Perzskom zálive sú preplnené uviaznutými cudzincami, prostitútky sa majú ako v raji!

DUBAJ – V čase ostreľovania raja medzi letnými rezortmi ostalo mnoho cudzincov a turistov uviaznutých na mieste. Letecká doprava je paralyzovaná pre rakety, ktoré vypúšťa Irán na viaceré krajiny Perzského zálivu. Jedna klientela sa ale nemôže sťažovať. Pribudlo im oveľa viac zákazníkov.
Počas vojny, ktorá ohrozuje aj lukratívne oblasti v Perzskom zálive, sa turisti nevedia dostať z oblasti. Letiská rušia všetky lety, pretože Irán naďalej ostreľuje územia v blízkosti amerických vojenských základní. Je to odveta za zabitie najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Dostanú zaplatené aj ich odvezú
Dovolenkári a cudzinci uviazli aj v Dubaji. Miestami to vyzerá tak, akoby sa život doslova zastavil. Sexuálne pracovníčky sa však nesťažujú. Za jeden večer si zarobia aj 4-tisíc dolárov. Aj bezpečný presun.
"Zatiaľ čo tisíce ruských turistov nevie odletieť domov a prespávajú na parkoviskách, spokojné eskortné pracovníčky zverejňujú na sociálnych sieťach snímky, ako jedia kaviár a narýchlo kupujú erotické pomôcky," uvádza ruský portál SHOT.
Dopyt po tomto druhu rozkoše sa v dôsledku iránskych útokov zvýšil. Zahraniční podnikatelia, ktorí uviazli v SAE (Spojené arabské emiráty) si užívajú voľný čas v spoločnosti "modeliek". Medzi klientmi v Dubaji a Abú Zabí majú byť podnikatelia z Číny či Egypta.
Správy o poklese služieb od prostitútok sú podľa miestnych "modeliek" falošné. Záujem poklesol len v prvý deň útokov, no odvtedy rapídne stúpa nahor. "V takýchto stresujúcich situáciach majú údajne vždy viac práce," dopĺňa portál.