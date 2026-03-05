Z kuchyne sa ozývalo MRAZIVÉ SYČANIE: Felicia v panike volala manželovi, pravda ju však totálne ZAHANBILA!

USA - Nezvyčajný zvuk šíriaci sa z kuchynskej skrinky vyvolal u Felicie paniku a prinútila manžela, aby sa vrátil domov z práce skôr. Obávala sa totiž, že sa im do domu dostal had. Dôvod syčania bol však úplne iný. Na tomto milom omyle sa na internete zabávajú tisíce ľudí.
Používateľka sociálnej siete Felicia opísala nepríjemný zážitok, keď začula z kuchynskej skrinky zvláštne syčivé zvuky. Vystrašená žena prosila manžela, aby sa vrátil z práce skôr, pretože bola presvedčená, že je tam ukrytý had. „Vykríkla som, zabuchla skrinky a utekala sa schovať. Bola som celkom presvedčená, že v skrinke je had.“ Vo videu, na ktoré upozornil portál The Mirror, vidieť, ako nervózne zatvára zásuvky a skrinky pomocou vysávača, aby bola od nich v bezpečnej vzdialenosti.
Kto bol skutočný vinník?
Na konci príspevku však prezradila skutočného vinníka. Zdvihla prístroj SodaStream a predviedla, že po stlačení tlačidla na sýtenie vydáva zvuk podobný syčaniu hada. Jeden používateľ Instagramu jej v komentári vyjadril podporu: „Nie, vôbec to nepreháňaš, ten zvuk by vystrašil aj mňa.“ Druhý sa priznal: „Aj ja by som si myslel, že je to had!“ Tretia používateľka si zaspomínala: „Mne sa to naozaj stalo, našli sme v kuchynskej skrinke skutočného hada! Ja som chytila zápalky, manžel kliešte! Bola som pripravená všetko podpáliť.“ Štvrtá komentujúca doplnila: „Raz som z tohto istého dôvodu volala partnerovi. Bol to sprej s dezodorantom, ktorý sa pritláčal o dvierka skrinky. Bývam v severnom Walese, maximálne by to mohla byť vretenica, ale aj to by bolo dosť nepravdepodobné.“
A piaty komentujúci napísal: „Raz som musel zastaviť auto cestou do práce, lebo som si myslel, že mi na nohu spadol had. V skutočnosti to bola rukavica, ktorá sa zachytila v rukáve bundy.“ Zariadenia SodaStream fungujú tak, že do neperlivej vody alebo nápoja v plastovej fľaši vstrekujú CO₂, čím vytvoria perlivý drink. Stačí iba stlačiť tlačidlo. Vo Feliciinej skrinke ho zrejme niečo omylom zapínalo, čo spôsobovalo sipenie, ktoré počula. Hoci ju to poriadne vystrašilo, mnohí sa na tom dobre pobavili.