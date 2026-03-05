Mladý podnikateľ nahneval ľudí: Z Dubaja odletel prázdnym lietadlom! Pochválil sa na internete

DUBAJ - Luxusný návrat z Dubaja vyvolal na sociálnych sieťach ostré reakcie. Britský investor sa pochválil letom súkromným lietadlom za viac než 170-tisíc eur práve v čase, keď tisíce ľudí uviazli v Spojených arabských emirátoch pre zrušené lety po útokoch v regióne.
Luxusný let uprostred chaosu
Britský podnikateľ Samuel Leeds, ktorý pôsobí v oblasti nehnuteľností a hotelierstva, zverejnil 3. marca na sociálnych sieťach fotografie a videá z letu súkromným lietadlom typu Gulfstream GIV.
Na palube cestoval spolu s partnerkou a štyrmi deťmi. Podľa vlastných slov zaplatil za prenájom lietadla približne 150-tisíc libier, teda okolo 172-tisíc eur.
Práve to vyvolalo silnú kritiku – v tom istom čase totiž mnoho cestujúcich zostalo v Dubaji, keďže komerčné lety boli po bezpečnostných incidentoch v regióne zrušené, píše Index.hr.
„Nikdy som neuviazol“
Leeds sa vo svojom príspevku bránil tým, že mal v Spojenom kráľovstve dôležitý pracovný záväzok. „Minul som 150-tisíc libier, aby som zorganizoval networkingovú večeru v Anglicku. Ľudia sa začali obávať, pretože vedeli, že som v Dubaji a mysleli si, že nemám šancu dostať sa späť,“ napísal na sociálnej sieti X.
Zároveň dodal: „Pravda je taká, že ja som nikdy nebol ‚uviaznutý‘. Pre mňa bolo veľmi jednoduché prenajať si toto lietadlo a vrátiť sa do Anglicka. Áno, stálo to viac než 150-tisíc libier, ale nemal som dilemu – nechcel som nikoho sklamať.“
Kritiku ešte viac rozohnili ďalšie videá
Podnikateľ neskôr zverejnil aj ďalšie fotografie a videá z letu a z návratu na londýnske letisko Heathrow Airport, pričom zdôrazňoval, aký „jednoduchý“ bol jeho návrat. „Nikdy som nezrušil obchodné stretnutie ani nehľadal výhovorky, preto sa čoskoro vidíme na večeri akadémie tak, ako bolo plánované,“ napísal v ďalšom príspevku.
V jednom videu reagoval aj na komentáre o prázdnych sedadlách v lietadle, zatiaľ čo iní ľudia nemohli z Dubaja odletieť. „Rád sa natiahnem a vyložím si nohy,“ povedal stručne.
Tvrdí, že chcel chrániť rodinu
Leeds následne vysvetlil, že rozhodnutie prenajať si lietadlo nebolo len otázkou luxusu. „Rozhodnutie prenajať si lietadlo bolo napokon o tom, aby mohla moja rodina bezpečne cestovať v období neistoty a aby som zároveň splnil dohodnuté povinnosti v Spojenom kráľovstve,“ uviedol.
Podľa jeho slov bol let plánovaný viac než mesiac dopredu a po narušení komerčných letov musel rýchlo nájsť riešenie, ako splniť pracovné záväzky a zároveň ochrániť rodinu.
Ponúkal pomoc ďalším cestujúcim
Investor zároveň tvrdí, že sa snažil pomôcť aj ľuďom, ktorí sa z Dubaja pokúšali dostať domov. Členov svojej podnikateľskej komunity vyzval, aby sa mu ozvali, ak potrebujú pomoc s odchodom z krajiny. Niekoľko ľudí sa podľa jeho slov prihlásilo, no niektorí nestihli prísť na miesto odletu a iní napokon cestu zrušili.
Leeds dodal, že pomáhal aj pri hľadaní alternatívnych trás odchodu z regiónu. Video, v ktorom si robil žarty z prázdnych sedadiel v lietadle, podľa neho vzniklo ako krátky vtip a bolo vytrhnuté z kontextu.
Konflikt narušil leteckú dopravu
Problémy s cestovaním súvisia s eskaláciou konfliktu na Blízkom východe.
Po zostrelení iránskeho dronu dopadli v sobotu jeho trosky v Dubaji na územie dubajského medzinárodného letiska, aj na ikonický hotel Burdž Al-Arab, ktorý následne zachvátil požiar.
Podľa údajov ministerstva obrany Spojených arabských emirátov si iránske útoky vyžiadali troch mŕtvych a 58 zranených.
Napätie v regióne sa ešte zvýšilo po tom, čo Spojené štáty a Izrael počas víkendových náletov zabili iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího.