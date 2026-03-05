Štvrtok5. marec 2026, meniny má Fridrich, zajtra Radoslav, Radoslava

Mladý podnikateľ nahneval ľudí: Z Dubaja odletel prázdnym lietadlom! Pochválil sa na internete

Podnikateľ si na let z Dubaja prenajal súkromné lietadlo.
Podnikateľ si na let z Dubaja prenajal súkromné lietadlo. (Zdroj: X)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

DUBAJ - Luxusný návrat z Dubaja vyvolal na sociálnych sieťach ostré reakcie. Britský investor sa pochválil letom súkromným lietadlom za viac než 170-tisíc eur práve v čase, keď tisíce ľudí uviazli v Spojených arabských emirátoch pre zrušené lety po útokoch v regióne.

Luxusný let uprostred chaosu

Britský podnikateľ Samuel Leeds, ktorý pôsobí v oblasti nehnuteľností a hotelierstva, zverejnil 3. marca na sociálnych sieťach fotografie a videá z letu súkromným lietadlom typu Gulfstream GIV.

Na palube cestoval spolu s partnerkou a štyrmi deťmi. Podľa vlastných slov zaplatil za prenájom lietadla približne 150-tisíc libier, teda okolo 172-tisíc eur.

Práve to vyvolalo silnú kritiku – v tom istom čase totiž mnoho cestujúcich zostalo v Dubaji, keďže komerčné lety boli po bezpečnostných incidentoch v regióne zrušené, píše Index.hr.

„Nikdy som neuviazol“

Leeds sa vo svojom príspevku bránil tým, že mal v Spojenom kráľovstve dôležitý pracovný záväzok. „Minul som 150-tisíc libier, aby som zorganizoval networkingovú večeru v Anglicku. Ľudia sa začali obávať, pretože vedeli, že som v Dubaji a mysleli si, že nemám šancu dostať sa späť,“ napísal na sociálnej sieti X.

Zároveň dodal: „Pravda je taká, že ja som nikdy nebol ‚uviaznutý‘. Pre mňa bolo veľmi jednoduché prenajať si toto lietadlo a vrátiť sa do Anglicka. Áno, stálo to viac než 150-tisíc libier, ale nemal som dilemu – nechcel som nikoho sklamať.“

Kritiku ešte viac rozohnili ďalšie videá

Podnikateľ neskôr zverejnil aj ďalšie fotografie a videá z letu a z návratu na londýnske letisko Heathrow Airport, pričom zdôrazňoval, aký „jednoduchý“ bol jeho návrat. „Nikdy som nezrušil obchodné stretnutie ani nehľadal výhovorky, preto sa čoskoro vidíme na večeri akadémie tak, ako bolo plánované,“ napísal v ďalšom príspevku.

V jednom videu reagoval aj na komentáre o prázdnych sedadlách v lietadle, zatiaľ čo iní ľudia nemohli z Dubaja odletieť. „Rád sa natiahnem a vyložím si nohy,“ povedal stručne.

Tvrdí, že chcel chrániť rodinu

Leeds následne vysvetlil, že rozhodnutie prenajať si lietadlo nebolo len otázkou luxusu. „Rozhodnutie prenajať si lietadlo bolo napokon o tom, aby mohla moja rodina bezpečne cestovať v období neistoty a aby som zároveň splnil dohodnuté povinnosti v Spojenom kráľovstve,“ uviedol.

Podľa jeho slov bol let plánovaný viac než mesiac dopredu a po narušení komerčných letov musel rýchlo nájsť riešenie, ako splniť pracovné záväzky a zároveň ochrániť rodinu.

Ponúkal pomoc ďalším cestujúcim

Investor zároveň tvrdí, že sa snažil pomôcť aj ľuďom, ktorí sa z Dubaja pokúšali dostať domov. Členov svojej podnikateľskej komunity vyzval, aby sa mu ozvali, ak potrebujú pomoc s odchodom z krajiny. Niekoľko ľudí sa podľa jeho slov prihlásilo, no niektorí nestihli prísť na miesto odletu a iní napokon cestu zrušili.

Leeds dodal, že pomáhal aj pri hľadaní alternatívnych trás odchodu z regiónu. Video, v ktorom si robil žarty z prázdnych sedadiel v lietadle, podľa neho vzniklo ako krátky vtip a bolo vytrhnuté z kontextu.

Konflikt narušil leteckú dopravu

Problémy s cestovaním súvisia s eskaláciou konfliktu na Blízkom východe.

Po zostrelení iránskeho dronu dopadli v sobotu jeho trosky v Dubaji na územie dubajského medzinárodného letiska, aj na ikonický hotel Burdž Al-Arab, ktorý následne zachvátil požiar.

Podľa údajov ministerstva obrany Spojených arabských emirátov si iránske útoky vyžiadali troch mŕtvych a 58 zranených.

Napätie v regióne sa ešte zvýšilo po tom, čo Spojené štáty a Izrael počas víkendových náletov zabili iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího.

Viac o téme: PodnikateľSúkromné lietadloPobúrenieDubajIránBrit
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Dym zahalil ulicu po
Izrael opäť pod paľbou: Rakety z Iránu a Libanonu spustili sirény po celej krajine
Zahraničné
FOTO Lietadlo vzlieta z medzinárodného
MIMORIADNE Nová fáza útoku na Irán! Izrael v Bejrúte eliminoval dôležitého šéfa Hizballáhu
Zahraničné
Americká pilotka, ktorú omylom
Americkú pilotku OMYLOM zostrelili nad Kuvajtom, po dopade prišiel ŠOK od miestnych! TOTO jej odkázali
Zahraničné
Čínsky prezident Si Ťin-pching
Šokujúci dopad vojny v Iráne: Hrozí ďalší konflikt! Čína môže využiť situáciu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

Ďalšie značky zavádzajú samoobslužné
Ďalšie značky zavádzajú samoobslužné pokladne! Prvé sa v obchodoch objavia už o pár týždňov
Domáce
AKTUÁLNE Výbuch a obrovský
AKTUÁLNE Výbuch a obrovský požiar v Moravskom Svätom Jáne! Hasiči VARUJÚ obyvateľov
Domáce
Slováci s Androidom majú
Slováci s Androidom majú problém: Veľké riziko, tento vírus zlikviduje váš telefón a môžu vás ovládať na diaľku!
Domáce
Prvý bocian sa vrátil do Dlhého Klčova: Ornitológovia poznajú 12-ročného samca podľa krúžku
Prvý bocian sa vrátil do Dlhého Klčova: Ornitológovia poznajú 12-ročného samca podľa krúžku
Humenné

Zahraničné

BIZÁR počas vojny: Rezorty
BIZÁR počas vojny: Rezorty v Perzskom zálive sú preplnené uviaznutými cudzincami, prostitútky sa majú ako v raji!
Zahraničné
Antti Häkkänen
Fínsko plánuje zrušiť zákaz jadrových zbraní: Chce zosúladiť svoju politiku s Alianciou NATO
Zahraničné
Severoatlantická aliancia (NATO)
NATO posilňuje obranu proti balistickým raketám: Reaguje tak na pokračujúce útoky Iránu
Zahraničné
Tlačová konferencia predsedu vlády
Zelenskyj to prehnal! Fico a Šutaj Eštok ostro reagujú na vyhrážky voči maďarskému premiérovi
Zahraničné

Prominenti

FOTO a VIDEO vnútri! Premiéra hry Coco&Tina: Pavol
Premiéra hry Coco&Tina: Pavol Plevčík ukázal utajovanú priateľku a... Mame akoby z oka vypadol!
Domáci prominenti
FOTO Kate Moss to má
Kate Moss to má v sebe stále: Paríž postavila na nohy priehľadnou blúzkou a... bradavka von!
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Juraj Mokrý v Let's
Juraj Mokrý na Let's Dance: Po dlhej dobe ukázal priateľku... Aha, ako im to spolu pristane!
Domáci prominenti
Patrik Rytmus Vrbovský
Rytmus oslávi 50! Sebakriticky hodnotí: Už dávno ma mal niekto vymeniť... Za čo sám seba obdivuje?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Siamské dvojičky spojené v
Siamské dvojičky spojené v tej NAJINTÍMNEJŠEJ oblasti: Má to ďalší háčik! Líšia sa v orientácii, ako TO riešia v spálni?
Zaujímavosti
Vek je len číslo:
Vek je len číslo: 10 krokov k zdravému a šťastnému starnutiu
vysetrenie.sk
Roky bol AGRESÍVNY kvôli
Roky bol AGRESÍVNY kvôli ťažkej traume: Keď mu priviedli fenku z útulku, majiteľka neverila vlastným očiam!
Zaujímavosti
Z kuchyne sa ozývalo
Z kuchyne sa ozývalo MRAZIVÉ SYČANIE: Felicia v panike volala manželovi, pravda ju však totálne ZAHANBILA!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce

Ekonomika

Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Kto u vás doma drží kasu? Nový prieskum odhalí, či patríte k slovenskému stereotypu!
Kto u vás doma drží kasu? Nový prieskum odhalí, či patríte k slovenskému stereotypu!
Firma s bohatou históriou či pumpa známa zo seriálu: V krachu končí čoraz viac spoločností!
Firma s bohatou históriou či pumpa známa zo seriálu: V krachu končí čoraz viac spoločností!

Šport

VIDEO Absolútna paráda! Bátovská Fialková na pódiu, Kapustová trafila 20/20 a dosiahla životný výsledok
VIDEO Absolútna paráda! Bátovská Fialková na pódiu, Kapustová trafila 20/20 a dosiahla životný výsledok
Biatlon
Je rozhodnuté: Kováčik odhalil svoje pravé ruky v SFZ, vyjadril sa aj k zápasu proti Kosovu
Je rozhodnuté: Kováčik odhalil svoje pravé ruky v SFZ, vyjadril sa aj k zápasu proti Kosovu
Reprezentácia
Kandidát na podvod storočia: Sedem reprezentantov škandalózne falšovalo vlastný rodokmeň
Kandidát na podvod storočia: Sedem reprezentantov škandalózne falšovalo vlastný rodokmeň
Reprezentácia
Šok v Česku: V pohári zlyhal ďalší jasný favorit, Plzeň dostala poriadny výprask
Šok v Česku: V pohári zlyhal ďalší jasný favorit, Plzeň dostala poriadny výprask
MOL Cup

Auto-moto

NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
Testy

Kariéra a motivácia

Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Zaujímavé pracovné ponuky
Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Prostredie práce
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Prostredie práce
Chcete stovky eur späť od poisťovne? Bez preventívky na to zabudnite
Chcete stovky eur späť od poisťovne? Bez preventívky na to zabudnite
Domáce

Varenie a recepty

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Bezlepková cuketová pizza
Bezlepková cuketová pizza
Pizza
Domáci chlieb z remosky: Chrumkavý bochník upečiete aj bez rúry
Domáci chlieb z remosky: Chrumkavý bochník upečiete aj bez rúry
Výber receptov

Technológie

USA vykonalo útok, aký tu nebol od 2. svetovej vojny: Ponorkou zasiahlo iránsku loď IRIS Dena, stačilo jedno torpédo
USA vykonalo útok, aký tu nebol od 2. svetovej vojny: Ponorkou zasiahlo iránsku loď IRIS Dena, stačilo jedno torpédo
Armádne technológie
Polícia práve rozbila jednu z najväčších phishingových platforiem sveta. Hackeri cez ňu kradli účty aj s dvojfaktorovým overením
Polícia práve rozbila jednu z najväčších phishingových platforiem sveta. Hackeri cez ňu kradli účty aj s dvojfaktorovým overením
Bezpečnosť
Chatbot Gemini povedal mužovi, že naňho čaká robotická manželka, potom ho navádzal k samovražde: Z jeho posledných slov behá mráz po chrbte
Chatbot Gemini povedal mužovi, že naňho čaká robotická manželka, potom ho navádzal k samovražde: Z jeho posledných slov behá mráz po chrbte
Správy
Pri stavbe hasičskej stanice objavili osadu starú viac než 2 500 rokov. Pod zemou sa ukrýval dávny longhouse
Pri stavbe hasičskej stanice objavili osadu starú viac než 2 500 rokov. Pod zemou sa ukrýval dávny longhouse
História

Bývanie

V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí

Pre kutilov

Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Dvor a záhrada
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Viete, čo potichu ničí vaše spotrebiče? Tieto veci v kuchyni podceňuje mnoho z nás
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Outfity z Let's Dance párty: Nela Pocisková v elegantnej róbe, Emma Drobná v jarnom looku či štýlový Matyáš Adamec
Slovenské celebrity
Outfity z Let's Dance párty: Nela Pocisková v elegantnej róbe, Emma Drobná v jarnom looku či štýlový Matyáš Adamec
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
BIZÁR počas vojny: Rezorty
Zahraničné
BIZÁR počas vojny: Rezorty v Perzskom zálive sú preplnené uviaznutými cudzincami, prostitútky sa majú ako v raji!
Podnikateľ si na let
Zahraničné
Mladý podnikateľ nahneval ľudí: Z Dubaja odletel prázdnym lietadlom! Pochválil sa na internete
Bývalý americký generál v
Zahraničné
DESIVÉ VAROVANIE experta: Útoky na Irán neprinesú želanú demokraciu, ale vytvoria jeden veľký CHAOS!
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
Obrovský problém Trumpa: Míňajú sa mu rakety! Pomôcť by mohla Ukrajina, Zelenskyj má však podmienku

Ďalšie zo Zoznamu