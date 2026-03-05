Obrovský problém Trumpa: Míňajú sa mu rakety! Pomôcť by mohla Ukrajina, Zelenskyj má však podmienku

WASHINGTON - Americká protivzdušná obrana čelí rastúcemu tlaku. Intenzívne boje s Iránom nútia Washington spotrebúvať veľké množstvo rakiet na zachytávanie dronov a balistických striel a zásoby sa podľa amerických predstaviteľov nedopĺňajú dostatočne rýchlo.
Vojna rýchlo vyčerpáva zásoby
Letecké útoky Spojených štátov a Izraela proti Iránu pokračujú už takmer týždeň a Teherán na ne odpovedá útokmi na izraelské územie aj americké základne v oblasti Perzského zálivu.
Americká armáda preto vo veľkom nasadzuje protiraketové systémy, aby zneškodnila iránske drony a rakety. Práve to však podľa informácií televízie CNN začína vytvárať problém – zásoby zachytávacích rakiet sa znižujú rýchlejšie, než ich dokáže zbrojársky priemysel dopĺňať.
Náčelník Zboru náčelníkov štábov americkej armády generál Dan Caine mal podľa CNN upozorniť prezidenta Donalda Trumpa, že rozsiahly konflikt s Iránom môže výrazne zaťažiť americké zbrojné zásoby.
Trump to nepriamo priznal aj vo vyhlásení na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Máme dobré zásoby vysoko výkonných zbraní, ale nie sme tam, kde by sme chceli byť,“ napísal americký prezident.
Irán vyrába viac rakiet než Západ
Na problém upozornil aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Ten už začiatkom týždňa priznal, že výroba nových obranných rakiet trvá dlhšie než produkcia iránskych zbraní. „Irán vyrobí približne sto rakiet mesačne. Porovnajte to so šiestimi alebo siedmimi obrannými raketami, ktoré dokážeme vyprodukovať za rovnaký čas,“ uviedol Rubio.
Aj preto sa americká stratégia podľa neho sústreďuje na ničenie iránskych odpaľovacích zariadení a výrobných kapacít ešte predtým, než môžu byť použité.
Experti hovoria o dlhodobom probléme
Podľa Ryana Bobsta z think-tanku Foundation for Defense of Democracies má súčasná situácia hlbšie korene. „Hlavnou príčinou nedostatku je fakt, že viaceré americké administratívy dlhé roky nenakupovali dostatočné množstvo zachytávacích rakiet. Výrobné linky sa preto spomalili alebo úplne zastavili,“ vysvetlil odborník.
Pomoc môže prísť z Ukrajiny
Zaujímavé riešenie naznačil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Podľa jeho slov sa niektorí partneri Ukrajiny obrátili na Kyjev so žiadosťou o pomoc pri obrane proti iránskym dronom Šáhid, ktoré Rusko používa aj vo vojne proti Ukrajine.
„Naši partneri nás požiadali o podporu pri obrane proti týmto dronom,“ uviedol Zelenskyj a dodal, že medzi krajinami, ktoré sa zaujímali o ukrajinské skúsenosti, boli aj Spojené štáty.
Ukrajina patrí medzi štáty, ktoré majú s odrážaním útokov dronov Šáhid najviac praktických skúseností.
Zelenskyj už skôr naznačil, že Kyjev by sa mohol o tieto poznatky podeliť aj s krajinami Blízkeho východu. Podmienkou by podľa neho mohlo byť, aby tieto štáty pomohli presvedčiť Rusko k prímeriu vo vojne proti Ukrajine.