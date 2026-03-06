Historická udalosť, superzbraň v akcii: VIDEO Izrael prvýkrát použil výkonný laser proti Hizballáhu!

JERUZALEM - Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, ktoré majú zachytávať nasadenie izraelského laserového systému Iron Beam proti raketám odpáleným z Libanonu.
Rakety explodovali krátko po odpálení
Po víkendových útokoch z Libanonu na sever Izraela sa na internete objavili zábery, ktoré podľa médií ukazujú použitie novej izraelskej energetickej zbrane. Na videu je vidieť odpaľovanie rakiet z raketometu, no projektily krátko po štarte explodujú bez toho, aby bola zaznamenaná klasická protiraketa.
Takýto spôsob zničenia cieľa naznačuje použitie laserovej zbrane Iron Beam, ktorú vyvinula izraelská spoločnosť Rafael. Samotný laserový lúč na záznamoch viditeľný nie je, preto zásahy nepôsobia ako typické filmové scény zo science-fiction.
Podľa izraelského portálu Ynet bol tento systém použitý aj pri likvidácii jedného z dronov v blízkosti mesta Šlomi. Pri inom zásahu v oblasti Hornej Galiley však údajne došlo k poškodeniu obytného domu.
Hizballáh spustil ostreľovanie severu Izraela
Útoky prišli po tom, čo militantné hnutie Hizballáh začalo v noci na pondelok ostreľovať sever Izraela z oblasti južne od rieky Lítání. Sirény sa rozozneli aj v meste Haifa.
Izraelská armáda sa k možnému bojovému použitiu laserovej zbrane oficiálne nevyjadrila. Podľa izraelských médií však boli systémy na obranu vzdušného priestoru vybavené lasermi rozmiestnené už skôr.
Denník The Jerusalem Post pripomenul, že koncom minulého roka izraelské ministerstvo obrany oznámilo integráciu tejto technológie do viacvrstvovej protivzdušnej obrany krajiny. Laserový systém má dopĺňať existujúce obranné komplexy Iron Dome, David’s Sling a Arrow.
Prvé reálne nasadenie v histórii
Podľa experta na jadrové zbrane z Univerzity Karlovej Vlastislava Břízu môže ísť o historický moment.
„Videli sme prvýkrát vo vojnových dejinách použitie laserového lúča Iron Beam. Izraelci prvýkrát zostrelili raketu vypálenú z Libanonu Hizballáhom a zneškodnili ju krátko po odpálení,“ uviedol Bříza pre Novinky.cz.
Izraelské ministerstvo obrany už vlani informovalo, že počas testov sa laseru podarilo zničiť viacero typov cieľov vrátane rakiet, mínometných granátov a bezpilotných lietadiel.
Rôzne verzie laserovej zbrane
Spoločnosť Rafael vyvinula viacero variantov tejto technológie s rozdielnym výkonom.
- Lite Beam využíva laser s výkonom približne 10 kilowattov.
- Iron Beam-M má výkon okolo 50 kilowattov.
- Najsilnejší laser s výkonom približne 110 kilowattov je určený pre pevné pozície protivzdušnej obrany.
Niektoré verzie systému môžu byť umiestnené aj na vozidlách, čo umožňuje ich mobilné nasadenie v bojových podmienkach.
Vývoj trval desaťročia
Izrael patrí medzi krajiny, ktoré sa vývoju energetických zbraní venujú už dlhé roky. Prvé pokusy s pozemnými laserovými systémami však narážali na technické limity – lúč bol príliš slabý a zariadenia fungovali len v kontrolovaných podmienkach laboratórií.
V roku 2022 vtedajší premiér Naftali Bennett oznámil úspešné dokončenie testov systému Iron Beam. „Môže to znieť ako science fiction, ale je to realita,“ vyhlásil vtedy.
Výhody aj slabiny systému
Laserová obrana má jednu veľkú výhodu – jej prevádzka je výrazne lacnejšia než používanie klasických protirakiet. Podľa Břízu môže zostrelenie cieľa stáť len niekoľko šekelov, zatiaľ čo jedna raketa systému Iron Dome stojí približne 50-tisíc dolárov.
Technológia má však aj obmedzenia. Dosah systému je približne 10 kilometrov a lúč musí mať na cieľ priamy výhľad. Účinnosť môžu znižovať prekážky v teréne, prach alebo nepriaznivé počasie.
Na zničenie jedného projektilu je navyše potrebných niekoľko sekúnd ožarovania, počas ktorých systém nemôže zasahovať ďalší cieľ. Aj preto musí laser spolupracovať s radarom, ktorý hrozbu najskôr identifikuje.