NEČAKANÝ PROBLÉM pre Babišovu manželku: Moniku čaká spiatočný let domov, ako zo zlého sna!

PRAHA/MALEDIVY/DUBAJ – Situácia na Blízkom východe je od minulého víkendu doslova napätá, Z regiónu sa stala vojnová zóna. Irán v odvete na izraelsko-americký útok odpovedal bombardovaním krajín Perzského zálivu, ktoré sú spriatelené s USA. Problém je, že v týchto lokalitách sa nachádzajú medzinárodné letiská. Letecké spoločnosti na tento vývoj udalostí zareagovali.
Krajiny po celom svete organizujú repatriačné lety pre svojich občanov, ktorí uviazli uprostred konfliktu v Iráne. Po spoločných izraelsko-amerických náletoch, počas ktorých zomrel aj najvyšší vodca Iránu, ajatolláh Alí Chámeneí, odpovedal Teherán salvami rakiet na krajiny v Perzskom zálive, kde ležia americké základne. Ovplyvnilo to celú oblasť, ktorá bola dlhodobo považovaná za raj na zemi. Dnes je všetko inak.
Problémom je, že krajiny ako SAE (Spojené arabské emiráty) či Bahrajn sa tešia celoročnému prívalu turistov z celého sveta. Po tom, ako Irán začal s ostreľovaním a niekoľko rakiet skončilo aj priamo v centre obývaných oblastí, krajiny po celom svete začali organizovať repatriačné lety pre svojich občanov.
Minimálne cez tri krajiny
Podobne je na tom aj Česká republika. Premiér Andrej Babiš sa rozhodol vziať krízový manažment do vlastných rúk. Mal sa skontaktovať s viacerými leteckými spoločnosťami a zaistiť návrat českých občanov domov do bezpečia. Premiér tak konal nielen kvôli českým občanom. Jeho manželka Moniky sa momentálne nachádza v zahraničí a jej návrat domov je teraz otázny, keďže sa mala presúvať v blízkosti Iránu.
"Je na Maledivách, pôjde na Srí Lanku, potom do Singapuru a možno niekedy pristane," opísal premiér ČR komplikovaný a zatiaľ veľmi nejasný návrat svojej manželky späť domov.
Repatriačné lety sú zabezpečené
Predseda českej vlády vystúpil aj v Poslaneckej snemovne ČR a informoval ju o svojich krokoch. Problém totiž bol, že česká strana nemala pridelené žiadne voľné časové sloty od tamojších leteckých spoločností.
"Hovoril som s viceprezidentom Emirates. Od zajtra rána začne spoločnosť lietať z Dubaja do Prahy. Áno, jedno lietadlo s odletom o 8:40 pre 615 ľudí," oznámil Babiš v stredu 4. marca na sociálnej sieti Instagram. Lietadlo odletelo z Dubaja nasledujúci deň ráno. Okrem toho stihol premiér prenajať špeciálne lietadlo s kapacitou do 200 miest, ktoré poletí z Jordánska.
Čechov, ktorí zostali ešte v nebezpečnej lokalite varoval, aby nejazdili bezhlavo na letisko. "Na starosť to má náš konzul. Nemôžete ísť na letisko bez potrebnej registrácie, po ktorej dostanete letenku. (Konzul) má zoznamy ľudí a bude to celé organizovať," upozornil s tým, že repatriačné lety budú nasledovať každý ďalší deň.
Kritika opozície
V Poslaneckej snemovni sa stretol Babiš s prekvapivou reakciou opozície, informuje eXtra.cz. Predseda Pirátov Zdeněk Hríb vyhlásil, že "premiér by nemal robiť dispečera a namiesto emotívnych prejavov a videí by mala celá vláda informovať občanov v zahraničí cez systém Drozd, alebo cez oficiálne tlačové konferencie". Súčasný stav prirovnal k chaosu počas obdobia koronavírusu.