Prevratná štúdia vedcov: Odhalili možnú príčinu množiacich sa prípadov rakoviny a autizmu u detí!

Vedci uviedli, že tieto druhy chemikálií sa od roku 1950 zvýšili takmer 50-násobne a očakáva sa, že do roku 2050 sa ešte strojnásobia. Alarmujúci je najmä fakt, že v posledných rokoch stúpol počet detí s nádorovým ochorením o 35%. Miera autizmu sa za posledné desaťročie dokonca strojnásobila, informoval Daily Mail.

Tím lekárov a vedcov naznačil, že tieto chemické látky a mikroplasty by mohli byť zodpovedné za prudký nárast aj ďalších detských chorôb ako je astma a obezita. Vedci zároveň vyzvali na zvýšenie regulácie týchto chemikálií a dodali, že povinnosťou výrobcov by mala byť aj kontrola produktov a monitorovanie obalov podobne ako prísne podliehajú kontrole predpisované lieky pre pacientov.

V minulosti už niekoľko výskumov poukázalo na fakt, že večné chemikálie sa nachádzajú vo vode, ktorú pijeme, v každom väčšom ľudskom orgáne vrátane mozgu a dokonca aj v materskom mlieku. Autori poslednej štúdie, ktorá bola publikovaná v prestížnom časopise New England Journal of Medicine uviedli, že pred nebezpečenstvom, ktoré spôsobujú chemikálie musia byť deti chránené, čo si zrejme bude vyžadovať zásadné prepracovanie súčasných zákonov a reštrukturalizáciu chemického priemyslu.

Chemikálie, ktorým je ľudské telo vystavované, by podľa lekárov a vedcov mali podliehať nezávislému testovaniu pred uvedením na trh s jasným dôkazom, že nie sú toxické pri očakávaných úrovniach vystavenia. Toxické chemikálie môžu preniknúť do tela matky už cez placentu, a detský organizmus je voči trvalému poškodeniu syntetickými toxínmi mimoriadne zraniteľný, pretože ich orgány ešte nie sú úplne vyvinuté a schopné toxíny filtrovať.

Rovnaký problém vidia v plastových hračkách, ktoré si deti vkladajú do úst, čím sa zvyšuje expozícia nebezpečnými chemikáliami. Štúdia publikovaná v časopise Journal of the National Cancer Institute zároveň dokázala, že deti matiek, ktoré boli počas tehotenstva vystavené večných chemikáliám PFAS, mali zvýšené riziko vzniku leukémie. Tím lekárov zároveň vyzval na povinné meranie chemickej stopy podobne ako je to v prípade uhlíkovej stopy.

Večné chemikálie, teda PFAS sa nachádzajú v nepriľnavých panviciach, v oblečení, ktoré odpudzuje vodu, ale aj v obaloch od cukríkov, v obaloch od popcornu do mikrovlnky, v kozmetike, kobercoch, ale aj niektorých druhoch nábytku a hračiek.