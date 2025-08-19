Z Bruselu prichádza ďalšia NOVINKA: Veľké zmeny pre kozmetiku, oblečenie aj kuchynské pomôcky! TOTO už nekúpite

BRATISLAVA – Z Bruselu prichádza ďalšia veľká novinka. Od 1. januára 2026 začne v Európskej únii platiť zákaz používania PFAS – tzv. večných chemikálií – v mnohých výrobkoch dennej spotreby. Tieto látky sa kvôli svojim vodeodolným, tukmi odpudivým a tepelne odolným vlastnostiam dlhodobo využívajú v kozmetike, oblečení, kuchynských pomôckach i obaloch na potraviny. Ich prítomnosť je však stále viac spájaná s negatívnymi dopadmi na zdravie i životné prostredie.
PFAS sú látky, ktoré sa v prírode takmer nerozkladajú – dlhodobo pretrvávajú v životnom prostredí a hromadia sa v telách ľudí aj zvierat. Odborné štúdie ich spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny, hormonálnych porúch, poškodenia pečene, oslabenia imunity a zníženej plodnosti.
Spoločný európsky test spotrebiteľských organizácií potvrdil prítomnosť PFAS v 28 % z 228 testovaných produktov. Chemikálie boli nájdené napríklad v kuchynských vreckách na popcorn, teplovzdušných fritézach, dentálnych nitiach, menštruačných nohavičkách, obrusoch či remienkoch smart hodiniek. „Alarmujúci je aj výskyt nelegálnych PFAS, ktoré sú už v Európskej únii zakázané, napriek tomu sa ďalej objavujú v nepovolených koncentráciách – čo poukazuje na slabú kontrolu dovozu a medzeru v ochrane spotrebiteľov v rámci EÚ,“ upozorňuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu pre spotrebiteľov dTest.
Od roku 2026 bude používanie PFAS zakázané v kozmetike, textile, obuvi, lyžiarskych voskoch a impregnačných prostriedkoch. Výnimku budú mať len produkty nevyhnutné pre ochranu a bezpečnosť, ako sú napríklad ochranné odevy pre hasičov alebo armádu. Od roku 2030 sa zákaz rozšíri aj na ďalšie domáce textílie, ako sú obrusy, zástery, chňapky alebo matracové poťahy. Technické textílie používané v priemysle alebo národnom bezpečnostnom sektore zostanú povolené iba tam, kde pre nich neexistuje vhodná alternatíva.
„Hoci ide o významný regulačný krok, niektoré oblasti zostávajú mimo rámca zákazu. Patria sem napríklad teflónové panvice, čo je výsledok intenzívneho lobbingu zo strany výrobcov, ale aj produkty s nízkym obsahom PFAS – pre ne budú limitné hodnoty ešte len stanovené,“ vysvetľuje Hoffmannová.
Ako upozornili, sami spotrebitelia môžu aktívne prispieť k zníženiu používania týchto látok – odporúča sa vyhýbať produktom s označením PTFE, Teflon, Gore-Tex (staršie verzie) a preferovať certifikované výrobky s označením bez PFAS alebo PFC-free, prípadne s ekoznačkami ako EU Ecolabel, Oeko-Tex 100 alebo GOTS.
Oplatí sa dávať pozor na marketingové tvrdenie typu nepriľnavý, vodoodpudivý alebo ľahko umývateľný. Tieto popisy často signalizujú možné použitie PFAS. „A v neposlednom rade sa informujte priamo u predajcov – najmä pri textile alebo kuchynských výrobkoch – či vami vybraný produkt spĺňa platnú európsku alebo národnú legislatívu,“ odporúča Hoffmannová. „Môžete tiež podporiť výzvu spotrebiteľských organizácií európskym politikom, aby do roku 2029 zakázali všetky rizikové látky v spotrebnom tovare. Výzva je súčasťou projektu ToxFREE Life for All, ktorého cieľom je prispieť k zníženiu prítomnosti nebezpečných chemikálií v každodennom živote,“ dodala.