Maďarský minister kritizuje Európsku úniu: Tvrdí, že nie je pri rokovaniach o kľúčových konfliktoch

BUDAPEŠŤ - Niektoré postoje Európskej únie sú v medzinárodnej politike škodlivé a nebezpečné a Únia preto nie je za rokovacím stolom, kde sa riešia najdôležitejšie konflikty kontinentu. Podľa servera magyarnemzet.hu to konštatoval vo štvrtok vo Viedni maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Maďarsko podľa šéfa maďarskej diplomacie podporuje menej ideológie a viac zdravého rozumu. Szijjártó v prejave na plenárnom zasadnutí Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) zdôraznil, že Maďarsko ako bezprostredný sused Ukrajiny už štyri roky platí extrémne vysokú cenu za vojnu, za ktorú nenesie žiadnu zodpovednosť.
Maďarská vláda sa podľa jeho slov preto dôsledne zasadzuje za prímerie a mierové rokovania a za to čelí vážnym politickým útokom na medzinárodnej scéne. „Európske kroky úplne zlyhali, sankcie spôsobili vážne škody, vojna sa globalizovala a základy hospodárskeho rastu kontinentu sa zrútili,“ podčiarkol Szijjártó. Zároveň vyzdvihol mierové úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa jeho názoru toto úsilie dáva dobrú nádej na návrat mieru v strednej Európe.