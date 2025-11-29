Maďarská aliancia pripravila návrh zákona k Benešovým dekrétom, chce diskusiu

BRATISLAVA - Mimoparlamentná Maďarská aliancia pripravila návrh zákona na pozastavenie účinnosti právnych predpisov spätých s Benešovými dekrétmi. O návrhu chce viesť odbornú a nie nedôstojnú politickú diskusiu. Predstaviteľov parlamentných strán a poslaneckých klubov pozýva k okrúhlemu stolu 9. decembra. Vyplýva to z uznesenia, ktoré Maďarská aliancia schválila na sobotňajšom sneme. Poskytla ho hovorkyňa strany Klára Magdeme.
Návrh Aliancie pozastaviť dekréty a nariadenia
„Maďarská aliancia vypracovala návrh na pozastavenie účinnosti tých dekrétov a nariadení, na základe ktorých i dnes je možné vykonávať prepis majetku pravdepodobne nekalým spôsobom,“ priblížila hovorkyňa.
archívne video
Ako vyplýva z uznesenia Republikového snemu strany o obnovení právnej istoty týkajúcej sa národnostných komunít, cieľom návrhu zákona je podľa Aliancie odstránenie právneho stavu, ktorý vytvára nerovnaké zaobchádzanie. Zabezpečiť chce aj plnú právnu ochranu a rovnaké podmienky pre maďarskú a ďalšie národnostné komunity a predchádzanie akémukoľvek neoprávnenému nakladaniu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku.
Predseda Maďarskej aliancie László Gubík na sneme vyhlásil, že Aliancia je v dobrej kondícii a pripravená preraziť v nasledujúcich parlamentných voľbách. Štrnásťmesačné „konsolidačné“ obdobie strany podľa neho musí prerásť v maximálne úsilie o znovuzískanie dôvery Maďarov na Slovensku.
Diskusia o politike, školstve a majetkoch
Delegáti na sneme diskutovali o politickej stratégii, regionálnej politike, školstve, samosprávach, poľnohospodárstve a sociálnych otázkach. Venovali sa aj otázke financovania národnostného školstva a situácii okolo konfiškácií majetkov vyplývajúcich z Benešových dekrétov.
Strana predstavila na sneme aj pracovný strategický dokument Együttélés 2040 - Spolužitie 2040. Ako spresnila Magdeme, po vypracovaní, verejnej diskusii a posúdení bude dokument tvoriť základ volebného programu strany pre nasledujúce parlamentné voľby.