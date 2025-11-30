Delegácia Európskeho parlamentu navštívi Cyprus: Pripravuje sa na polročné predsedníctvo v Rade Európskej únie

BRUSEL - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová a lídri politických skupín navštívia v pondelok Nikóziu pri príležitosti príprav Cypru na polročné predsedníctvo v Rade Európskej únie. Informuje o tom tlačové vyhlásenie EP.
Počas dvojdňovej návštevy sa europarlamentná delegácia stretne s cyperským prezidentom Nikosom Christodulidisom, členmi Rady ministrov, predsedníčkou parlamentu Annitou Demetriovou a predstaviteľmi politických strán. Diskutovať budú o prioritách šesťmesačného predsedníctva, ktoré Cyprus prevezme 1. januára.
„Cyprus preberá kormidlo EÚ v čase rýchlych zmien a rastúcich očakávaní našich občanov. Od znižovania byrokracie pre podniky až po rozširovanie a hľadanie riešení migračných výziev, Európa je v pohybe a Cyprus bude viesť tento proces. Teším sa na spoluprácu s prezidentom Christodulidisom a cyperským predsedníctvom,“ uviedla pred návštevou Metsolová.
Cyprus prevezme predsedníctvo Rady EÚ
Predsedníctvo Rady EÚ rotuje medzi členskými štátmi každých šesť mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady EÚ a pomáha zabezpečiť kontinuitu práce v tejto inštitúcii. Cyprus prevezme predsedníctvo po Dánsku a v júli 2026 ho odovzdá Írsku.