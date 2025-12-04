Poľský premiér Tusk žiada utajené rokovanie Sejmu o naliehavej bezpečnostnej informácii

Donald Tusk (Zdroj: TASR/PAP/Paweł Supernak)
VARŠAVA - Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že požiadal predsedu Sejmu Wlodzimierza Czarzastého o utajenie prvého bodu piatkového zasadnutia parlamentu. Zdôraznil, že ide o krok vzhľadom na povahu informácií, ktoré sa týkajú bezpečnosti štátu. Tusk to uviedol na platforme X, informuje varšavský spravodajca.
Tusk uviedol, že počas tohto uzavretého rokovania prednesie naliehavú informáciu súvisiacu s bezpečnosťou Poľska. Podrobnosti o obsahu svojho vystúpenia nezverejnil.