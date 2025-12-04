Poľsko sa pripojí k skupine G20 a zaujme svoje právoplatné miesto, uviedol Marco Rubio

VARŠAVA - Spojené štáty oznámili, že počas svojho predsedníctva v skupine G20 v roku 2026 pozvú do jej radov Poľsko ako nového člena. V stredu to vyhlásil americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Summit G20 sa má konať v Miami, informuje spravodajca vo Varšave.
„Poľsko, národ, ktorý bol kedysi uväznený za železnou oponou, ale teraz patrí medzi 20 najväčších ekonomík sveta, sa k nám pripojí, aby zaujal svoje právoplatné miesto v G20,“ uviedol Rubio. Podľa neho je krajina príkladom úspešnej transformácie od centrálne plánovanej ekonomiky k trhovej a jej partnerstvo so Spojenými štátmi predstavuje vzor pre ďalšie štáty.
Zapojenie Poľska do G20
Zapojenie Poľska do G20 by podľa denníka Rzeczpospolita znamenalo najväčší inštitucionálny posun Varšavy na medzinárodnej scéne od vstupu do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v roku 1996. O účasti Poľska na samite G20 v Miami diskutoval prezident Karol Nawrocki s americkou hlavou štátu Donaldom Trumpom už počas svojej septembrovej návštevy USA.
V tom istom mesiaci premiér Donald Tusk informoval, že HDP Poľska prekročilo bilión dolárov a krajina sa tak zaradila medzi 20 najväčších ekonomík sveta. Podľa Medzinárodného menového fondu poľský HDP v roku 2025 dosiahne hodnotu 1,04 bilióna dolárov. O pozvánke do G20 rokoval s Rubiom aj poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, ktorý potvrdil, že Washington poľské ambície podporil.