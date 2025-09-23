Rekordný Dm ženský beh v Bratislave rozhýbal tisícky žien a dievčat! Rekordy padali v každej z disciplín

Na 13. ročník dm ženského behu v Bratislave sa prihlásilo rekordných 10 000 žien! Organizátori spolu s partnermi podujatia a v úzkej spolupráci s mestom a dotknutými inštitúciami pripravili nové trate, aby každá účastníčka mohla absolvovať beh bezpečne a s maximálnym komfortom. Takto vysoký záujem znamená medziročný nárast účasti takmer o 60 %, čo len potvrdzuje, že dm ženský beh je stále obľúbenejšou športovou udalosťou medzi ženami na Slovensku.
„Rekordný počet sme zaznamenali aj v disciplíne Beh mamy s dcérou. Veľmi nás teší, keď vidíme, ako beh spája generácie a posilňuje vzťahy medzi mamami a ich dcérami. Spoločne odbehnutých 5 kilometrov prináša silné emócie, sebazaprenie aj radosť zo spoločného úspechu. Tento rok sa do disciplíny prihlásilo až 874 dvojíc – a úprimne, niekedy sami nevieme, kto koho motivuje viac: mamy svoje dcéry, alebo dcéry svoje mamy,“ povedal s úsmevom Peter Pukalovič, riaditeľ podujatia.
Na 5 km trati dm ženského behu sa z víťazstva tešila Lenka Kotianová (ŠKP Žilina), ktorá s časom 18:18 minút dosiahla už svoj tretí triumf v rade v rámci kratšej disciplíny. Druhé miesto obsadila Mária Danečková (RestartniSa.sk) s časom 18:30 min, a tretia skončila Žofia Naňová (AO TJ Slávia STU Bratislava), víťazka 10 km disciplíny v rokoch 2023 a 2024, ktorá trať zvládla za 18:33 min.
„Žofia štartovala netradične v rámci krátkej disciplíny a hneď v prvom rozbehu, aby stihla svadbu svojej kamarátky, vynikajúcej slovenskej bežkyne Zuzany Gejdošovej, teraz Czuprákovej,“ doplnila s úsmevom Bronislava Chrappa z oddelenia komunikácie a marketingu.
Na 10 km trati dominovala Romana Jančička Komarňanská (RomiRun) časom 38:53 min, druhé miesto obsadila jej tímová kolegyňa Karin Machová (40:39 min) a pódium doplnila Kristína Malinová s časom 41:00 min. V cieli sa všetky účastníčky mohli osviežiť a doplniť tekutiny oficiálnou minerálnou vodou podujatia – Mattoni.
Zaujímavým momentom 13. ročníka bolo, že na štart 5 km trate sa postavila aj olympijská víťazka Elena Kaliská spolu so Zuzanou Rehák Štefečekovou. Ich prítomnosť podčiarkla význam podujatia nielen ako športového, ale aj spoločenského a inšpiratívneho stretnutia žien. Elena Kaliská sa zároveň na pódiu zapojila do diskusie o potrebe väčšieho zastúpenia žien v športe a o dôležitosti aktívneho životného štýlu.
V disciplíne Nordic walking sa predstavila aj účastníčka známej televíznej relácie Extrémne premeny, ktorá pod vedením trénera Maroša Molnára prechádza výraznou zmenou životného štýlu. Na 5 km trati ju sprevádzala Zuzana Molnárová a spolu ju úspešne zvládli v čase 1:04:25 h.
Dm ženský beh tradične láka tisíce žien všetkých vekových kategórií – od mladších ročníkov až po dámy, ktoré sú jasným dôkazom, že vek je len číslo a vášeň pre pohyb nemá hranice. Najstaršou účastníčkou 5 km disciplíny bola Susanne Renger (roč. 1949, 76-ročná) z tímu Rakúskeho behu žien, ktorá dobehla v čase 32:57 min a obsadila druhé miesto v kategórii nad 70 rokov. V 10 km disciplíne sa najstaršou účastníčkou stala Anna Maria Sepper-Krenn (roč. 1950, 75-ročná), rovnako z tímu Rakúskeho behu žien, ktorá si s časom 1:00:44 vybojovala víťazstvo vo svojej kategórii.
O skvelú atmosféru na štarte sa postaral Jany Landl, tréner a motivátor. Pred štartom každej vlny viedol na pódiu rozcvičku a pár minút pred štartom bežkyne emotívne povzbudiť svojim príhovorom.
Na podujatí štartovali bežkyne z 15 rôznych krajín. Po Slovenkách mali najpočetnejšie zastúpenie Rakúšanky – medzi nimi aj veľká skupina z Rakúskeho behu žien vedená zakladateľkou Ilse Dippmann, ďalej Češky, Maďarky a Ukrajinky.
V expo zóne na Námestí M.R. Štefánika pri Eurovea mali ženy a dievčatá možnosť zastaviť sa v stánkoch partnerov dm ženského behu, ktorí ponúkali rôzne zaujímavé produkty. Generálny partner podujatia, dm drogerie markt Slovensko, postavil fantastickú „dm zónu“ s atraktívnou ponukou služieb.
„Ďakujeme všetkým účastníčkam, partnerom podujatia aj zapojeným stranám za spoluprácu, vďaka ktorej sa nám podarilo zrealizovať tento unikátny ročník s bezproblémovým priebehom. 13. ročník dm ženského behu bol plný emócií, radosti a energie, ktoré sú pre toto podujatie typické – a práve tieto chvíle robia z behu nezabudnuteľný zážitok,“ uviedol Jozef Pukalovič, technický riaditeľ a hlavný organizátor podujatia.
Organizátori dm ženského behu zo spoločnosti Be Cool, v spolupráci s dm drogerie markt Slovensko, vybudovali už 11 športových zón. Posledná z nich, v Starom Meste, bola oficiálne otvorená 7. marca 2025 za účasti Natálie Frankovej (skupinová vedúca marketingu dm drogerie markt, s. r. o.), Mateja Vagača (starosta MČ Staré Mesto) a Jozefa Pukaloviča (zástupca agentúry Be Cool, s. r. o. a technický riaditeľ podujatia).
Počas podujatia bolo oznámené, že ďalšia dm šport zóna bude vybudovaná v mestskej časti Devín. Na tento účel sa počas 13. ročníka podarilo vyzbierať rekordných 18 000 eur, z časti štartovného. Okrem toho vznikne aj nová dm šport zóna v Trenčíne, historicky prvá mimobratislavská zóna, vďaka špeciálnej registrácii, ktorú využilo 238 účastníčok a spolu prispeli sumou 5 950 eur.
Podujatie tak nielen podporuje aktívny pohyb a zdravý životný štýl, ale zároveň umožňuje komunitám získať moderné športové priestory, ktoré budú slúžiť všetkým generáciám. „Každá bežkyňa vďaka štartovnému podporuje vznik dm šport zóny pre verejnosť a stará sa tak okrem svojho zdravia aj o zdravie iných. Sme radi, že sme túto myšlienku po prvýkrát preniesli aj mimo Bratislavy, do Trenčína, kde prebiehali aj prípravné komunitné behy,“ vyjadrila sa k spoločensky-zodpovednému rozmeru behu Nicol Noseková, manažérka marketingu dm.
História dm ženského behu (2012 – 2025)
2012 (1. ročník) – 620 účastníčok
9 km (265 štartujúcich): 1. Dana Janečková (AC Nové Zámky) 36:11
4 km (355 štartujúcich): 1. Lucia Janečková (AC Nové Zámky) 13:56
2013 (2. ročník) – 880 účastníčok
9 km (386 štartujúcich): 1. Ľubomíra Maníková (AK Spartak Dubnica) 33:35
4 km (494 štartujúcich): 1. Krstína Hegedüsová (AC Nové Zámky) 14:28
2014 (3. ročník) – 924 účastníčok
10 km (381 štartujúcich): 1. Katarína Pokorná (Sláva STU Bratislava) 38:29
4 km (543 štartujúcich): 1. Lucia Janečková (BMSC Bratislava) 15:18
2015 (4. ročník) – 1094 účastníčok
10 km (435 štartujúcich): 1. Katarína Pokorná (Sláva STU Bratislava) 37:28
4 km (659 štartujúcich): 1. Jana Škanderová (Bratislava) 16:47
2016 (5. ročník) – 1156 účastníčok
10 km (355 štartujúcich): 1. Jana Úradníková (TJ Družba Piešťany) 41:26
4 km (801 štartujúcich)1. Ľuboslava Dobócziová (BK HNTN Bratislava) 16:01
2017 (6. ročník) – 1669 účastníčok
10 km (587 štartujúcich): 1. Nikola Čorbová (behame.sk) 37:01
4 km (1082 štartujúcich): 1. Lucia Janečková (BMSC Bratislava) 14:15
2018 (7. ročník) – 2393 účastníčok
10 km (758 štartujúcich): 1. Barbara Chrenková (Jogging klub Dubnica) 38:59
4 km (1635 štartujúcich): 1. Lucia Kovalančíková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 14:34, 4 km/mama s dcérou (116 dvojíc): 1. Simona a Jana Seidlové (Partizánske) 34:13
2019 (8. ročník) – 2786 účastníčok
10 km (876 štartujúcich) 1. Romana Komarňanská (BMSC Bratislava) 37:47
4 km (1910 štartujúcich: 1. Lucia Kovalančíková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 14:11
4 km/mama s dcérou (151 dvojíc): 1. Dana a Lucia Janečkové (AC Nové Zámky) 29:47
2020
Pre koronavírusovú pandémiu sa podujatie neuskutočnilo.
2021 (9. ročník) – 2145 účastníčok
10 km (693 štartujúcich): 1. Katarína Došek (AKM Tlmače) 36:36
4 km (1452 štartujúcich): 1. Lucia Pelikánová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 14:12
4 km/mama s dcérou (143 dvojíc): 1. Tatiana Rajníková/Lenka Kotianová (Žilina) 34:10
2022 (10. ročník) – 2985 účastníčok
10 km (853 štartujúcich): 1. Katarína Pejpková (TJ Obal servis Košice) 35:07
4 km (2050 štartujúcich): 1. Lucia Pelikánová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 14:40
4 km/mama s dcérou (205 dvojíc): 1. Zuzana a Anna Durcové (BMSC Bratislava) 35:41
4 km nordic walking (82 štartujúcich): 1. Martina Richweisová 32:
2023 (11. ročník) – 3742 účastníčok
10 km (1087 štartujúcich): 1. Žofia Naňová (Slávia STU Bratislava) 35:40
4 km (2499 štartujúcich, v rámci toho 265 dvojíc „mama s dcérou“): 1. Lenka Kotianová (ŠKP Žilina) 14:31 (1. Tatiana Rajníková a Lenka Kotianová/Žilina 33:42)
4 km nordic walking (156 štartujúcich): 1. Gabriela Hauserová (Trnava) 29:09
2024 (12. ročník) – 5116 účastníčok
10,3 km (1395 štartujúcich): 1. Žofia Naňová (Slávia STU Bratislava) 37:04
4 km (3442 štartujúcich): 1. Lenka Kotianová (ŠKP Žilina) 14:31
4 km/mama s dcérou (440 dvojíc): 1. Dana Janečková/Lucia Jánošík Janečková 33:08
4 km nordic walking (279 štartujúcich): 1. Emma Benčatová 28:13
2025 (13. ročník) – 8169 účastníčok (10 000 prihlásených)
10 km (2201 štartujúcich): 1. Romana Jančička Komarňanská (RomiRun) 38:53
5 km (5494 štartujúcich): 1. Lenka Kotianová (ŠKP Žilina) 18:18
5 km/mama s dcérou (704 dvojíc): 1. DUO Struhárová (Michaela a Andrea Struhárová), 41:04
5 km nordic walking (474 štartujúcich): 1. Emma Benčatová 35:31
