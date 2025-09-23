Utorok23. september 2025, meniny má Zdenka, zajtra Ľubor, Ľuboš

Rekordný Dm ženský beh v Bratislave rozhýbal tisícky žien a dievčat! Rekordy padali v každej z disciplín

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Be Cool)
© Zoznam/ © Zoznam/

Na 13. ročník dm ženského behu v Bratislave sa prihlásilo rekordných 10 000 žien! Organizátori spolu s partnermi podujatia a v úzkej spolupráci s mestom a dotknutými inštitúciami pripravili nové trate, aby každá účastníčka mohla absolvovať beh bezpečne a s maximálnym komfortom. Takto vysoký záujem znamená medziročný nárast účasti takmer o 60 %, čo len potvrdzuje, že dm ženský beh je stále obľúbenejšou športovou udalosťou medzi ženami na Slovensku.

„Rekordný počet sme zaznamenali aj v disciplíne Beh mamy s dcérou. Veľmi nás teší, keď vidíme, ako beh spája generácie a posilňuje vzťahy medzi mamami a ich dcérami. Spoločne odbehnutých 5 kilometrov prináša silné emócie, sebazaprenie aj radosť zo spoločného úspechu. Tento rok sa do disciplíny prihlásilo až 874 dvojíc – a úprimne, niekedy sami nevieme, kto koho motivuje viac: mamy svoje dcéry, alebo dcéry svoje mamy,“ povedal s úsmevom Peter Pukalovič, riaditeľ podujatia.

Na 5 km trati dm ženského behu sa z víťazstva tešila Lenka Kotianová (ŠKP Žilina), ktorá s časom 18:18 minút dosiahla už svoj tretí triumf v rade v rámci kratšej disciplíny. Druhé miesto obsadila Mária Danečková (RestartniSa.sk) s časom 18:30 min, a tretia skončila Žofia Naňová (AO TJ Slávia STU Bratislava), víťazka 10 km disciplíny v rokoch 2023 a 2024, ktorá trať zvládla za 18:33 min.

„Žofia štartovala netradične v rámci krátkej disciplíny a hneď v prvom rozbehu, aby stihla svadbu svojej kamarátky, vynikajúcej slovenskej bežkyne Zuzany Gejdošovej, teraz Czuprákovej,“ doplnila s úsmevom Bronislava Chrappa z oddelenia komunikácie a marketingu.

Na 10 km trati dominovala Romana Jančička Komarňanská (RomiRun) časom 38:53 min, druhé miesto obsadila jej tímová kolegyňa Karin Machová (40:39 min) a pódium doplnila Kristína Malinová s časom 41:00 min. V cieli sa všetky účastníčky mohli osviežiť a doplniť tekutiny oficiálnou minerálnou vodou podujatia – Mattoni.

Rekordný Dm ženský beh
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Be Cool)

Zaujímavým momentom 13. ročníka bolo, že na štart 5 km trate sa postavila aj olympijská víťazka Elena Kaliská spolu so Zuzanou Rehák Štefečekovou. Ich prítomnosť podčiarkla význam podujatia nielen ako športového, ale aj spoločenského a inšpiratívneho stretnutia žien. Elena Kaliská sa zároveň na pódiu zapojila do diskusie o potrebe väčšieho zastúpenia žien v športe a o dôležitosti aktívneho životného štýlu.

V disciplíne Nordic walking sa predstavila aj účastníčka známej televíznej relácie Extrémne premeny, ktorá pod vedením trénera Maroša Molnára prechádza výraznou zmenou životného štýlu. Na 5 km trati ju sprevádzala Zuzana Molnárová a spolu ju úspešne zvládli v čase 1:04:25 h.

Rekordný Dm ženský beh
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Be Cool)

Dm ženský beh tradične láka tisíce žien všetkých vekových kategórií – od mladších ročníkov až po dámy, ktoré sú jasným dôkazom, že vek je len číslo a vášeň pre pohyb nemá hranice. Najstaršou účastníčkou 5 km disciplíny bola Susanne Renger (roč. 1949, 76-ročná) z tímu Rakúskeho behu žien, ktorá dobehla v čase 32:57 min a obsadila druhé miesto v kategórii nad 70 rokov. V 10 km disciplíne sa najstaršou účastníčkou stala Anna Maria Sepper-Krenn (roč. 1950, 75-ročná), rovnako z tímu Rakúskeho behu žien, ktorá si s časom 1:00:44 vybojovala víťazstvo vo svojej kategórii.

O skvelú atmosféru na štarte sa postaral Jany Landl, tréner a motivátor. Pred štartom každej vlny viedol na pódiu rozcvičku a pár minút pred štartom bežkyne emotívne povzbudiť svojim príhovorom. 

Na podujatí štartovali bežkyne z 15 rôznych krajín. Po Slovenkách mali najpočetnejšie zastúpenie Rakúšanky – medzi nimi aj veľká skupina z Rakúskeho behu žien vedená zakladateľkou Ilse Dippmann, ďalej Češky, Maďarky a Ukrajinky.

V expo zóne na Námestí M.R. Štefánika pri Eurovea mali ženy a dievčatá možnosť zastaviť sa v stánkoch partnerov dm ženského behu, ktorí ponúkali rôzne zaujímavé produkty. Generálny partner podujatia, dm drogerie markt Slovensko, postavil fantastickú „dm zónu“ s atraktívnou ponukou služieb.

„Ďakujeme všetkým účastníčkam, partnerom podujatia aj zapojeným stranám za spoluprácu, vďaka ktorej sa nám podarilo zrealizovať tento unikátny ročník s bezproblémovým priebehom. 13. ročník dm ženského behu bol plný emócií, radosti a energie, ktoré sú pre toto podujatie typické – a práve tieto chvíle robia z behu nezabudnuteľný zážitok,“ uviedol Jozef Pukalovič, technický riaditeľ a hlavný organizátor podujatia.

Organizátori dm ženského behu zo spoločnosti Be Cool, v spolupráci s dm drogerie markt Slovensko, vybudovali už 11 športových zón. Posledná z nich, v Starom Meste, bola oficiálne otvorená 7. marca 2025 za účasti Natálie Frankovej (skupinová vedúca marketingu dm drogerie markt, s. r. o.), Mateja Vagača (starosta MČ Staré Mesto) a Jozefa Pukaloviča (zástupca agentúry Be Cool, s. r. o. a technický riaditeľ podujatia).

Počas podujatia bolo oznámené, že ďalšia dm šport zóna bude vybudovaná v mestskej časti Devín. Na tento účel sa počas 13. ročníka podarilo vyzbierať rekordných 18 000 eur, z časti štartovného. Okrem toho vznikne aj nová dm šport zóna v Trenčíne, historicky prvá mimobratislavská zóna, vďaka špeciálnej registrácii, ktorú využilo 238 účastníčok a spolu prispeli sumou 5 950 eur.

Podujatie tak nielen podporuje aktívny pohyb a zdravý životný štýl, ale zároveň umožňuje komunitám získať moderné športové priestory, ktoré budú slúžiť všetkým generáciám. „Každá bežkyňa vďaka štartovnému podporuje vznik dm šport zóny pre verejnosť a stará sa tak okrem svojho zdravia aj o zdravie iných. Sme radi, že sme túto myšlienku po prvýkrát preniesli aj mimo Bratislavy, do Trenčína, kde prebiehali aj prípravné komunitné behy,“ vyjadrila sa k spoločensky-zodpovednému rozmeru behu Nicol Noseková, manažérka marketingu dm.

História dm ženského behu (2012 – 2025)

2012 (1. ročník) – 620 účastníčok

9 km (265 štartujúcich): 1. Dana Janečková (AC Nové Zámky) 36:11

4 km (355 štartujúcich): 1. Lucia Janečková (AC Nové Zámky) 13:56

2013 (2. ročník) – 880 účastníčok

9 km (386 štartujúcich): 1. Ľubomíra Maníková (AK Spartak Dubnica) 33:35

4 km (494 štartujúcich): 1. Krstína Hegedüsová (AC Nové Zámky) 14:28

2014 (3. ročník) – 924 účastníčok

10 km (381 štartujúcich): 1. Katarína Pokorná (Sláva STU Bratislava) 38:29

4 km (543 štartujúcich): 1. Lucia Janečková (BMSC Bratislava) 15:18

2015 (4. ročník) – 1094 účastníčok

10 km (435 štartujúcich): 1. Katarína Pokorná (Sláva STU Bratislava) 37:28

4 km (659 štartujúcich): 1. Jana Škanderová (Bratislava) 16:47

2016 (5. ročník) – 1156 účastníčok

10 km (355 štartujúcich): 1. Jana Úradníková (TJ Družba Piešťany) 41:26

4 km (801 štartujúcich)1. Ľuboslava Dobócziová (BK HNTN Bratislava) 16:01

2017 (6. ročník) – 1669 účastníčok

10 km (587 štartujúcich): 1. Nikola Čorbová (behame.sk) 37:01

4 km (1082 štartujúcich): 1. Lucia Janečková (BMSC Bratislava) 14:15

2018 (7. ročník) – 2393 účastníčok

10 km (758 štartujúcich): 1. Barbara Chrenková (Jogging klub Dubnica) 38:59

4 km (1635 štartujúcich): 1. Lucia Kovalančíková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 14:34, 4 km/mama s dcérou (116 dvojíc): 1. Simona a Jana Seidlové (Partizánske) 34:13

2019 (8. ročník) – 2786 účastníčok

10 km (876 štartujúcich) 1. Romana Komarňanská (BMSC Bratislava) 37:47

4 km (1910 štartujúcich: 1. Lucia Kovalančíková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 14:11

4 km/mama s dcérou (151 dvojíc): 1. Dana a Lucia Janečkové (AC Nové Zámky) 29:47

2020

Pre koronavírusovú pandémiu sa podujatie neuskutočnilo.

2021 (9. ročník) – 2145 účastníčok

10 km (693 štartujúcich): 1. Katarína Došek (AKM Tlmače) 36:36

4 km (1452 štartujúcich): 1. Lucia Pelikánová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 14:12

4 km/mama s dcérou (143 dvojíc): 1. Tatiana Rajníková/Lenka Kotianová (Žilina) 34:10

2022 (10. ročník) – 2985 účastníčok

10 km (853 štartujúcich): 1. Katarína Pejpková (TJ Obal servis Košice) 35:07

4 km (2050 štartujúcich): 1. Lucia Pelikánová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 14:40

4 km/mama s dcérou (205 dvojíc): 1. Zuzana a Anna Durcové (BMSC Bratislava) 35:41

4 km nordic walking (82 štartujúcich): 1. Martina Richweisová 32:

2023 (11. ročník) – 3742 účastníčok

10 km (1087 štartujúcich): 1. Žofia Naňová (Slávia STU Bratislava) 35:40

4 km (2499 štartujúcich, v rámci toho 265 dvojíc „mama s dcérou“): 1. Lenka Kotianová (ŠKP Žilina) 14:31 (1. Tatiana Rajníková a Lenka Kotianová/Žilina 33:42)

4 km nordic walking (156 štartujúcich): 1. Gabriela Hauserová (Trnava) 29:09

2024 (12. ročník) – 5116 účastníčok

10,3 km (1395 štartujúcich): 1. Žofia Naňová (Slávia STU Bratislava) 37:04

4 km (3442 štartujúcich): 1. Lenka Kotianová (ŠKP Žilina) 14:31

4 km/mama s dcérou (440 dvojíc): 1. Dana Janečková/Lucia Jánošík Janečková 33:08

4 km nordic walking (279 štartujúcich): 1. Emma Benčatová 28:13

2025 (13. ročník) – 8169 účastníčok (10 000 prihlásených)

10 km (2201 štartujúcich): 1. Romana Jančička Komarňanská (RomiRun) 38:53

5 km (5494 štartujúcich): 1. Lenka Kotianová (ŠKP Žilina) 18:18

5 km/mama s dcérou (704 dvojíc): 1. DUO Struhárová (Michaela a Andrea Struhárová), 41:04

5 km nordic walking (474 štartujúcich): 1. Emma Benčatová 35:31

- reklamná správa - 

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany KDH k aktuálnej politickej situácii
Tlačová konferencia strany KDH k aktuálnej politickej situácii
Správy
Tlačová konferencia strany SaS k aktuálnej politickej situácii
Tlačová konferencia strany SaS k aktuálnej politickej situácii
Správy
Tk strany PS: Tomáš Valášek a Peter Bátor hovoria o aktuálnej politickej situácii
Tk strany PS: Tomáš Valášek a Peter Bátor hovoria o aktuálnej politickej situácii
Správy

Domáce správy

FOTO Nespokojnosť narastá a odbory
Nespokojnosť narastá a odbory sa predsalen zobúdzajú: V súvislosti so 17. novembrom majú jasnú požiadavku!
Domáce
Najväčším problémom v Európe
Najväčším problémom v Európe sú podľa Kaliňáka aktuálne kapacity obranného priemyslu
Domáce
Ilustračné foto
Doprava v centre Bratislavy môže byť večer obmedzená pre zhromaždenie
Domáce
Ľudia zasiahnutí silnou búrkou v okresoch Gelnica a Košice-okolie môžu žiadať finančnú pomoc od kraja
Ľudia zasiahnutí silnou búrkou v okresoch Gelnica a Košice-okolie môžu žiadať finančnú pomoc od kraja
Gelnica

Zahraničné

České opozičné hnutie SPD
České opozičné hnutie SPD podá pre vývoj v kauze Dozimetr podnet na zrušenie STAN a TOP 09
Zahraničné
Pravekí ľudožrúti: Vedci našli
Pravekí ľudožrúti: Vedci našli dôkazy o kanibalizme pred tisíckami rokov
dromedar.sk
Ilustračné foto
Počas ničivých monzúnových povodní v Thajsku zahynuli štyria ľudia
Zahraničné
Ilustračné foto
Poľsko od štvrtka znovu otvorí hraničné priechody s Bieloruskom
Zahraničné

Prominenti

Nízlová a Kolárovský opäť
Nízlová a Kolárovský opäť pokope: Spojila ich dobrá vec!
Domáci prominenti
VIDEO Porotcovský kat z
VIDEO Porotcovský kat z Talentu vyvolal ROZRUCH: Čo to má, preboha, s rukami?!
Zahraniční prominenti
POPLACH v českom šoubiznise:
POPLACH v českom šoubiznise: Režiséra Jiřího Adamca (77) vraj UNIESOL známy herec!
Domáci prominenti
Moderátorka (†43) rannej šou
Moderátorka (†43) rannej šou ZOMRELA pri kurze lietania: TOTO zverejnila chvíľu pred smrťou!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Rodinný TRAPAS pri obede:
Rodinný TRAPAS pri obede: Teta si omylom pochutila na psom krmive! Neter ju chcela zachrániť, no skončila s obvinením
Zaujímavosti
Kamasútra v kameni: Indické
Kamasútra v kameni: Indické chrámy zobrazujú hotové orgie
dromedar.sk
Baba Vanga a Nosztradamus
Strašné proroctvá sa napĺňajú: Tento rok môže byť podľa Baby Vangy a Nostradama osudový! Blíži sa chaos v Európe?
Zaujímavosti
Domáce vzdelávanie bez pravidiel:
Domáce vzdelávanie bez pravidiel: Mama si s tým neláme hlavu! Jej 8-ročný syn sa naučí čítať a písať až v puberte
Zaujímavosti

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Slováci zaplatia najvyššie dane v histórii: Štát bezhlavo míňa aj napriek deravému rozpočtu!
Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)
Nový konsolidačný balíček zasiahne aj vodičov: Vypočítajte si, koľko vás vyjde po novom PZP! (kalkulačka)
Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Odborárom došla trpezlivosť: Vláda naložila pracujúcim účet 400 eur na hlavu – chystá sa veľký protest!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!
Revolúcia v platoch: Už čoskoro si budete môcť pozrieť, koľko zarábajú vaši kolegovia!

Šport

Košice bavia ligu, anomália Nitry i zlyhania Popradu: Čo prinieslo prvých päť kôl Tipsport ligy?
Košice bavia ligu, anomália Nitry i zlyhania Popradu: Čo prinieslo prvých päť kôl Tipsport ligy?
Tipsport liga
Olympiáda príde o veľkú hviezdu: Som zničená, sklamala som svoju rodinu, priateľov i kolegov
Olympiáda príde o veľkú hviezdu: Som zničená, sklamala som svoju rodinu, priateľov i kolegov
ZOH Miláno Cortina 2026
Pomáhal aj Djokovičovi: Tenisový svet zasiahla smutná správa, zomrela veľká legenda
Pomáhal aj Djokovičovi: Tenisový svet zasiahla smutná správa, zomrela veľká legenda
ATP
Podvodníci nechutne zneužili meno Rafu Nadala: Klamlivá reklama, ktorá nemá žiadny súvis
Podvodníci nechutne zneužili meno Rafu Nadala: Klamlivá reklama, ktorá nemá žiadny súvis
ATP

Auto-moto

TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava

Kariéra a motivácia

Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Kariérny rast
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Chcete zarábať od 1 800 eur až do 3 500 eur? Tieto firmy práve hľadajú zamestnancov!
Zaujímavé pracovné ponuky
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Začína sa obdobie veľkých rozhodnutí: Jesenná rovnodennosť môže zamiešať karty vo vašej práci
Motivácia a inšpirácia
Prečo by mala byť finančná gramotnosť základom kariéry?
Prečo by mala byť finančná gramotnosť základom kariéry?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Najlepšia hubová praženica: Aké huby sa na ňu hodia?
Výber receptov

Technológie

POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
POZOR! Používaš Gmail s touto funkciou? Pred použitím si vždy skontroluj schránku, šíri sa nebezpečný útok
Bezpečnosť
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Hackeri paralyzovali európske letiská. Stovky letov meškali, ľudia čakali hodiny
Bezpečnosť
Hackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečí
Hackeri zaútočili na Stellantis a ukradli milióny dát zákazníkov. Ani obri ako Jeep či Peugeot už nie sú v bezpečí
Autá
Britská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z Ruska
Britská tajná služba otvorene loví špiónov. Na dark webe hľadá informátorov priamo z Ruska
Armádne technológie

Bývanie

5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy

Pre kutilov

Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Tento historický dom v Levoči vás dostane! Peter ho kúpil ako ruinu a prerobil na nádherné vidiecke bývanie
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Partnerské vzťahy
Experimentátorky v spálni: Ako sa líši sexuálna fantázia podľa generácie, zistite, ako na tom ste vy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nespokojnosť narastá a odbory
Domáce
Nespokojnosť narastá a odbory sa predsalen zobúdzajú: V súvislosti so 17. novembrom majú jasnú požiadavku!
Minister dopravy SR Jozef
Domáce
Nečakaná komplikácia na severnej diaľnici D1: Obchvat Ružomberka sa odkladá, bude to trvať
Fámy o firme, kde
Domáce
Fámy o firme, kde mal Fico nočnú? Tomáš vysmial lídra opozície, nikoho neprepúšťajú, práve naopak!
Emmanuel Macron hneď zavolal
Zahraničné
Macron sa musel podvoliť: VIDEO Trumpov konvoj v New Yorku ho zablokoval! Celé minúty musel čakať

Ďalšie zo Zoznamu