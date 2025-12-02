Utorok2. december 2025, meniny má Bibiána, Viviána, zajtra Oldrich

Trump obvinil volebnú komisiu v Hondurase zo snahy zmeniť výsledky volieb: Pohrozil vážnymi následkami

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Alex Brandon)
TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok obvinil volebnú komisiu v Hondurase, že sa „pokúša zmeniť“ výsledok nedeľňajších prezidentských volieb a pohrozil vážnymi následkami. Informuje o tom agentúra AFP.

„Vyzerá to, že v Hondurase sa snažia zmeniť výsledky prezidentských volieb. Ak to urobia, budú mať problémy!“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Šéf Bieleho domu už predtým vyjadril svoju podporu konzervatívnemu kandidátovi Nasrymu Asfuraovi. Podľa čiastkových výsledkov vedie Asfura (67) nad svojím 72-ročným súperom Salvadorom Nasrallom len o 515 hlasov, čím nastala „technická remíza“, uviedla na platforme X šéfka Národnej volebnej rady (CNE) Ana Paola Hallová po čiastočnom digitálnom sčítaní hlasov. Vyzvala zároveň na „trpezlivosť“, keďže CNE začína manuálne sčítavanie hlasov.

Ako tretia skončila vo voľbách s výrazným odstupom Rixi Moncadová z ľavicovej strany Sloboda a obnova (LIBRE), ktorú si súčasný prezident Xiomara Castro vybral za svoju nástupkyňu. Asfura je bývalý starosta honduraského hlavného mesta Tegucigalpa. Len niekoľko dní pred voľbami Trump vyhlásil, že v prípade jeho zvolenia s ním bude bojovať proti „narkokomunistom“ a že je jediným kandidátom, s ktorým by jeho vláda spolupracovala. Prezidentské voľby v Hondurase sú jednokolové. Na víťazstvo stačí získať jednoduchú väčšinu hlasov.

