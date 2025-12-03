Pátranie po zmiznutom lete MH370 z Malajzie obnovia koncom decembra

KUALA LUMPUR - Pátranie po zmiznutom lete MH370 spoločnosti Malaysia Airlines sa obnoví 30. decembra. Po viac než desiatich rokoch od zmiznutia lietadla to v stredu oznámilo malajzijské ministerstvo dopravy, informujú o tom agentúry AFP, AP a Reuters.
Boeing 777 zmizol nad Indickým oceánom
Boeing 777 s 239 ľuďmi na palube zmizol 8. marca 2014 za nevyjasnených okolností počas letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Vyšetrovatelia uvádzajú, že po strate kontaktu s riadiacou vežou nad Juhočínskym morom sa lietadlo z neznámych príčin otočilo a zamierilo do odľahlých oblastí Indického oceánu. Jeho osud zostáva jednou z najväčších záhad v dejinách civilného letectva.
Malajzia oznámila, že sa dohodla s prieskumnou spoločnosťou Ocean Infinity na obnovení pátrania „na cielenom území, ktoré bolo vyhodnotené ako oblasť s najväčšou pravdepodobnosťou na nájdenia lietadla“, uviedlo ministerstvo dopravy. Predchádzajúcu pátraciu operáciu v južnej časti Indického oceánu spoločnosť v apríli prerušila.
Neúspešné pátrania
Ocean Infinity v minulosti viedla viacero pátracích akcií po lietadle, no bez výsledku. Nadviazala pritom na neúspešné hľadanie, ktoré v prvých rokoch koordinovali Malajzia, Austrália a Čína. Spoločne prehľadali približne 120.000 štvorcových kilometrov morského dna. Podľa dohody zaplatí vláda spoločnosti len v prípade, že stroj skutočne nájde.