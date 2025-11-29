Počet obetí povodní a zosuvov pôdy v juhovýchodnej Ázii presiahol 450

PADANG – Počet obetí ničivých povodní a zosuvov pôdy v juhovýchodnej Ázii presiahol 450. Indonézia, Thajsko a Malajzia aj počas soboty bojujú s následkami rozsiahlych záplav, pričom v regióne pokračujú intenzívne záchranné a čistiace práce. Informuje o tom agentúra AFP.
Silné monzúnové dažde zaplavili tento týždeň rozsiahle územia troch juhoázijských krajín a tisíce ľudí uväznili v odľahlých oblastiach, mnohých dokonca na strechách domov, kde čakali na pomoc.
Sumatra najhoršie zasiahnutá
Najhoršia situácia je na indonézskom ostrove Sumatra, kde sa záchranári len s ťažkosťami dostávajú do izolovaných lokalít. Stále tam evidujú viac ako 270 nezvestných a podľa najnovších údajov zahynulo v Indonézii už viac ako 300 osôb. Desaťtisíce obyvateľov museli evakuovať a mnohé oblasti zostávajú odrezané od sveta pre zničené cesty. Úrady pomoc distribuujú aj pomocou vrtuľníkov, píše agentúra Reuters.
V thajskej provincii Songkhla zas dosiahla hladina vody miestami až tri metre. Povodne si v krajine vyžiadali 162 obetí, čo predstavuje jedny z najhorších záplav v Thajsku za posledné desaťročie. Premiér Anutin Čánvirakul sa obyvateľom ospravedlnil za rozsah škôd a prisľúbil, že „využije všetky svoje schopnosti a odhodlanie“ na zlepšenie situácie. Vláda zároveň oznámila kompenzácie pre zasiahnuté domácnosti, vrátane odškodnenia rodín, ktoré prišli o svojich blízkych.
V Malajzii si povodne vyžiadali najmenej dve obete, pričom najviac zasiahnuté boli severné časti krajiny.
Monzún prináša každoročné extrémy
Monzúnové obdobie, ktoré zvyčajne trvá od júna do septembra, pravidelne prináša do regiónu prudké dažde a s nimi spojené zosuvy pôdy či prívalové povodne. Súčasné extrémne javy však ešte zintenzívnila tropická búrka, v dôsledku čoho patria tohtoročné záplavy v Indonézii a Thajsku k najtragickejším v posledných rokoch.
Významnú úlohu zohráva aj zmena klímy, ktorá predlžuje obdobie monzúnov a zvyšuje ich intenzitu. Výsledkom sú extrémne dažde, silnejšie poryvy vetra a rýchlejšie vznikajúce povodne, ktoré výrazne zvyšujú riziko katastrofických následkov, píše AFP.