Z aktivistky rebelka? Greta Thunbergová ZNEČISTILA vody Benátok! TOTO vyliala do mora

BENÁTKY – Vandalizmus sa pácha na dennej báze po celom svete. Aktivisti za životné prostredie by mali patriť medzi posledných podozrivých na tejto planéte. V prípade znečistenia Benátok je to ale presný opak. Ľudia, ktorí dlhé roky bojujú za lepšiu kvalitu ovzdušia a presadzujú život bez priemyslu, cielene znečistili vody Benátok.

Klimatickí aktivisti na čele s Gretou Thunbergovou úradovali tentoraz v talianskych Benátkach. Radikálna skupina Extinction Rebellion má s okamžitou platnosťou zákaz vstupu do mesta po tom, ako sa postarali o ekologickú katastrofu. Venezia Today píše, že do svetovo známeho Canal Grande vyliali zelené farbivo. 

 
 

Svetové médiá píšu, že takýmto činom aktivisti "riskovali trvalé poškodenie a znečistenie lokality, ktorá je zapísaná vo svetovom dedičstve UNESCO". Thunbergová však má pre svoje prekvapivé a nepochopiteľné kroky vysvetlenie. Aktivisti mali podľa nej vyjadriť nesúhlas s Talianskom, ktoré nehlasovalo za zredukovanie fosílnych palív na summite COP30 v Brazílii, ktorý sa konal v piatok 21. novembra. 

Benátky nie sú jediné

Aktivisti uviedli, že zelené farbivo mali vyliať do jazier, riek, kanálov a fontán v 10 talianskych mestách. Tvrdili, že farbivo nie ej škodlivé a nebude maž žiadne následky pre životné prostredie. 

Popri vylievaní farbiva do mora v Benátkach aktivisti vytiahli transparenty s heslom "Stop ekocíde". Celí sa zahalili do červenej a tváre si zafarbili do biela. Napokon dostali pokutu 172 dolárov a zákaz vstupu do mesta na 48 hodín. 

