Ceny diaľničných známok v roku 2026: Kým Slovensko ceny drží, okolité krajiny zdražujú!

BRATISLAVA – Kým na Slovensku sa ceny diaľničných známok na rok 2026 nemenia, v susedných krajinách vodičov čaká zdražovanie. Česká republika, Maďarsko aj Rakúsko upravujú ceny podľa inflácie, zatiaľ čo Poľsko naďalej funguje bez známok. Prinášame prehľad cien a noviniek, ktoré motoristov čakajú v budúcom roku.

Česko

V Českej republike sa ceny diaľničných známok odvíjajú od špeciálneho vzorca, ktorý zohľadňuje infláciu aj dĺžku diaľničnej siete. Nejde teda o svojvoľné rozhodnutie politikov, ale o automatickú valorizáciu. Inflácia v Česku dosiahla v auguste 2,6 % a pribudlo aj 74 kilometrov nových diaľnic, čo je takmer 5 % – celkovo teda ceny porastú o približne 7,6 %. Česi majú všetky známky už len v elektronickej forme, podobne ako na Slovensku.

Nové ceny v Česku pre rok 2026:

  • Ročná: 2 625 Kč (cca 107 €)
  • 30-dňová: 490 Kč (20 €)
  • 10-dňová: 310 Kč (12,5 €)
  • 1-dňová: 235 Kč (9,6 €)


Maďarsko

Maďarsko zvyšuje ceny známok podľa augustovej inflácie, ktorá dosiahla 4,3 %. Ceny tak v roku 2026 opäť mierne porastú, no súčasne sa pripravujú zľavy pre vodičov v oblastiach, kde prebiehajú veľké rekonštrukcie.

Minister výstavby a dopravy János Lázár oznámil, že v župách Pest, Fejér, Komárom–Esztergom a Győr–Moson–Sopron bude možné kúpiť župnú známku za polovičnú cenu kvôli obmedzeniam na diaľnici M1. Zaujímavosťou je, že v župe Borsod-Abaúj-Zemplén na severe krajiny sa cena župnej známky dokonca zníži – na 2 500 HUF (asi 6 €).

Nové ceny v Maďarsku pre rok 2026:

  • Ročná: 61 760 HUF (cca 159 €)
  • Mesačná: 11 170 HUF (cca 28 €)
  • 10-dňová: 6 910 HUF (cca 16 €)
  • 1-dňová: 5 550 HUF (cca 14 €)
  • Ročná župná: 7 190 HUF (cca 18 €)

Rakúsko

Aj v Rakúsku sa ceny každoročne valorizujú podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien. Od utorka sa začal predaj digitálnych známok pre rok 2026, pričom vodiči si môžu známku kúpiť už teraz, ročná však bude platiť až od 1. decembra 2025. Krátkodobé (1- a 10-dňové) známky majú okamžitú platnosť.

Ceny v Rakúsku pre rok 2026:

  • Ročná: 106,80 €
  • 2-mesačná: 32 €
  • 10-dňová: 12,80 €
  • 1-dňová: 9,60 €

Poľsko

Na rozdiel od ostatných krajín Poľsko diaľničné známky vôbec nepozná. Vodiči platia len mýto na vybraných úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest – väčšinou prostredníctvom elektronického systému e-Toll alebo priamo na mýtnych bránach. Niektoré úseky (napríklad A4 Katovice – Krakov) sú stále spoplatnené klasicky, no väčšina poľskej diaľničnej siete je už pre osobné autá bez poplatku.

Slovensko zatiaľ drží ceny

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v pondelok oznámila, že spúšťa predaj elektronických diaľničných známok na rok 2026 už začiatkom novembra. Ide o skorší štart, než na aký boli motoristi zvyknutí v minulých rokoch. Ceny všetkých druhov známok pritom zostávajú rovnaké ako v tomto roku:

  • 365-dňová známka: 90 eur
  • 30-dňová známka: 17,10 eura
  • 10-dňová známka: 10,80 eura
  • 1-dňová známka: 8,10 eura
