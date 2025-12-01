Pondelok1. december 2025, meniny má Edmund, zajtra Bibiána, Viviána

Prezident Ramaphosa odmietol Trumpovu hrozbu, že nepozve JAR na summit G20 v USA

Cyril Ramaphosa
Cyril Ramaphosa (Zdroj: TASR/AP Photo/Themba Hadebe)
TASR

JOHANNESBURG - Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa v nedeľu odmietol hrozbu prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý minulý týždeň avizoval, že Juhoafrická republika (JAR) nedostane pozvánku na budúcoročný summit G20 na Floride. Ramaphosa potvrdil postavenie JAR ako zakladajúceho člena tejto skupiny, informuje agentúra Reuters.

„Juhoafrická republika je a zostane plným, aktívnym a konštruktívnym členom G20,“ vyhlásil Ramaphosa v nedeľnom prejave o stave štátu. Prezident USA sa nezúčastnil na novembrovom summite G20 v JAR a Ramaphosa po bojkotovaní summitu zo strany Washingtonu formálne odmietol USA odovzdať predsedníctvo v G20 ako ďalšej hostiteľskej krajine. Trump minulú stredu povedal, že JAR nedostane pozvánku na budúcoročný summit G20 na Floride, pretože odmietlo odovzdať predsedníctvo v G20. JAR však tvrdí, že ho formálne odovzdala pracovníkovi ambasády USA.

Okrem toho šéf Bieleho domu opakovane obviňuje vládu JAR z prenasledovania bielej menšiny v krajine. Ramaphosa v nedeľu znova poprel Trumpove obvinenia z údajného páchania „genocídy Afrikáncov“ - potomkov prvých európskych osadníkov - a tieto tvrdenia označil za zjavnú dezinformáciu.

Juhoafrický prezident poznamenal, že napriek diplomatickým nezhodám sa americké podniky a organizácie občianskej spoločnosti aktívne zapojili do podujatí súvisiacich s G20, ktoré sa uskutočnili v novembri v Johannesburgu. „Ceníme si tieto konštruktívne väzby a budeme naďalej pracovať v rámci G20,“ konštatoval Ramaphosa, čím podľa agentúry Reuters naznačil zámer JAR udržať dialóg s USA.

Donald Trump
Trump potvrdil, že mal telefonát s venezuelským prezidentom Madurom
Zahraničné
Ilustračné foto
Trump vyhlásil vzdušný priestor nad Venezuelou za úplne uzavretý
Zahraničné
Milosť pre drogový škandál:
Milosť pre drogový škandál: Trump odpustil trest bývalému prezidentovi Hondurasu
Zahraničné
Bidenove dokumenty sú zrušené:
Bidenove dokumenty sú zrušené: Trump ich považuje za neplatné kvôli podpisu automatickým perom
Zahraničné

Slávnostné udeľovanie ocenenia Roma Spirit 2025
Slávnostné udeľovanie ocenenia Roma Spirit 2025
Správy
Helexa ako bývalý šéf ZSSK tvrdí, že jeho odvolanie bolo politické a firmu čaká boj
Helexa ako bývalý šéf ZSSK tvrdí, že jeho odvolanie bolo politické a firmu čaká boj
Správy
Vladimír Weiss st. po triumfe nad Michalovcami: Tolič dal v závere dva góly a otočil zápas
Vladimír Weiss st. po triumfe nad Michalovcami: Tolič dal v závere dva góly a otočil zápas
Futbal

AKTUALIZOVANÉ Na celom Slovensku treba
Na celom Slovensku treba počítať s hmlou, platia výstrahy
Domáce
Analytici upozornili na dôležitý
Analytici upozornili na dôležitý parameter: TOTO môže obrať ľudí o chuť pracovať! Ovplyvní aj ochotu zvyšovať plat
Domáce
Varte a pečte tieto
Chystáte sa variť či piecť? Vyskúšajte náš špeciálny tip, všetci vám ho vychvália
Domáce
Horehronie spustilo zimnú sezónu: Lyžiarov čaká 90 km zjazdoviek aj novinky v skipasoch
Horehronie spustilo zimnú sezónu: Lyžiarov čaká 90 km zjazdoviek aj novinky v skipasoch
Banská Bystrica

Cyril Ramaphosa
Prezident Ramaphosa odmietol Trumpovu hrozbu, že nepozve JAR na summit G20 v USA
Zahraničné
FOTO V Chorvátsku protestovali proti
V Chorvátsku protestovali proti rastúcemu pravicovému extrémizmu
Zahraničné
FOTO Ludwig A. Minelli
Zakladateľ organizácie Dignitas podstúpil asistovanú samovraždu
Zahraničné
FOTO V Kirgizsku boli predčasné
V Kirgizsku boli predčasné parlamentné voľby, ktoré upevnia moc prezidenta
Zahraničné

Kaia Gerber
Krásna dcéra Cindy Crawford: Fúú, tenká ako prútik!
Zahraniční prominenti
Zuzana Čimová
Čimová po ODCHODE z Markízy: Už má NOVÝ DŽOB... Teraz moderuje TOTO!
Domáci prominenti
Kalisová po rozvode vážila
Kalisová po rozvode vážila iba 43 kíl, teraz si už dáva POZOR: Toto nikdy viac!
Domáci prominenti
Herec zo Supermana vyrastal
Herec zo Supermana vyrastal v bordeli: Majiteľka - babka, pracovníčka - mama!
Osobnosti

Mars opäť PREKVAPUJE! NASA
Mars opäť PREKVAPUJE! NASA zaznamenala dôkazy o tajomnom jave: Nález vyvolal VLNU otázok a napätia
Zaujímavosti
NAJNEBEZPEČNEJŠIE miesto planéty? Blue
NAJNEBEZPEČNEJŠIE miesto planéty? Blue Hole pohltilo DESIATKY potápačov! Odborníci prezradili, prečo sa tam stále zomiera
Zaujímavosti
Týmto nahraďte cukor a
Týmto nahraďte cukor a budete žiť zdravší život
vysetrenie.sk
Žene po botoxe ochablo
Nepodarený BOTOX zmenil žene život: Stačila jedna injekcia a… nevie OTVORIŤ OKO! VIDEO odhaľuje desivú chybu lekára
Zaujímavosti

Varte a pečte tieto
Chystáte sa variť či piecť? Vyskúšajte náš špeciálny tip, všetci vám ho vychvália
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce

Nemecko sa potichu pripravuje na vojnu s Ruskom: Toto odhalil ich tajný plán!
Nemecko sa potichu pripravuje na vojnu s Ruskom: Toto odhalil ich tajný plán!
Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica
Koniec uťahovania opaskov? Zabudnite! Bez ďalších škrtov to nepôjde, reagujú analytici na premiéra Fica
Vlastná ponorka, koncertná sála či bazén snov: 10 najväčších superjácht popiera aj zákony luxusu! Presvedčte sa (video)
Vlastná ponorka, koncertná sála či bazén snov: 10 najväčších superjácht popiera aj zákony luxusu! Presvedčte sa (video)
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!
Zabudnite na zlato: Dopyt po kľúčovom kove exploduje vďaka technológii, ktorú vidíte každý deň!

Zabudni na cukráreň – tu je 12 receptov na domáce venčeky, ktoré sa podaria hneď na prvý pokus.
Zabudni na cukráreň – tu je 12 receptov na domáce venčeky, ktoré sa podaria hneď na prvý pokus.
Pre všetkých fanúšikov SALKA. 16 skvelých vianočných dezertov z kondenzovaného mlieka, ktoré zvládnete behom okamihu.
Pre všetkých fanúšikov SALKA. 16 skvelých vianočných dezertov z kondenzovaného mlieka, ktoré zvládnete behom okamihu.
Ako dlho vydržia nepečené sladkosti? Pravda o ich trvanlivosti
Ako dlho vydržia nepečené sladkosti? Pravda o ich trvanlivosti
Skladovanie potravín
Najobľúbenejšie vianočné pečivo: Ktoré nesmie chýbať u vás?
Najobľúbenejšie vianočné pečivo: Ktoré nesmie chýbať u vás?
Výber receptov

Slováci sú po dráme s Českom majstrami sveta! VIDEO Finále mužov rozhodol neuveriteľný nájazd
Slováci sú po dráme s Českom majstrami sveta! VIDEO Finále mužov rozhodol neuveriteľný nájazd
Hokejbal
Vlhová nepreteká a súperky ju nevedia zastaviť: Shiffrinová zmenila slalom na exhibíciu
Vlhová nepreteká a súperky ju nevedia zastaviť: Shiffrinová zmenila slalom na exhibíciu
Lyžovanie
Čo sa to s ním deje? Real Madrid znovu zakopol u súpera, kde sa to absolútne nečakalo
Čo sa to s ním deje? Real Madrid znovu zakopol u súpera, kde sa to absolútne nečakalo
La Liga
VIDEO Neuveriteľný šok pre Nitru: Dukla Trenčín predviedla 24 sekúnd, ktoré vstúpia do dejín
VIDEO Neuveriteľný šok pre Nitru: Dukla Trenčín predviedla 24 sekúnd, ktoré vstúpia do dejín
Tipsport liga

PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
Klasické testy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
ZSSK v úseku Kúty - Skalica nasadila namiesto vlakov autobusy
Doprava
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti

Pravda o vysokej škole v ére AI. Potrebujeme ju ešte vôbec?
Pravda o vysokej škole v ére AI. Potrebujeme ju ešte vôbec?
Kurzy a štúdium
Tichá výpoveď, ktorá zmení celý tím. Prečo vzniká a ako ju zastaviť skôr, než bude neskoro
Tichá výpoveď, ktorá zmení celý tím. Prečo vzniká a ako ju zastaviť skôr, než bude neskoro
Prostredie práce
Toto sú varovné signály, že pracujete v toxickom prostredí. Mnohí ich prehliadajú, kým nie je neskoro
Toto sú varovné signály, že pracujete v toxickom prostredí. Mnohí ich prehliadajú, kým nie je neskoro
Prostredie práce
Ktoré odvetvia rastú najrýchlejšie a prečo sa oplatí sledovať ich už dnes
Ktoré odvetvia rastú najrýchlejšie a prečo sa oplatí sledovať ich už dnes
Pracovné prostredie

Rusko chráni svoje Shahedy pred Ukrajinskými interceptormi tak, že im dalo „spätné zrkadielka“: Nie je to vtip
Rusko chráni svoje Shahedy pred Ukrajinskými interceptormi tak, že im dalo „spätné zrkadielka“: Nie je to vtip
Armádne technológie
Ak vidíš toto správanie mobilu, môže byť neskoro. Hackeri milujú ľudí, ktorí tieto veci prehliadajú
Ak vidíš toto správanie mobilu, môže byť neskoro. Hackeri milujú ľudí, ktorí tieto veci prehliadajú
Bezpečnosť
POZOR! Vznikli tisíce falošných sviatočných e-shopov a stovky z nich cielia aj na Slovensko, varujú experti
POZOR! Vznikli tisíce falošných sviatočných e-shopov a stovky z nich cielia aj na Slovensko, varujú experti
Bezpečnosť
Kolaps Mayských miest nespôsobilo len sucho: Vedci identifikovali príčiny, ktoré pretrvávajú dodnes
Kolaps Mayských miest nespôsobilo len sucho: Vedci identifikovali príčiny, ktoré pretrvávajú dodnes
História

Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život

Nepotrebujete majstrovský návod, aby ste vyšľahali dokonalú šľahačku! Stačí poznať tento
Nepotrebujete majstrovský návod, aby ste vyšľahali dokonalú šľahačku! Stačí poznať tento
Recepty
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Rosenie skiel v aute môžete vyriešiť v priebehu chvíle. Čo robiť a čomu sa vyhýbať?
Údržba a opravy
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Zateplená búda nestačí. V zime potrebuje váš pes aj dôležité zmeny v strave
Chovateľstvo
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty

Horoskop na nový týždeň 1.12.-7.12.: Začiatok decembra prináša tlak aj prelomové momenty, toto čaká vaše znamenie
Zábava
Horoskop na nový týždeň 1.12.-7.12.: Začiatok decembra prináša tlak aj prelomové momenty, toto čaká vaše znamenie
Analytici upozornili na dôležitý
Domáce
Analytici upozornili na dôležitý parameter: TOTO môže obrať ľudí o chuť pracovať! Ovplyvní aj ochotu zvyšovať plat
Donald Trump
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Mier na dosah? Trump tvrdí, že existuje dobrá šanca na dosiahnutie dohody medzi Kyjevom a Moskvou
Donald Tusk
Zahraničné
Tusk ide tvrdo proti EÚ: Nikto nám nič nebude vnucovať! Týka sa to TEJTO veci
Maskovaná lúpež v bratislavskom
Domáce
Maskovaná lúpež v bratislavskom nákupnom centre: VIDEO Páchatelia mali sekery, brali šperky! Polícia je na nohách

Ďalšie zo Zoznamu