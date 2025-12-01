Prezident Ramaphosa odmietol Trumpovu hrozbu, že nepozve JAR na summit G20 v USA

JOHANNESBURG - Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa v nedeľu odmietol hrozbu prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, ktorý minulý týždeň avizoval, že Juhoafrická republika (JAR) nedostane pozvánku na budúcoročný summit G20 na Floride. Ramaphosa potvrdil postavenie JAR ako zakladajúceho člena tejto skupiny, informuje agentúra Reuters.
„Juhoafrická republika je a zostane plným, aktívnym a konštruktívnym členom G20,“ vyhlásil Ramaphosa v nedeľnom prejave o stave štátu. Prezident USA sa nezúčastnil na novembrovom summite G20 v JAR a Ramaphosa po bojkotovaní summitu zo strany Washingtonu formálne odmietol USA odovzdať predsedníctvo v G20 ako ďalšej hostiteľskej krajine. Trump minulú stredu povedal, že JAR nedostane pozvánku na budúcoročný summit G20 na Floride, pretože odmietlo odovzdať predsedníctvo v G20. JAR však tvrdí, že ho formálne odovzdala pracovníkovi ambasády USA.
Okrem toho šéf Bieleho domu opakovane obviňuje vládu JAR z prenasledovania bielej menšiny v krajine. Ramaphosa v nedeľu znova poprel Trumpove obvinenia z údajného páchania „genocídy Afrikáncov“ - potomkov prvých európskych osadníkov - a tieto tvrdenia označil za zjavnú dezinformáciu.
Juhoafrický prezident poznamenal, že napriek diplomatickým nezhodám sa americké podniky a organizácie občianskej spoločnosti aktívne zapojili do podujatí súvisiacich s G20, ktoré sa uskutočnili v novembri v Johannesburgu. „Ceníme si tieto konštruktívne väzby a budeme naďalej pracovať v rámci G20,“ konštatoval Ramaphosa, čím podľa agentúry Reuters naznačil zámer JAR udržať dialóg s USA.