Trump vyhlásil vzdušný priestor nad Venezuelou za úplne uzavretý

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že vzdušný priestor nad Venezuelou a v okolí tejto krajiny by mal byť považovaný za uzavretý. Podľa agentúry AFP ide o ďalšiu eskaláciu sporu s venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom.
„Všetkým leteckým spoločnostiam, pilotom, drogovým dílerom a obchodníkom s ľuďmi, prosím považujte vzdušný priestor nad Venezuelou a v jej okolí za úplne uzavretý,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Bližšie sa k záležitosti nevyjadril.
Zvýšená prítomnosť USA v Karibiku
Napätie medzi Venezuelou a Spojenými štátmi v posledných mesiacoch stúpa najmä v dôsledku zvýšenej vojenskej prítomnosti USA v Karibiku, ktorú Washington obhajuje deklarovaným bojom proti pašovaniu drog. Americké útoky na plavidlá podozrivé z tejto činnosti si vyžiadali najmenej 83 obetí. USA však doposiaľ nezverejnili dôkazy, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie drog.
Trumpova vláda navyše viní Madura z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti a za informácie vedúce k jeho zadržaniu vypísala odmenu 50 miliónov dolárov. Caracas naopak tvrdí, že USA využívajú boj proti drogám ako zámienku na zmenu režimu vo Venezuele s cieľom získať prístup k jej rope.
Letecké úrady varujú civilné lietadlá
Letecké úrady USA minulý týždeň vyzvali civilné lietadlá využívajúce venezuelský vzdušný priestor na opatrnosť z dôvodu „zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie a zvýšenej vojenskej aktivity vo Venezuele a jej okolí“.
Šesť leteckých spoločností v reakcii pozastavilo lety do Venezuely, ktorá ich činnosť v krajine následne zakázala s vyhlásením, že sa „pridali k činom štátneho terorizmu podporovaného vládou Spojených štátov“.
Denník New York Times v piatok informoval, že Trump a Maduro minulý týždeň spolu telefonovali a hovorili o možnom stretnutí v USA. Rozhovor sa konal deň po tom, ako šéf Bieleho domu vyhlásil, že čoskoro sa začnú operácie zamerané na zastavenie venezuelského pašovania drog po súši.