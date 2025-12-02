Silné slová opozičného lídra Magyara: Vrátime ľuďom, čo im Orbánova vláda ukradla

BUDAPEŠŤ - Mimoparlamentná opozičná strana TISZA vráti ľuďom to, čo im bolo ukradnuté za vyše poldruha desaťročia, zavedie daň z bohatstva, zaistí zmrazené fondy Európskej únie a vyhlási nulovú toleranciu voči korupcii. Týmito slovami reagoval predseda strany TISZA Péter Magyar na Facebooku na kritiku premiéra Viktora Orbána k údajným plánom opozičnej strany zvyšovať dane v prípade prevzatia moci.
Balík ekonomickej politiky maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA označil Orbán za „ľavicové reštrikčné opatrenia, a to v každom ohľade“. Premiér v príspevku na Facebooku podotkol, že ak by sa naplnili plány uvedené v dokumente, v prípade nástupu vlády strany TISZA by to viedlo k výraznému zvýšeniu daní, progresívnemu zdaňovaniu, „rabovaniu“ podnikov, k preverovaniu pôvodu majetkov, pričom by TISZA enormne finančne zaťažila rodiny a drobných podnikateľov. „Orbánovi propagandisti sú nielen symbolom zla, ale aj neužitočnosti, nevedia totiž ani poriadne falšovať,“ reagoval Magyar, podľa ktorého tento podvrh zverejnený provládnym serverom index.hu bol vytvorený umelou inteligenciou s cieľom vyvolať paniku.
Opozičný politik spresnil, že peniaze získané zo zavedenia dane z bohatstva, zo zmrazených fondov EÚ a zo skoncovania s korupciou by TISZA minula na zníženie daní, na zvýšenie dôchodkov, na ochranu detí, ale aj na dopravu a tiež rozvoj zdravotníctva a vzdelávania. Orbán zdôraznil, že smerovanie balíka nie je prekvapujúce, keďže stranu podporujú „ľavicoví experti, ľavicoví herci a hudobníci“ a jej hlavnú podporu tvorí „ľavicová tlač a ľavicová politická elita“ v Bruseli. Údajný ekonomický plán strany TISZA v rozsahu niekoľkých stoviek strán načrtáva najradikálnejšiu transformáciu maďarských verejných výdavkov za najmenej desaťročie. Zbierka politických štúdií s názvom Program hospodárskej konvergencie Maďarska 2027 – 2035 odvtedy vyvolala obrovský ohlas, aj keď TISZA tvrdí, že tento plán je falošný, píše server.