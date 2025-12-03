Bývalý chorvátsky poslanec a jeho syn čelia obvineniu z falšovania a predaja COVID testov

ZÁHREB — Bývalého poslanca chorvátskeho parlamentu a jeho syna obvinili z výroby viac ako milióna falošných testov na ochorenie COVID-19 a ich predaja v niekoľkých európskych krajinách počas pandémie. Oznámila to v stredu prokuratúra varaždinskej župy, informovala agentúra AFP.
Zo zabezpečenia výroby viac ako 1,3 milióna falošných testov v továrni v Istanbule v období od augusta 2022 do mája 2023 sú obvinení muži vo veku 66 a 26 rokov. Hoci prokuratúra neuviedla ich mená, podľa chorvátskych médií ide o bývalého poslanca vládnuceho Chorvátskeho demokratického spoločenstva (HDZ) Andelka Mihaliča a jeho syna Filipa.
Nimi vlastnená spoločnosť tiež dovážala skutočné rýchle testy na COVID-19 z Číny. Falošné testy predávala spoločnostiam a inštitúciám v Chorvátsku, Rakúsku, Nemecku, Grécku, Rumunsku a Španielsku. Na tomto podvode zarobila viac ako 445-tisíc eur. Obaja muži boli obvinení z falšovania liekov alebo zdravotníckych výrobkov, mladší z nich má na svojom konte aj obvinenie z prania špinavých peňazí. Mihaliča a jeho syna nakrátko zadržali začiatkom tohto roka. Mihalič bol poslancom v rokoch 2008 - 2011.