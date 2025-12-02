Ničivé záplavy na Sumatre: Počet obetí stúpol na 631! Stovky nezvestných a milión ľudí bez domova

JAKARTA - Počet známych obetí záplav na indonézskom ostrove Sumatra dnes dosiahol 631, ďalších 472 ľudí úrady nezvestné. S odvolaním sa na vládne úrady o tom informovala agentúra AFP s tým, že domovy muselo opustiť milión ľudí.
Katastrofické záplavy a zosuvy pôdy, ktoré zničili alebo poškodili najmenej tisíc domov, spôsobili monzúnové dažde. Situáciu zhoršila tropická búrka, ktorá zasiahla oblasť juhovýchodnej Ázie. Pátranie po preživších a ďalších obetiach naďalej pokračuje, komplikuje ho ale fakt, že niektoré oblasti 50-miliónovej Sumatry sú už niekoľko dní odrezané od zvyšku ostrova, ktorý má nedostatok ťažkej techniky. Niektorí obyvatelia v obavách o prežitie začali plieniť obchody a kradnúť potraviny a vodu, uviedli médiá.