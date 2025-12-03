USA tlačia na Libanon: Vráťte nám nevybuchnutú americkú bombu! Mohla by skončiť v zlých rukách

WASHINGTON - Washington požiadal Libanon, aby odovzdal nevybuchnutú bombu GBU-39B použitú pri útoku v Bejrúte. Američania sa obávajú, že by sa precízna technológia zbrane mohla dostať do rúk Iránu či Ruska.
Citlivý nález v Bejrúte: zbraň, ktorá nemala zostať na zemi
Po atentáte v Bejrúte, pri ktorom zahynul vysokopostavený veliteľ Hizballáhu, ostala na mieste nevybuchnutá americká presne navádzaná bomba GBU-39B. Práve o túto muníciu teraz Spojené štáty žiadajú.
Podľa informácií denníka Jerusalem Post Washington oznámil Bejrútu, že zbraň musí byť okamžite vrátená, keďže obsahuje mimoriadne citlivú technológiu, na ktorej stojí presnosť celej americkej munície typu SDB (Small Diameter Bomb).
Obavy Washingtonu: nepriatelia by ju mohli rozobrať skrutku po skrutke
Server Al Bawaba uviedol, že americkí predstavitelia sa obávajú konkrétne dvoch scenárov:
- bomba sa dostane k Hizballáhu, ktorý ju odovzdá Teheránu,
- alebo o ňu prejaví záujem Rusko, ktoré má dlhodobú snahu analyzovať západné zbraňové systémy.
Podľa zdrojov citovaných The Week by reverzné inžinierstvo mohlo poskytnúť nepriateľom detailný návod na vytvorenie vlastného ekvivalentu západnej presne navádzanej munície — alebo dokonca odhaliť slabiny amerických zbraní.
Libanon pod tlakom: Washington čaká odpoveď, Hizballáh nesúhlasí
Libanonská vláda je v mimoriadne nepríjemnej situácii. USA naliehajú na rýchle odovzdanie bomby, no podľa zdrojov servera Mehr News bude Hizballáh každé odovzdanie americkej munície považovať za porušenie suverenity štátu.
Kompromis je aktuálne v nedohľadne. Bombu má pod kontrolou libanonská armáda, ktorá situáciu oficiálne nekomentuje.
Prečo je GBU-39B taká dôležitá?
GBU-39B Small Diameter Bomb je moderná, vysoko presná zbraň:
- navádza sa pomocou satelitného GPS a inerciálneho systému,
- dokáže zasiahnuť cieľ s presnosťou na niekoľko metrov,
- je navrhnutá tak, aby minimalizovala kolaterálne škody,
- jej elektronika je jedným z najtajnejších prvkov americkej výzbroje.
Práve elektronika, navigačné moduly a riadiace prvky sú podľa expertov najväčším rizikom — ich únik by mohol zásadne pomôcť Iránu či Rusku v rozvoji vlastných presne navádzaných zbraní.
Uviaznutá diplomacia: čo bude ďalej?
Libanon zatiaľ Spojeným štátom nedal jasnú odpoveď. Medzitým sa otázka vlastníctva bomby mení na problém, ktorý presahuje klasickú diplomaciu:
- Washington chce zabrániť možnému úniku technológie,
- Hizballáh odmieta odovzdať akýkoľvek americký vojenský materiál,
- libanonská vláda nechce riskovať vnútropolitickú krízu.
Podľa analytikov citovaných Jerusalem Post môže byť tento spor signálom väčšieho zápasu o technológie, ktorý sa odohráva v pozadí regionálnych konfliktov.