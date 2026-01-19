Pondelok19. január 2026, meniny má Mário, Sára, Zara, zajtra Dalibor, Sebastián

La Niña dočasne spomalila otepľovanie, ale... Rok 2025 bol tretí najteplejší v histórii! Extrémy na každom kontinente

Ilustračné foto
ŽENEVA – Svetová meteorologická organizácia (WMO) potvrdila, že rok 2025 bol jedným z troch najteplejších rokov v histórii meraní. Ide o ďalší dielik do mozaiky extrémne teplých rokov, ktoré sa bez prestávky hromadia už viac než dekádu. Posledných jedenásť rokov bolo zároveň jedenástimi najteplejšími v celej 176‑ročnej histórii záznamov. Otepľovanie oceánov pokračuje bez známok spomalenia.

Podľa konsolidovanej analýzy ôsmich globálnych databáz bola priemerná teplota povrchu Zeme v roku 2025 až o 1,44 °C vyššia než priemer rokov 1850–1900. Dve databázy označili rok 2025 za druhý najteplejší, zvyšných šesť za tretí najteplejší v histórii. Roky 2023–2025 tvoria vo všetkých databázach tri najteplejšie roky, aké boli kedy zaznamenané. Priemerná teplota za toto trojročné obdobie bola o 1,48 °C vyššia než v predindustriálnej ére.

„Rok 2025 začal aj skončil počas ochladzujúcej epizódy La Niña, a napriek tomu patril medzi najteplejšie v histórii. Je to dôsledok neustáleho hromadenia skleníkových plynov v atmosfére,“ uviedla generálna tajomníčka WMO Celeste Saulo. Dodala, že vysoké teploty na súši aj v oceánoch prispeli k extrémnemu počasiu – od vĺn horúčav cez prívalové dažde až po intenzívne tropické cyklóny.

Oceány absorbujú 90 % prebytočného tepla

Samostatná štúdia publikovaná v Advances in Atmospheric Sciences ukazuje, že aj oceány zažili v roku 2025 jedny z najvyšších teplôt v histórii meraní. Až 90 % prebytočného tepla zo zmeny klímy končí práve v oceánoch. Až 33 % svetových oceánov dosiahlo svoje historicky tri najteplejšie hodnoty a 57 % sa dostalo do top päťky. Najvýraznejšie sa otepľovali tropický a južný Atlantik, Stredozemné more, severný Indický oceán či južné oceány.

Priemerná teplota morskej hladiny bola v roku 2025 o 0.49 °C vyššia než priemer rokov 1981–2010 a o 0,12 ± 0,03 °C nižšia než v roku 2024, čo súvisí s rozvojom podmienok La Niña. Napriek tomu rok 2025 zostáva tretím najteplejším rokom v histórii.

WMO pri svojich analýzach kombinuje osem nezávislých databáz, ktoré využívajú rôzne metodiky – od meraní na staniciach, lodiach a bójach až po moderné reanalýzy, ktoré spájajú satelitné dáta s klimatickými modelmi. Aby bolo možné porovnať súčasné teploty s predindustriálnym obdobím, organizácia používa jednotnú metodiku výpočtu anomálií a započítava aj odhadovanú neistotu. Cieľom je poskytnúť autoritatívny a jednotný obraz o stave klímy, ktorý môžu využívať vlády, vedci aj medzinárodné inštitúcie pri rozhodovaní.

WMO zverejní podrobnú správu State of the Global Climate 2025 v marci 2026. Bude obsahovať aj ďalšie kľúčové ukazovatele – koncentrácie skleníkových plynov, úbytok ľadovcov, zmeny hladiny morí či rozsah morského ľadu – spolu s prehľadom najvýznamnejších extrémnych udalostí roka.

Extrémne počasie na celom svete

Podľa údajov európskej služby Copernicus boli mierne nižšie teploty v tropických oblastiach v roku 2025 výrazne vyvážené extrémnym oteplením v polárnych regiónoch. Antarktída zaznamenala najvyššiu ročnú priemernú teplotu v histórii meraní a Arktída druhú najvyššiu. Obe oblasti zároveň čelili dramatickému úbytku ľadu – vo februári klesla celková plocha morského ľadu na severnom aj južnom póle na najnižšiu hodnotu pre toto obdobie od začiatku satelitných pozorovaní. V Arktíde bola rozloha ľadu rekordne nízka aj v januári, marci a decembri.

Rok 2025 priniesol extrémy po celom svete. Polovica svetovej pevniny zaznamenala nadpriemerný počet dní so silným tepelným stresom a desiatky krajín hlásili najteplejšie leto v histórii. V suchých oblastiach sa vysoké teploty podpísali pod rozsiahle lesné požiare – najtragickejšie zasiahli začiatkom roka Los Angeles, zatiaľ čo Európa zažila najhoršiu požiarovú sezónu za posledné dve desaťročia. V niektorých regiónoch kontinentu boli namerané najvyššie ročné emisie z požiarov od začiatku meraní.

Výrazné škody spôsobili aj ničivé povodne. Spojené štáty zasiahlo rekordné množstvo záplav, pričom medzi najhoršie patrili tie v Texase. V Ázii si rozsiahle povodne, najmä v Pakistane a Indonézii, vyžiadali tisíce obetí. Súčasne sa počas roka vyskytol nadpriemerný počet mimoriadne silných tropických cyklónov. Obrovské škody spôsobil supertajfún Ragasa v západnom Pacifiku a hurikán Melissa, jeden z najsilnejších v histórii Atlantiku.

Udalosti roku 2025 tak potvrdzujú, že aj keď globálna teplota bola vplyvom La Niñy o niečo nižšia než v predchádzajúcich dvoch rokoch, extrémne prejavy počasia nepoľavili. Krátkodobé výkyvy nemenia základný fakt, že dlhodobý trend globálneho otepľovania pokračuje a jeho dôsledky sú čoraz viditeľnejšie.

