Neurológ Juraj Štofko ako plesový guru? Jediná veta od dôležitej ženy by zdvihla ego každému mužovi!

BRATISLAVA - Univerzitný ples v Trnave opäť ukázal, prečo má medzi plesmi svoje pevné miesto. Medzi hosťami nechýbal ani neurológ a dekan UCM MUDr. Juraj Štofko, ktorý priznal, že tento večer má jednu zvláštnu výhodu.
Neuorológ Juraj Štofko je zároveň aj dekanom UMC a ako povedal, na Univerzitnom plese bolo asi "najviac lekárov na meter štvorcový". Vrátane jeho manželky, ktorá je tiež lekárkou. Obaja sa bavili výborne, zároveň však boli v úvode tak trochu "na tŕňoch". Pri mene Juraj Štofko totiž každý vie, že na Univerzitnom plese nie je len ako hosť. Organizáciu má totiž pod palcom práve on. A sám priznal, že plesy sú jeho dlhoročná disciplína. „Ja som nazvaný plesovým guru. Môj prvý ples som roganizoval v roku 1976 ako študent medicíny, takže mám za sebou desiatky rokov plesov a som rád, že sa tomu darí. Sú to stresy, ale my sme už tretí Univerzitný ples a myslím, že je to úžasné, že dve univerzity sa spojili a sme znovu tam, kde chceme byť,“ zhodnotil.
A čo je podľa neho známkou dobrého plesu? Štofko to pomenoval priamo a v jeho podaní to malo štipku humoru aj pravdy. „Som veľmi rád, že táto tradícia Univerzitných plesov v Trnave vznikla a bude pokračovať aj keď my tu nebudeme. Ten odkaz je, že ľudia sa bavia... všimnite si, tu nikto mobil nevytiahne. Hovorí človek s človekom, a to je fantastické, že dáme znovu tú človečinu. Ženy sa oblečú do krásnych šiat, muži stiahnu brucho a tvária sa, že sú ako za mladi… je to úžasná vec. Plesy treba a verím, že nezaniknú.“
Okrem noblesy, elegancie a spoločenského cvengu majú plesy vďaka tancu aj ďalšie - dá sa povedať zdravotné benefity. „Určite áno. Každý pohyb je dobrý a pohyb s krásnou ženou vás nabudí, vyplaví hormóny a endorfíny. Treba to,“ dodal úsmevne známy neurológ. Pri rozhovore bolo cítiť, že s manželkou Irenou im to ladí a aj po rokoch manželstva tvoria skvelý tandem. Ona sama o ňom povedala vetu, ktorá by zdvihla ego a sebavedomie každému mužovi. A keď sme sa dostali k tancu, prišlo aj jedno parketové priznanie. Tak toto by ste od manželov nečakali!
