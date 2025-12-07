Katastrofa v Indii: Nočný klub pohltili plamene! Požiar pripravil o život 25 ľudí vrátane zahraničných turistov

NAÍ DILLÍ - Najmenej 23 ľudí zahynulo v noci na nedeľu pri požiari v obľúbenom nočnom klube v indickom letovisku Goa ležiacom na západe krajiny, uviedol premiér regionálnej vlády v indickom zväzovom štáte Goa Pramod Sawant a ďalší predstavitelia, informuje o tom agentúra AFP.
Aktualizované 7:20 - Požiar, ktorý zachvátil nočný klub v indickom letovisku Goa ležiacom na západe krajiny, si vyžiadal 25 obetí, uviedol v nedeľu premiér regionálnej vlády v indickom zväzovom štáte Goa Pramód Savant. Medzi obeťami požiaru, ktorý vypukol okolo polnoci v klube v mestečku Arpora na severe pobrežného štátu, boli aj turisti. Informuje o tom agentúra AFP.
Nočný klub pohltili plamene
Podľa polície, ktorú citovala agentúra Press Trust of India, medzi obeťami požiaru, ktorý vypukol v klube v mestečku Arpora, bolo aj niekoľko turistov. „Dnešok je pre nás všetkých v Goa veľmi bolestivý. Pri veľkom požiari v Arpore zahynulo 23 ľudí,“ napísal Sawant na X.
„Navštívil som miesto požiaru a nariadil som vyšetrenie tohto incidentu,“ uviedol. „Tí, voči ktorým bude vyvodená zodpovednosť, budú čeliť najprísnejším právnym krokom podľa zákona - akákoľvek nedbanlivosť bude prísne potrestaná,“ zdôraznil.
Sawant novinárom na mieste požiaru povedal, že zahynuli „traja až štyria“ turisti. Traja ľudia zomreli na popáleniny, ostatní sa udusili, dodal. Štát Goa je bývalá portugalská kolónia na brehoch Arabského mora, ktorý každoročne priláka milióny turistov svojím nočným životom, pieskovými plážami a uvoľnenou pobrežnou atmosférou.