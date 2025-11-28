Zákaz manželstva osôb rovnakého pohlavia v Japonsku je podľa súdu ústavný

TOKIO - Súd v Tokiu v piatok rozhodol, že súčasné japonské zákony, ktoré neuznávajú manželstvá osôb rovnakého pohlavia, sú v súlade s ústavou. Ide o posledný zo šiestich prípadov, o ktorých s konečnou platnosťou rozhodne Najvyšší súd. To sa stane pravdepodobne budúci rok, píše agentúra AP a webu nippon.com.
Rozsudok zrušil rozhodnutie nižšieho súdu z minulého roka v prípade domáhania sa rovnakých práv pre páry rovnakého pohlavia s tým, že manželstvo sa podľa súčasného výkladu zákona očakáva medzi mužom a ženou. Podľa rozsudku dnešné právne ustanovenia a chýbajúci systém manželstiev osôb rovnakého pohlavia „nemožno považovať za protiústavné“. Súd tiež zamietol odškodné jeden milión jenov (asi 5500 eur) v prípade ôsmich žalobcov z komunity LGBTQ+.
Sudkyňa Ayumi Higashiová pri vynášaní rozsudku uviedla, že ustanovenia o manželstvách osôb rovnakého pohlavia „by sa mali najprv dôkladne prediskutovať v parlamente“. „Som veľmi sklamaná,“ povedala jedna zo žalobkýň Hiromi Hatogaiová novinárom. Dodala: „Namiesto smútku som rozhodnutím pobúrená a zhrozená. Počúvali nás sudcovia?“ „Chceme len mať možnosť uzavrieť manželstvo a byť šťastné, rovnako ako ktokoľvek iný,“ povedala ďalšia žalobkyňa, Rie Fukudaová. „Verím, že spoločnosť sa mení. Nevzdáme sa,“ dodala a je odhodlaná obrátiť sa na Najvyšší súd.
Súd v Tokiu rozhodol inak
Súd v Tokiu rozhodol inak ako v piatich predchádzajúcich rozhodnutiach odvolacích súdov v Sappore, Tokiu, Nagoji, Osake a Fukuoke. Tie uviedli, že absencia právneho uznania manželstiev osôb rovnakého pohlavia je v rozpore s ústavou, ale zamietli žiadosti o odškodnenie. O ústavnosti 15 sudcov Najvyššieho súdu rozhodne prostredníctvom tzv. „grand bench decision“, ktorý vydá jednotné rozhodnutie. Ide o prípady, ktoré majú zásadný dopad na výklad ústavy alebo právne princípy, napríklad v oblasti občianskych práv, volebného práva alebo rozdelenie právomocí medzi štátnymi orgánmi.
K žalobám o rovnosť práv v manželstve, ktoré boli podané v Japonsku od roku 2019, sa pripojilo viac ako 30 žalobcov. Argumentujú, že ustanovenia občianskeho práva zakazujúce manželstvá osôb rovnakého pohlavia porušujú ich ústavné právo na rovnosť, slobodu uzatvárať manželstvo a na hľadanie šťastia. Piatkové rozhodnutie bolo len druhé, ktoré po rozhodnutí súdu v Osake z roku 2022 označilo súčasnú vládnu politiku za ústavnú.