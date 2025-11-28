Mierový plán stojí na mŕtvom bode, Zelenského vyjednávač sa vyjadril jasne: Ukrajina neodovzdá ŽIADNE územie!

KYJEV – Ukrajinská delegácia, ktorá rokuje o mierovom pláne na ukončenie vojny, sa jasne vyjadrila, že v rámci dohody neodovzdá žiadne územie. Americký mierový plán považuje vedenie v Kyjeve v podstate za kapituláciu. Európsky plán je už pre Ukrajinu miernejší, ale USA presadzujú naďalej ten ž dielne Washingtonu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že v najbližších dňoch čakajú Ukrajinu rozhodujúce jednania o mierovom pláne. Napriek tomu zdôraznil, že od zásadných bodov Kyjev neustúpi. Jeho vyjednávač pre mierový plán Andrij Jermak to povedal veľmi jasne: "Ukrajina neodovzdá žiadne územia."
Zelenskyj ďalej spomenul, že pre najbližšie rokovania je z hľadiska Kyjevu vytvorený pevný základ, od ktorého neupustí. "Ukrajina bude stáť pevne na nohách," dodal. Ešte tento týždeň majú ukrajinskí a americkí zástupcovia rokovať na zjednotení bodov zo Ženevy, ktoré povedú k zárukám mieru a bezpečnosti.
Jasné a rozhodné NIE
Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Jermak, ktorý v súčasnosti zastáva funkciu hlavného vyjednávača pre Ukrajinu, povedal v rozhovore pre The Atlantic, že "ani jedna príčetná osoba by dnes nepodpísala dokument o vzdaní sa nejakého územia".
Následne dodal, že prezident Zelenskyj určite nepodpíše žiadne dohodu, v ktorej by Ukrajina prišla o časť územia. Ústava krajiny to podľa jeho slov zakazuje. "Nemôže ti urobiť, pokiaľ nechce konať proti ukrajinskej ústave a ukrajinskému ľudu".
Moskva požaduje viac
Kyjev je ochotný rokovať o územiach jedine v kontexte, kde je hranica vymedzujúca územie, ktoré kontrolujú obe bojujúce strany. Inými slovami, zmrazenie frontovej línie. V americkom mierovom pláne na ukončení vojny ale jasne stojí, že Ukrajina odovzdá Rusku Donbas a bude mu ponechaný aj Krym. Moskva požaduje dokonca aj Cherson a Záporožie.