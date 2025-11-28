Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj avizoval dramatické zmeny v tíme vyjednávačov pred rozhodujúcimi rokovaniami

Volodymyr Zelenskyj Zobraziť galériu (2)
Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/Sarah Meyssonnier, Pool Photo via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

KYJEV - Kyjev bol vo štvrtok dejiskom ustanovujúceho summitu koalície na výstavbu krytov pre civilné obyvateľstvo na Ukrajine. Na žiadosť Ukrajiny tejto koalícii predsedá Fínsko, ktoré má skúsenosti v danej oblasti, uviedol spravodajský web Yle. Na zasadnutí sa zúčastnila aj slovenská diplomatka Katarína Mathernová, ktorá je veľvyslankyňou EÚ na Ukrajine. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

18:22 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že na najbližšom kole rokovaní o ukončení vojny budú Ukrajinu zastupovať náčelník generálneho štábu ukrajinskej armády Andrij Hnatov, ​​zástupcovia ministerstva zahraničných vecí, tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov a predstavitelia spravodajských služieb. Informovala o tom britská stanica BBC.

17:35 Maďarskej delegácii v Moskve sa podarilo dosiahnuť svoje ciele: bezpečnosť dodávok plynu a ropy pre Maďarsko je zaručená, Rusko si plní svoje zmluvné záväzky a ak bude mierový summit o Ukrajine, tak bude v Budapešti. Uviedol to v piatok v Moskve šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó vo videu zverejnenom na Facebooku po stretnutí predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informuje o tom spravodajca v Budapešti.

16:13 Ruská raketa havarovala blízko Orenburgu a zanechala apokalyptickú stopu. Stĺpec fialového dymu vystúpil nad Jasňom, domovom raketovej základne a ruského odpaľovacieho miesta. Je to jedno z mála miest, z ktorých Rusko odpája strely veľkého doletu, vrátane nosičov jadrových hlavíc.

12:42 Maďarsko má záujem o mier a naozaj dúfa, že predložené návrhy povedú k prímeriu a mieru. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi to povedal v Moskve predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Podľa jeho slov Maďarsko je pripravené prispieť k úspechu mierových rokovaní. S odvolaním sa server telex.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.

11:35 Ukrajina zaútočila na ropnú rafinériu a letisko Saratov na Kryme okupovanom Ruskom, oznámil generálny štáb Ukrajiny. Obyvatelia niekoľkých ruských miest a okupovaného Krymu hlásili, že v noci na 28. novembra počuli výbuchy.

10:27 Americká strana už Rusku odovzdala podrobnosti mierového plánu, ktorý delegácie USA a Ukrajiny dojednali na rokovaniach v Ženeve. V piatok to potvrdil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého o ňom budú ruskí predstavitelia budúci týždeň diskutovať s vyslancom amerického prezidenta Steveom Witkoffom. Informuje správa agentúry TASS. „Kľúčové detaily boli odovzdané a diskusie sa uskutočnia budúci týždeň v Moskve,“ povedal. Presný dátum Witkoffovej návštevy Moskvy podľa Peskova ešte nie je stanovený. Prisľúbil však, že médiá o ňom budú včas informované.

10:20 Ruský prezident Vladimir Putin 4. až 5. decembra absolvuje štátnu návštevu Indie na pozvanie tamojšieho premiéra Naréndru Módího, oznámil v piatok Kremeľ. Informuje správa agentúry AFP. Podľa vyhlásenia Kremľa lídri „podpíšu obchodné dohody, prediskutujú všetky aspekty rusko-indických vzťahov a dotknú sa tiež regionálnych a medzinárodných otázok“. Putin naposledy Indiu navštívil v decembri 2021.

10:11 Belgický premiér Bart De Wever napísal v najnovšom liste predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej, že plány Európskej únie (EÚ) použiť zmrazené ruské aktíva na podporu Ukrajiny by mohli ohroziť šance na potenciálnu mierovú zmluvu. Informuje správa agentúry Reuters a magazín Politico.

10:00 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 28. novembru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

8:53 Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špeciálna protikorupčná prokuratúra (SAP) od piatkového rána vykonávajú prehliadku v kancelárii Andrija Jermaka, šéfa úradu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Informoval o tom portál Ukrajinska Pravda.„Vyšetrovacie úkony sú schválené a vykonávajú sa v rámci vyšetrovania. O podrobnostiach budeme informovať,“ uviedla SAP na sociálnej sieti Telegram.    

8:25 Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špeciálna protikorupčná prokuratúra (SAP) od piatkového rána vykonávajú prehliadku v kancelárii Andrija Jermaka, šéfa úradu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Informoval o tom portál Ukrajinska Pravda.

7:57 Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok ráno pre tlačovú agentúru TASS potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin neskôr v ten istý deň prijme v Moskve maďarského premiéra Viktora Orbána.

7:00 Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že dnes bude v Moskve rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o dodávkach energií a možnostiach uzavretia mieru na Ukrajine. Informuje o tom agentúra Reuters. Maďarský líder je považovaný za hlavného Putinovho spojenca v Európskej únii a jeho krajina napriek snahe EÚ ukončiť odber ruských energií stále usiluje o dodávky ruskej ropy a plynu.

6:00 Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtok ocenil snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. „V mierovom procese je cítiť obrovskú obnovenú energiu a za to chcem americkému prezidentovi Trumpovi poďakovať,“ povedal Rutte novinárom počas návštevy Islandu, kde sa stretol s premiérkou Kristrún Frostadóttir.

Výstavba krytov pre takmer celú zostávajúcu polovicu sa zavŕši k roku 2034

Ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko na zasadnutí koalície informoval, že v súčasnosti existujúce protiletecké kryty na Ukrajine pojmú iba polovicu populácie. Výstavba krytov pre takmer celú zostávajúcu polovicu sa zavŕši k roku 2034, uviedla britská stanica BBC. Klymenkov námestník Olexij Serhijev na tlačovej konferencii spresnil, že podľa vládnych plánov by kryty na Ukrajine mali do roku 2027 pojať 74 percent populácie a do roku 2034 až 91 percent.

Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková doplnila, že v oblastiach prvej línie postavili s využitím rozpočtových prostriedkov a predchádzajúcich darov od partnerských krajín 42 podzemných škôl. Mathernová vo svojom príspevku na Facebooku pripomenula, že pre Ukrajinu sú kryty nevyhnutnosťou už takmer štyri roky. Poukázala súčasne na to, že ide i o miesta, ktoré „ukrývajú aj krásne príbehy – moderné učebne, kde sa deti učia aj počas náletov, o nemocniciach, kde lekári pokračujú v operáciách za zvukov sirén, o navzájom si cudzích ľuďoch, ktorí sa delia o vodu, prikrývky či ticho“.

Objasnila, že protiletecké kryty na Ukrajine sa stavajú, „pretože Rusko sa nespráva ako krajina, čo chce mier. Správa sa ako teroristický štát.“ Pripomenula, že len v Kyjeve si ruské útoky tento týždeň vyžiadali životy šiestich ľudí a mnoho ďalších ich bolo zranených. Poukázala na to, že Rusko útočí na Ukrajinu „aj napriek tomu, že svet s nádejou sleduje prebiehajúce mierové rokovania“. Podľa Mathernovej Rusko „nerozumie diplomacii – iba sile“. Veľvyslankyňa EÚ dodala, že aj preto sa v Kyjeve vo štvrtok hovorilo aj o sankciách, ktoré podľa nej fungujú, keď obmedzujú prístup Ruska k technológiám, kapitálu a globálnym trhom.

Zdôraznila, že vplyv sankcií „bude rásť, ak zostaneme jednotní“. Svyrydenková na sociálnych sieťach informovala, že päť zakladajúcich členov koalície na výstavbu krytov prispelo do spoločného stavebného fondu sumou 22 miliónov eur. Polovicu z nej poskytlo Fínsko, ktoré iniciovalo vytvorenie tejto koalície, a zvyšok doplnili Švédsko, Litva, Belgicko a Írsko. Záujem pripojiť sa k tomuto projektu vyjadrilo podľa Svyrydenkovej aj Švajčiarsko.

Viac o téme: VojnaRuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Andrij Jermak
Nečakaná razia na Ukrajine: Protikorupčná jednotka zasahuje v kancelárii Zelenského pravej ruky
Zahraničné
Donald Trump
Unikol Trumpov tajný mierový plán! Kyjev by musel Moskve ustúpiť, Rusko späť v G8?
Zahraničné
Náčelník poľského generálneho štábu
Hrozivé varovanie poľského generála: Sme v predvojnovom období! TAKTO sa dá podľa neho Rusko odstrašiť
Zahraničné
ruský raketomet TOS-1A
MIMORIADNY ONLINE Nádej na domov sa blíži! Ukrajina obnoví pozastavenú výmenu vojnových zajatcov s Ruskom
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovenský herec má zaujímavý budíček: Pozrite, čo robieva o piatej ráno!
Slovenský herec má zaujímavý budíček: Pozrite, čo robieva o piatej ráno!
Prominenti
V Trebišove otvorili nový pumptrack
V Trebišove otvorili nový pumptrack
Správy
Dôchodca vošiel autom na električkovú trať!
Dôchodca vošiel autom na električkovú trať!
Správy

Domáce správy

Obrovská krádež v Bratislave:
Obrovská krádež v Bratislave: Z auta zmizlo 18 miliónov forintov! Polícia zverejnila FOTO páchateľa
Domáce
FOTO Plamene zachvátili garáž v
Plamene zachvátili garáž v Žiline: Dvaja zranení skončili s popáleninami v nemocnici
Domáce
Nemocnice čaká veľká zmena!
Nemocnice čaká veľká zmena! Ministerstvo schválilo nové sadzby na rok 2026: Sľubuje spravodlivejšie financovanie
Domáce
V Trebišove otvorili nový pumptrack: Adrenalínová dráha pre cyklistov a deti už aj na Zemplíne
V Trebišove otvorili nový pumptrack: Adrenalínová dráha pre cyklistov a deti už aj na Zemplíne
Košice

Zahraničné

Láska na internete sa
Láska na internete sa zmenila na brutálnu pascu! Pivo od krásky malo dôstojníka pripraviť o ŽIVOT!
Zahraničné
požiar výškového obytného komplexu
Po rozsiahlom požiari bytového komplexu v Hongkongu zadržali ďalších osem osôb: Vyšetrovanie pokračuje
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj avizoval dramatické zmeny v tíme vyjednávačov pred rozhodujúcimi rokovaniami
Zahraničné
FOTO Veľtrh stredných škôl Schola
PANIKA na veľtrhu stredných škôl: Niekoľko detí SKOLABOVALO, štyri osoby skončili v nemocnici!
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Nicole Eggert
Sexbomba z Baywatchu bojovala s rakovinou aj nadváhou: Pozrite, ako teraz vyzerá!
Zahraniční prominenti
Najprestížnejší ples roka: Poznáme
Najprestížnejší ples roka: Poznáme 20 návrhárov, ktorí oblečú hostí Beauty Ballu!
Domáci prominenti
Martin Mňahončák
Úplný prepadák? Mňahončák vo vedomostnom kvíze: Z gauča to ide ľahko, v štúdiu zabudol, ako sa volá!
Domáci prominenti
TRPKÉ SPOMIENKY najsexi herečky
TRPKÉ SPOMIENKY najsexi herečky súčasnosti: Ponížená na castingoch!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Robíte to aj vy?
Robíte to aj vy? Tento „nevinný“ zlozvyk môže viesť k únikom moču a oslabeniu panvového dna
vysetrenie.sk
Japonci vytiahli zbraň, akú
Japonci vytiahli zbraň, akú svet nevidel: Na medvede nasadili DRONY so psím štekotom! VIDEO z testovania desí aj ľudí
Zaujímavosti
FOTO Hudobník si zlomil krk
NOČNÁ MORA po hre so zvieratkom: Muž ležal 14 hodín v KRVI, nikto mu neprišiel na pomoc! KOCÚR ho zmrzačil
Zaujímavosti
Plávajúce obydlia: Týchto 6
Plávajúce obydlia: Týchto 6 dediniek postavili priamo na vodnej hladine
dromedar.sk

Dobré správy

FOTO Metropolis je najlepší prémiový
Najkvalitnejšie bývanie tohto roka? Je to jasné, poďte sa s nami pozrieť dovnútra!
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk

Ekonomika

Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Veľká reforma dôležitých príspevkov: Ministri odsúhlasili rýchly štart zmien!
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Pudingové koláčiky zmiznú na Vianoce ako prvé: Overený recept
Pudingové koláčiky zmiznú na Vianoce ako prvé: Overený recept
Výber receptov
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Nepečené dezerty

Šport

Vlci Žilina – HK Nitra: Online prenos z ťaháka 23. kola Tipsport ligy
Vlci Žilina – HK Nitra: Online prenos z ťaháka 23. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
HC Slovan Bratislava – HC Košice: Online prenos zo šlágra 23. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HC Košice: Online prenos zo šlágra 23. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Bratia Žampovci opäť v akcii: Online prenos z 1. kola obrovského slalomu v Copper Mountain
Bratia Žampovci opäť v akcii: Online prenos z 1. kola obrovského slalomu v Copper Mountain
Lyžovanie
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Európa

Auto-moto

BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
BYD predviedol v Bratislave nabíjanie s výkonom 1000 kW. 1 MW sieť nepoloží
Technika
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava

Kariéra a motivácia

Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Naučte sa správne regulovať svoju pracovnú záťaž a nastaviť si priority
Kariérny rast
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Čo majú spoločné ľudia, ktorí excelujú v práci? Týchto 6 spôsobov myslenia
Motivácia a produktivita
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
10 dôvodov, prečo ste v práci nešťastní a máte pocit, že ju nenávidíte
Mám prácu
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Pracovné prostredie

Technológie

Americké radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiálu
Americké radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiálu
Armádne technológie
EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“
EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“
Správy
„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude
„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude
Správy
AKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciu
AKTUÁLNE: Technologický gigant, ktorý pôsobí aj na Slovensku, vymení tisíce ľudí za umelú inteligenciu
Správy

Bývanie

Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?

Pre kutilov

Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Títo muži sa radia medzi najväčších samotárov: Vo vzťahu ich neudržíte, ani keď sa úprimne zamilujú
Partnerské vzťahy
Títo muži sa radia medzi najväčších samotárov: Vo vzťahu ich neudržíte, ani keď sa úprimne zamilujú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Láska na internete sa
Zahraničné
Láska na internete sa zmenila na brutálnu pascu! Pivo od krásky malo dôstojníka pripraviť o ŽIVOT!
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj avizoval dramatické zmeny v tíme vyjednávačov pred rozhodujúcimi rokovaniami
Obrovská krádež v Bratislave:
Domáce
Obrovská krádež v Bratislave: Z auta zmizlo 18 miliónov forintov! Polícia zverejnila FOTO páchateľa
Veľtrh stredných škôl Schola
Zahraničné
PANIKA na veľtrhu stredných škôl: Niekoľko detí SKOLABOVALO, štyri osoby skončili v nemocnici!

Ďalšie zo Zoznamu