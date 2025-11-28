MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj avizoval dramatické zmeny v tíme vyjednávačov pred rozhodujúcimi rokovaniami

KYJEV - Kyjev bol vo štvrtok dejiskom ustanovujúceho summitu koalície na výstavbu krytov pre civilné obyvateľstvo na Ukrajine. Na žiadosť Ukrajiny tejto koalícii predsedá Fínsko, ktoré má skúsenosti v danej oblasti, uviedol spravodajský web Yle. Na zasadnutí sa zúčastnila aj slovenská diplomatka Katarína Mathernová, ktorá je veľvyslankyňou EÚ na Ukrajine. Situáciu sledujeme online.
18:22 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že na najbližšom kole rokovaní o ukončení vojny budú Ukrajinu zastupovať náčelník generálneho štábu ukrajinskej armády Andrij Hnatov, zástupcovia ministerstva zahraničných vecí, tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov a predstavitelia spravodajských služieb. Informovala o tom britská stanica BBC.
17:35 Maďarskej delegácii v Moskve sa podarilo dosiahnuť svoje ciele: bezpečnosť dodávok plynu a ropy pre Maďarsko je zaručená, Rusko si plní svoje zmluvné záväzky a ak bude mierový summit o Ukrajine, tak bude v Budapešti. Uviedol to v piatok v Moskve šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó vo videu zverejnenom na Facebooku po stretnutí predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informuje o tom spravodajca v Budapešti.
16:13 Ruská raketa havarovala blízko Orenburgu a zanechala apokalyptickú stopu. Stĺpec fialového dymu vystúpil nad Jasňom, domovom raketovej základne a ruského odpaľovacieho miesta. Je to jedno z mála miest, z ktorých Rusko odpája strely veľkého doletu, vrátane nosičov jadrových hlavíc.
12:42 Maďarsko má záujem o mier a naozaj dúfa, že predložené návrhy povedú k prímeriu a mieru. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi to povedal v Moskve predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Podľa jeho slov Maďarsko je pripravené prispieť k úspechu mierových rokovaní. S odvolaním sa server telex.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.
11:35 Ukrajina zaútočila na ropnú rafinériu a letisko Saratov na Kryme okupovanom Ruskom, oznámil generálny štáb Ukrajiny. Obyvatelia niekoľkých ruských miest a okupovaného Krymu hlásili, že v noci na 28. novembra počuli výbuchy.
10:27 Americká strana už Rusku odovzdala podrobnosti mierového plánu, ktorý delegácie USA a Ukrajiny dojednali na rokovaniach v Ženeve. V piatok to potvrdil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého o ňom budú ruskí predstavitelia budúci týždeň diskutovať s vyslancom amerického prezidenta Steveom Witkoffom. Informuje správa agentúry TASS. „Kľúčové detaily boli odovzdané a diskusie sa uskutočnia budúci týždeň v Moskve,“ povedal. Presný dátum Witkoffovej návštevy Moskvy podľa Peskova ešte nie je stanovený. Prisľúbil však, že médiá o ňom budú včas informované.
10:20 Ruský prezident Vladimir Putin 4. až 5. decembra absolvuje štátnu návštevu Indie na pozvanie tamojšieho premiéra Naréndru Módího, oznámil v piatok Kremeľ. Informuje správa agentúry AFP. Podľa vyhlásenia Kremľa lídri „podpíšu obchodné dohody, prediskutujú všetky aspekty rusko-indických vzťahov a dotknú sa tiež regionálnych a medzinárodných otázok“. Putin naposledy Indiu navštívil v decembri 2021.
10:11 Belgický premiér Bart De Wever napísal v najnovšom liste predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej, že plány Európskej únie (EÚ) použiť zmrazené ruské aktíva na podporu Ukrajiny by mohli ohroziť šance na potenciálnu mierovú zmluvu. Informuje správa agentúry Reuters a magazín Politico.
10:00 Toto sú orientačné odhady bojových strát Ruska k 28. novembru podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.
8:53 Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špeciálna protikorupčná prokuratúra (SAP) od piatkového rána vykonávajú prehliadku v kancelárii Andrija Jermaka, šéfa úradu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Informoval o tom portál Ukrajinska Pravda.„Vyšetrovacie úkony sú schválené a vykonávajú sa v rámci vyšetrovania. O podrobnostiach budeme informovať,“ uviedla SAP na sociálnej sieti Telegram.
7:57 Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok ráno pre tlačovú agentúru TASS potvrdil, že ruský prezident Vladimir Putin neskôr v ten istý deň prijme v Moskve maďarského premiéra Viktora Orbána.
7:00 Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že dnes bude v Moskve rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o dodávkach energií a možnostiach uzavretia mieru na Ukrajine. Informuje o tom agentúra Reuters. Maďarský líder je považovaný za hlavného Putinovho spojenca v Európskej únii a jeho krajina napriek snahe EÚ ukončiť odber ruských energií stále usiluje o dodávky ruskej ropy a plynu.
6:00 Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtok ocenil snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. „V mierovom procese je cítiť obrovskú obnovenú energiu a za to chcem americkému prezidentovi Trumpovi poďakovať,“ povedal Rutte novinárom počas návštevy Islandu, kde sa stretol s premiérkou Kristrún Frostadóttir.
Výstavba krytov pre takmer celú zostávajúcu polovicu sa zavŕši k roku 2034
Ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko na zasadnutí koalície informoval, že v súčasnosti existujúce protiletecké kryty na Ukrajine pojmú iba polovicu populácie. Výstavba krytov pre takmer celú zostávajúcu polovicu sa zavŕši k roku 2034, uviedla britská stanica BBC. Klymenkov námestník Olexij Serhijev na tlačovej konferencii spresnil, že podľa vládnych plánov by kryty na Ukrajine mali do roku 2027 pojať 74 percent populácie a do roku 2034 až 91 percent.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková doplnila, že v oblastiach prvej línie postavili s využitím rozpočtových prostriedkov a predchádzajúcich darov od partnerských krajín 42 podzemných škôl. Mathernová vo svojom príspevku na Facebooku pripomenula, že pre Ukrajinu sú kryty nevyhnutnosťou už takmer štyri roky. Poukázala súčasne na to, že ide i o miesta, ktoré „ukrývajú aj krásne príbehy – moderné učebne, kde sa deti učia aj počas náletov, o nemocniciach, kde lekári pokračujú v operáciách za zvukov sirén, o navzájom si cudzích ľuďoch, ktorí sa delia o vodu, prikrývky či ticho“.
Objasnila, že protiletecké kryty na Ukrajine sa stavajú, „pretože Rusko sa nespráva ako krajina, čo chce mier. Správa sa ako teroristický štát.“ Pripomenula, že len v Kyjeve si ruské útoky tento týždeň vyžiadali životy šiestich ľudí a mnoho ďalších ich bolo zranených. Poukázala na to, že Rusko útočí na Ukrajinu „aj napriek tomu, že svet s nádejou sleduje prebiehajúce mierové rokovania“. Podľa Mathernovej Rusko „nerozumie diplomacii – iba sile“. Veľvyslankyňa EÚ dodala, že aj preto sa v Kyjeve vo štvrtok hovorilo aj o sankciách, ktoré podľa nej fungujú, keď obmedzujú prístup Ruska k technológiám, kapitálu a globálnym trhom.
Zdôraznila, že vplyv sankcií „bude rásť, ak zostaneme jednotní“. Svyrydenková na sociálnych sieťach informovala, že päť zakladajúcich členov koalície na výstavbu krytov prispelo do spoločného stavebného fondu sumou 22 miliónov eur. Polovicu z nej poskytlo Fínsko, ktoré iniciovalo vytvorenie tejto koalície, a zvyšok doplnili Švédsko, Litva, Belgicko a Írsko. Záujem pripojiť sa k tomuto projektu vyjadrilo podľa Svyrydenkovej aj Švajčiarsko.