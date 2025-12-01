Tusk ide tvrdo proti EÚ: Nikto nám nič nebude vnucovať! Týka sa to TEJTO veci

VARŠAVA - Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o povinnosti uznávať manželstvá rovnakopohlavných párov vyvolalo v Poľsku silné reakcie. Premiér Donald Tusk však tvrdí, že krajina si pripraví vlastnú úpravu rešpektujúcu európske pravidlá aj domáce nálady.
Európsky rozsudok a poľská reakcia
Súdny dvor Európskej únie v utorok rozhodol, že členské štáty musia uznávať manželstvá párov rovnakého pohlavia, ak boli uzavreté zákonne v inej krajine EÚ. Verdikt sa bezprostredne týkal prípadu dvoch poľských občanov, ktorých manželstvo uzavreté v Nemecku poľské úrady odmietli zaregistrovať s odvolaním sa na národnú legislatívu.
Rozhodnutie otvorilo v Poľsku intenzívnu debatu. Ako pripomína Gazeta Wyborcza, otázka práv párov rovnakého pohlavia patrí v krajine medzi najcitlivejšie spoločenské témy.
Tusk: EÚ nám nič nevnucuje, pripravujeme vlastný model
Na začiatku dnešného zasadnutia vlády premiér Donald Tusk vyhlásil, že situácia si vyžaduje pokoj, nie hystériu. Ubezpečil, že Poľsku nehrozí žiadny diktát zo strany Bruselu.
„Nikto nám nič nevnúti. Pracujeme na riešení, ktoré bude v súlade s tým, čo väčšina Poliakov považuje za správne,“ povedal podľa Gazety Wyborczej. Dodal, že legislatívne práce napredujú a blížia sa k finálnej fáze.
Zdôraznil tiež, že Poľsko bude rešpektovať rozsudky európskych súdov vo vzťahu k občanom EÚ, ktorí do krajiny pricestujú. No zároveň trvá na tom, že vnútroštátne záležitosti musia zostať v kompetencii poľského práva. „Budeme rešpektovať, čo musíme, ale zároveň ochránime to, čo rozhodovať máme my,“ dodal.
Koalícia sa nevie zhodnúť. Konzervatívny partner brzdí zákon
Ako píše Reuters, Tuskov kabinet pracuje na legislatíve, ktorá má upraviť právne postavenie zväzkov osôb rovnakého pohlavia. Prekážkou je odpor konzervatívnej Poľskej ľudovej strany (PSL), ktorá je súčasťou koalície.
Prezident Karol Nawrocki navyše naznačil, že by vetoval akýkoľvek zákon, ktorý by podľa jeho slov podkopal ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy.
Nový návrh: „osoba blízka“ a dohody o spolužití
Vláda sa preto minulý mesiac dohodla na inom modeli – zákone o postavení „osoby blízkej“ a o dohodách o spoločnom spolužití. Podľa Gazety Wyborczej by mal upravovať majetkové otázky, právo na bývanie, výživné či prístup k zdravotným informáciám.
Ako uviedla poslankyňa Urszula Pasławska (PSL), návrh sa zámerne vyhýba najcitlivejším bodom, ako sú adopcie detí či rodičovské práva, aby „nepoškodil inštitúciu manželstva“.
Poľsko versus Európa: dva svety v jednej Únii
Kým Holandsko povolilo manželstvá párov rovnakého pohlavia už v roku 2001 a postupne sa pridala väčšina členských krajín EÚ, Poľsko, Maďarsko či Slovensko dodnes odmietajú úplnú liberalizáciu. V Česku je dostupné len registrované partnerstvo.
Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ tak opäť ukázalo, aké rozdiely pretrvávajú v rámci Únie – a aké komplikované môže byť hľadanie kompromisu medzi európskym právom a národnými konzervatívnymi tradíciami.