Obytný komplex zachvátili masívny požiar! Hlásia najmenej štyri obete, ďalší sú stále uväznení

HONGKONG - Rozsiahly požiar, ktorý dnes zachvátil obytný komplex v severnej časti Hongkongu, si vyžiadal najmenej štyri obete a troch zranených. Ďalší ľudia sú stále uväznení vo vnútri, informovala agentúra AP s odvolaním sa na hongkongskú hasičskú službu. Príčina požiaru, ktorý sa zrejme rozšíril po bambusovom lešení, zatiaľ nie je známa.
Podľa agentúry Reuters oheň vypukol v obytnom komplexe, ktorý tvorí osem výškových budov, kde je celkovo takmer 2000 obytných jednotiek.
Spravodajský server BBC News zverejnil video, na ktorom je vidieť oheň a hustý dym stúpajúci z budov stojacich v predmestskej časti Tai Po neďaleko hranice s pevninskou Čínou a mesta Šen-čen.
Hongkongské úrady vyzvali obyvateľov z okolitých domov, aby nevychádzali von, zatvorili okná a zachovali pokoj, napísal list South China Morning Post.