Aktivisti v Austrálii spochybňujú zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov

SYDNEY - Skupina pre práva na internete v stredu oznámila, že podala žalobu na zastavenie účinnosti austrálskych zákonov, ktoré čoskoro zakážu prístup na sociálne siete osobám mladším ako 16 rokov. Píše o tom agentúra AFP.
Prvý zákonný zákaz používania sociálnych sietí pre deti prijala vlani v decembri Austrália a minimálny vek stanovila na 16 rokov. Jeho účinnosť sa začína 10. decembra a spoločnostiam ako Facebook, Instagram alebo TikTok hrozia za jeho porušovanie vysoké pokuty. Projekt digitálnej slobody (Digital Freedom Project) uviedol, že tieto zákony napadol na austrálskom Najvyššom súde s argumentom, že predstavujú „nespravodlivý“ útok na slobodu prejavu. „Tento zákaz je priamym útokom na právo mladých ľudí na slobodu politickej komunikácie,“ uviedol Projekt digitálnej slobody vo vyhlásení. Skupina uviedla, že podala žalobu spolu s dvoma 15-ročnými ľuďmi, aby zastupovali milióny mladých Austrálčanov, ktorí stratia prístup na sociálne siete.
„Sme sklamaní z lenivej vlády"
„Sme skutoční digitálni domorodci a chceme zostať vzdelaní, silní a dôvtipní v našom digitálnom svete,“ povedal jeden zo žalobcov, Noah Jones. „Sme sklamaní z lenivej vlády, ktorá plošne zakazuje osobám mladším ako 16 rokov prístup na sociálne siete namiesto toho, aby investovala do programov, ktoré pomáhajú deťom byť v bezpečí na sociálnych sieťach,“ dodal.
Celosvetovo rastie záujem o účelnosť rozsiahlych obmedzení pre maloletých na sociálnych sieťach v Austrálii. Regulačné orgány v mnohých krajinách sa snažia lepšie chrániť deti a mladých ľudí v digitálnom svete, v ktorom sú pre nich vysoko rizikové škodlivý obsah a komerčné záujmy a priveľmi ovplyvňujú ich vývoj a každodenný život.