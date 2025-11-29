Obrovská rana pre Rusko: Ukrajinci zničili jedno z najvzácnejších lietadiel! Testovalo laserové zbrane

MOSKVA - Nočný úder pri Taganrogu zasiahol mimoriadne vzácny prototyp A-60, experimentálnu laserovú platformu zo sovietskych čias. Plamene pohltili aj ďalšie objekty závodu Berijev.
Vzácny prototyp, ktorý mal niesť laser
Noc nad Taganrogom rozžiarili výbuchy, ktoré zasiahli areál podniku Berijev a vojenské letisko Taganrog-Južnyj. Ukrajinské sily oznámili, že medzi poškodenými objektmi je aj A-60 – prepracovaný transportný Il-76MD prerobený na lietajúce laboratórium pre testovanie megawattového laseru. Podľa portálu Militarnyi ide o stroj s registráciou RA-86879, jeden z dvoch funkčných exemplárov, aké Sovietsky zväz kedy dokončil.
Program Scyth-D: sovietska vízia kozmickej laserovej zbrane
A-60 vznikal ako nosná platforma pre projekt Scyth-D, ktorý mal v 70. rokoch preveriť použitie laserovej technológie proti satelitom. Konštruktéri kvôli tomu prebudovali prednú sekciu trupu aj celé energetické zázemie lietadla. Po rozpade ZSSR ostali z programu už len dva prototypy – jeden aktívny a jeden dlhodobo odstavený. Podľa analytikov to bol práve odstavený kus, ktorý v Taganrogu zachvátil požiar.
Útok zasiahol aj modernizačné linky bombardérov
Ukrajinský generálny štáb potvrdil, že úder nemieril len na samotné lietajúce laboratórium. V komplexe Berijev prebiehajú modernizácie strategických bombardérov Tu-95MSM a opravy lietadiel ruského námorného letectva. Kyjev uviedol, že na operácii sa podieľali raketové jednotky, delostrelectvo, špeciálne sily a dronoví operátori, ktorí použili prúdové bezpilotné systémy Bars a riadené strely Neptune. Informácie sprostredkovali Militarnyi a Kyiv Independent.
Séria nočných výbuchov a požiare v hangároch
Svedkovia z okolia opisovali opakované otrasy budov a veľké požiare v niekoľkých hangároch. Súbežne prebiehali ukrajinské útoky aj v Krasnodarskom kraji, kde boli zasiahnuté Novorossijsk, Soči aj Gelendžik. Kanál Nexta uviedol, že poškodené objekty patria medzi zariadenia, ktoré Rusko využíva na výrobu dronov a prípravu úderov proti ukrajinským mestám.
Ruské úrady mlčia, videá nie
Gubernátor Rostovskej oblasti Jurij Sľusar informoval len o škodách na domoch, sklade a externej plynovej prípojke, pričom spomenul troch mŕtvych a ôsmich zranených. O zásahu závodu Berijev mlčal. Napriek tomu kolujú videá zachytávajúce horiaci trup lietadla aj intenzívnu žiaru nad dráhou. Nezávislý kanál Astra prirovnal svetelný záblesk k „jasu po jadrovom výbuchu“.
Citlivá rana pre ruský výskum
Z dostupných záberov je zrejmé, že útok cielil na tri strategické oblasti: vojenský priemysel, vývoj pokročilých zbraní a infraštruktúru dôležitú pre ruské operácie. Potenciálne zničenie A-60 predstavuje jednu z najcitlivejších strát posledných mesiacov – nielen technologicky, ale aj symbolicky. Išlo o pozostatok ambiciózneho sovietskeho projektu, ktorý sa Rusko roky snažilo oživiť.