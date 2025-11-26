Vo Francúzsku zadržali troch podozrivých zo špionáže v prospech Ruska

PARÍŽ - Francúzske bezpečnostné zložky zadržali tri osoby podozrivé z ekonomickej špionáže v prospech Ruska a zo spolupráce s cudzou mocnosťou. Štvrtá osoba bola obvinená z poškodzovania majetku v záujme cudzieho štátu. Traja zo štyroch podozrivých boli vzatí do väzby. Informuje o tom agentúra AFP.
Ako v utorok večer informovala parížska prokuratúra, k ich zadržaniu a obvineniu došlo v rámci vyšetrovania konania zakladateľky združenia SOS Donbass, ktorá sa prezentuje ako humanitárna organizácia poskytujúca pomoc civilistom v regióne Donbas na východe Ukrajine, ktorý je čiastočne pod kontrolou Moskvy. Francúzska domáca spravodajská služba DGSI sa o túto ženu, francúzsku občianku Annu N. narodenú v Rusku, zaujímala najmenej od začiatku tohto roka. Na základe podozrení, že jej činnosť mohla ohroziť základné záujmy štátu, bol v marci vymenovaný vyšetrujúci sudca, ktorý mal preveriť jej konanie vrátane spolupráce s cudzou mocnosťou.
Francúzske úrady Annu N. podozrievajú aj z ekonomickej špionáže. Dopustila sa jej tým, že údajne kontaktovala manažérov francúzskych firiem s cieľom vylákať od nich informácie ekonomického charakteru. Za tieto skutky hrozí Anne N. trest odňatia slobody až do desať rokov.
Ďalším zadržaným a obvineným je 40-ročný Rus Viačeslav P., ktorý sa objavil na záznamoch z bezpečnostných kamier, keď začiatkom septembra lepil na Víťazný oblúk v Paríži plagáty oslavujúce Rusko. Po tejto akcii muž informoval o svojom konaní zakladateľku združenia SOS Donbass. Tretím zadržaným je 63-ročný Francúz Vincent P. z parížskeho predmestia Seine-Saint-Denis. Štvrtý, 58-ročný podozrivý, nebol vzatý do väzby, no zostáva pod dohľadom a musí sa raz týždenne hlásiť na policajnej stanici. K tomuto zadržaniu došlo v čase, keď Európa po viacerých incidentoch rôzneho druhu žije obavami z pokračujúceho ruského zasahovania.